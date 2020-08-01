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    Big Navi 5120 shader’la geliyor

    Uzun süredir beklenen tepe model kartın işlem birimi netleşiyor.
    2 hf.
    2,8b
    1
    5
    Ekran K...
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    Metehan Göktaş
    Yazar
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    Big Navi 5120 shader’la geliyor
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    AMD’nin neredeyse 3 yıldır beklediğimiz kartının paralel işlem birimi sayısı iştah kabartıcı düzeyde.

    Sienna Cichlid

    Sienna Cichlid kod adlı kartın kaslı yapısının altında yatan işlem birimleri 80 CU altında toplanmış olabilir. Eğer GCN’deki sayı sabit tutulmuşsa bu 5120 stream işlemcisine tekabül ediyor. 1700 MHz’lik frekans ve 7 nm kriterleri göz önünde bulundurulduğunda 17.5 TFLOPS’luk etkileyici hesaplama kapasitesi ortaya çıkıyor.

    Big Navi 5120 shader’la geliyor
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    Ayrıca Bkz. "Big Navi beklendiği kadar hızlı olmayabilir"

    İlk nesil RDNA mimarili kartlardan daha enerji verimli yapıda olması beklenen kartın 300 watt seviyesinde TDP değeriyle geleceği tahmin ediliyor. Üst seviye bir kart olması nedeniyle güç tüketimi her ne kadar önemli olsa da giriş/orta segmentteki kadar dikkate alınmadığının altını çizelim. Son olarak donanımsal ışın hızlandırma desteğiyle gelecek kart bu yıl içerisinde duyurulacak.



    https://wccftech.com/amds-big-navi-gpu-codenamed-sienna-cichlid-will-allegedly-feature-5120-stream-processors/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    2019daDHyekatilmak 2 hf. en beğenilen
    Bi bitmedi big naviniz 86 yıldır geliyor haaa
    Yanıtla +7
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    Evil.Morty 2 hf. Timeguard
    Bende şahsım olarak ama ülke değil birey olarak hep nvidia ile sorunlar yaşadım. 9800gt, gtx 480 ve gtx970. her sorun yaşadığımda amd kartlara geçtim hiç sıkıntı yaşamadım ve hala da yaşamıyorum. Umarım veri bilimi için güzel kart çıkartırlar da tekrar nvidiaya dönmek istemiyorum.
    Bende şahsım olarak ama ülke değil birey olarak hep nvidia ile sorunlar yaşadım. 9800gt, gtx 480 ve gtx970. her sorun yaşadığımda amd kartlara geçtim hiç sıkınt...
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    001ATB (Ahmet Turan) 2 hf.
    Beklemekten yorulduk çıksa da bir rahatlasak
    Yanıtla +3
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    2019daDHyekatilmak 2 hf. en beğenilen
    Bi bitmedi big naviniz 86 yıldır geliyor haaa
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