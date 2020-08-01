Big Navi 5120 shader’la geliyor

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AMD’nin neredeyse 3 yıldır beklediğimiz kartının paralel işlem birimi sayısı iştah kabartıcı düzeyde.

Sienna Cichlid

Sienna Cichlid kod adlı kartın kaslı yapısının altında yatan işlem birimleri 80 CU altında toplanmış olabilir. Eğer GCN’deki sayı sabit tutulmuşsa bu 5120 stream işlemcisine tekabül ediyor. 1700 MHz’lik frekans ve 7 nm kriterleri göz önünde bulundurulduğunda 17.5 TFLOPS’luk etkileyici hesaplama kapasitesi ortaya çıkıyor.

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Ayrıca Bkz. "Big Navi beklendiği kadar hızlı olmayabilir"

İlk nesil RDNA mimarili kartlardan daha enerji verimli yapıda olması beklenen kartın 300 watt seviyesinde TDP değeriyle geleceği tahmin ediliyor. Üst seviye bir kart olması nedeniyle güç tüketimi her ne kadar önemli olsa da giriş/orta segmentteki kadar dikkate alınmadığının altını çizelim. Son olarak donanımsal ışın hızlandırma desteğiyle gelecek kart bu yıl içerisinde duyurulacak.

https://wccftech.com/amds-big-navi-gpu-codenamed-sienna-cichlid-will-allegedly-feature-5120-stream-processors/

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