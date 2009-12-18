IDC: PC pazarı çift haneli büyüme rakamlarına dönüyor

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Piyasa analizleri yapan bağımsız araştırma kuruluşlarından IDC, bilgisayar pazarıyla ilgili yeni raporunu yayımladı. Bir önceki yılın son çeyreğinde başlayan ve özellikle bu yılın ilk yarısına ciddi derecede etki eden ekonomik kriz nedeniyle satışların düştüğü pazar, IDC tarafından hazırlanan yeni çalışmanın sonuçlarına göre toparlanma sinyalleri veriyor. Üçüncü çeyrek raporunu açıklayan IDC'ye göre bilgisayar satışları bir önceki çeyreğe kıyasla %2.3 oranında artarken, bu artışta özellikle netbook'ların büyük rol oynadğı zira netbook satışlarının bir önceki çeyreğe kıyasla %37 oranında arttığına dikkat çekiliyor.

Üçüncü çeyrekte elde edilen umut verici rakamlarla son çeyrek performansının pozitif olacağını düşünen IDC, 2009 yılında pazarda 291.4 milyon adet bilgisayar satışının gerçekleşmiş olacağını tahmin ediyor. İlk yarısı krizin etkileri altında geçen bilgisayar pazarının 2008 ile kıyaslandığında %1.3 büyüyeceğini belirten IDC, 2010 ve 2013 yılları arasında toparlanma sürecindeki ekonomik yapı ve gelişmekte olan ülkelerden gelecek talep doğrultusunda büyümenin devam edeceğini dile getiriyor. IDC ayrıca artışlardaki artışta başrolü dizüstü bilgisayarların üstleneceğini, masaüstü bgisayar ilsatışlarının da güçlü seyredeceğini belirtiyor.

2010 öngörüsünü de değinen IDC, bilgisayar pazarında %10.3 büyüme beklediğini açıkladı.