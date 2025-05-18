Microsoft, yaygın Windows 10/11 güncelleştirme sorunlarını ve çözüm yollarını paylaştı

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Windows 11 24H2’in yayınlanmasından kısa bir süre sonra Microsoft, Windows Update sorun gidermeyle ilgili resmi destek makalesini güncelledi. Şirket, güncellemeyle ilgili sorunları düzeltme ve çözme konusunda yeni bilgiler ekledi.

Windows Update (KB5034441) 0x80070643 hatası kesin çözümü 7 ay önce eklendi

Windows 10/11 güncelleştirme sorunları nasıl çözülür?

Tam Boyutta Gör Rehber makalesi, kullanıcıların Windows güncelleştirmesiyle ilgili sorunları çözmelerine yardımcı olmayı amaçlıyor. Microsoft, öncelikli olarak bir güncellemenin indirilememesi ve/veya yüklenememesi durumunda kullanıcıların Windows Update Sorun Giderici aracını çalıştırmalarını öneriyor. Bunun için kullanıcıların Başlat - Ayarlar - Sistem - Sorun Giderme yolunu izleyip Diğer sorun gidericiler’i seçmeleri ve ardından Windows Update bulup Çalıştır’a tıklamaları gerekiyor. Windows Update önbelleğini temizlemek te bozuk güncelleştirme önbellek dosyalarının neden olabileceği sorunları düzeltiyor. Microsoft tarafından önerilen hızlı Windows Update sorun giderme adımları şu şekilde:

Windows Update sorun gidericiyi çalıştırın

Bilgisayarın prize bağlı ve internet bağlantısının olduğundan emin olun

Yönetici erişimine sahip olduğunuzdan emin olun

Harici donanımların bağlantısını kesin

Windows Update önbelleğini temizleyin

Tarih ve saat ayarlarını kontrol edin

Üçüncü taraf sürücüleri güncelleyin

Güncelleştirme için sabit diskte alan açın

Hata kodu Anlamı 0x8007000d Güncelleştirme önbelleğindeki Windows Update dosyaları veya bozulmasıyla ilgili sorun 0x800705b4 Güncelleştirmenin yüklenmesi çok uzun sürdü veya kesintiye uğradı 0x80240034 Tamamlanmamış bir güncelleştirme veya bağlantı sorunu nedeniyle güncelleştirme işlemi takıldı 0x800f0922 Yetersiz disk alanı veya .NET Framework veya diğer bileşenlerle ilgili sorunlar nedeniyle yüklenemedi 0x80070057 veya 0x80080005 Bozuk dosyalar, izin sorunları veya yanlış sistem yapılandırmaları 0xC1900101 Uyumsuz sürücü güncelleştirmenin başarısız olmasına neden oluyor 0x80248014 Windows Update veritabanı veya güncelleştirme hizmeti çalışmıyor 0x80070005 Erişim Reddedildi hatası veya güncelleştirmeleri yüklemek için yeterli izin yok 0x80070002 Güncelleştirme yüklenemedi 0x8007000d Güncelleştirme önbelleğinde Windows Update dosyaları veya bozulmayla ilgili sorun 0x800705b4 Güncelleştirmenin yüklenmesi çok uzun sürdü veya kesintiye uğradı 0x80240034 Tamamlanmamış bir güncelleştirme veya bağlantı sorunu nedeniyle güncelleştirme işlemi takıldı 0x800f0922 Yetersiz disk alanı nedeniyle güncelleştirme yüklenemedi 0x80070057 veya 0x80080005 Bozuk dosyalar veya yanlış sistem yapılandırmaları 0xC1900101 Uyumsuz sürücü güncelleştirmenin başarısız olmasına neden oluyor 0x80248014 Windows Update veritabanı sorunu veya güncelleştirme hizmeti çalışmıyor 0x80070005 Erişim Reddedildi hatası veya güncelleştirmeleri yüklemek için yeterli izin yok 0x80070002 Güncelleştirme yüklenemedi

Windows 10/11 güncelleştirme %0 veya %100’de takılı kalıyorsa, Microsoft başka uygulamaların güncelleştirme işlemini engellemediğinden emin olmak için bilgisayarı yeniden başlatma, internet bağlantısını kontrol etme ve yeterli disk alanı (en az 20GB) açma önerisinde bulunuyor.

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