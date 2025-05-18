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    Anlık Bildirim

    Microsoft, yaygın Windows 10/11 güncelleştirme sorunlarını ve çözüm yollarını paylaştı

    Windows Update indirme & yükleme hata kodları ne anlama geliyor? Microsoft, Windows 10 ve 11 PC kullanıcılarının Windows Update ile ilgili yaşadığı yaygın sorunları ve çözüm yollarını paylaştı.

    Windows 11 24H2’in yayınlanmasından kısa bir süre sonra Microsoft, Windows Update sorun gidermeyle ilgili resmi destek makalesini güncelledi. Şirket, güncellemeyle ilgili sorunları düzeltme ve çözme konusunda yeni bilgiler ekledi.

    Windows 10/11 güncelleştirme sorunları nasıl çözülür?

    windows update sorunu çözüm yolları Tam Boyutta Gör
    Rehber makalesi, kullanıcıların Windows güncelleştirmesiyle ilgili sorunları çözmelerine yardımcı olmayı amaçlıyor. Microsoft, öncelikli olarak bir güncellemenin indirilememesi ve/veya yüklenememesi durumunda kullanıcıların Windows Update Sorun Giderici aracını çalıştırmalarını öneriyor. Bunun için kullanıcıların Başlat - Ayarlar - Sistem - Sorun Giderme yolunu izleyip Diğer sorun gidericiler’i seçmeleri ve ardından Windows Update bulup Çalıştır’a tıklamaları gerekiyor. Windows Update önbelleğini temizlemek te bozuk güncelleştirme önbellek dosyalarının neden olabileceği sorunları düzeltiyor. Microsoft tarafından önerilen hızlı Windows Update sorun giderme adımları şu şekilde:
    • Windows Update sorun gidericiyi çalıştırın
    • Bilgisayarın prize bağlı ve internet bağlantısının olduğundan emin olun
    • Yönetici erişimine sahip olduğunuzdan emin olun
    • Harici donanımların bağlantısını kesin
    • Windows Update önbelleğini temizleyin
    • Tarih ve saat ayarlarını kontrol edin
    • Üçüncü taraf sürücüleri güncelleyin
    • Güncelleştirme için sabit diskte alan açın

    En yaygın Windows Update hata kodları ve anlamı
    Hata kodu Anlamı
    0x8007000d Güncelleştirme önbelleğindeki Windows Update dosyaları veya bozulmasıyla ilgili sorun
    0x800705b4 Güncelleştirmenin yüklenmesi çok uzun sürdü veya kesintiye uğradı
    0x80240034 Tamamlanmamış bir güncelleştirme veya bağlantı sorunu nedeniyle güncelleştirme işlemi takıldı
    0x800f0922 Yetersiz disk alanı veya .NET Framework veya diğer bileşenlerle ilgili sorunlar nedeniyle yüklenemedi
    0x80070057 veya 0x80080005 Bozuk dosyalar, izin sorunları veya yanlış sistem yapılandırmaları
    0xC1900101 Uyumsuz sürücü güncelleştirmenin başarısız olmasına neden oluyor
    0x80248014 Windows Update veritabanı veya güncelleştirme hizmeti çalışmıyor
    0x80070005 Erişim Reddedildi hatası veya güncelleştirmeleri yüklemek için yeterli izin yok
    0x80070002 Güncelleştirme yüklenemedi
    0x8007000d Güncelleştirme önbelleğinde Windows Update dosyaları veya bozulmayla ilgili sorun
    0x800705b4 Güncelleştirmenin yüklenmesi çok uzun sürdü veya kesintiye uğradı
    0x80240034 Tamamlanmamış bir güncelleştirme veya bağlantı sorunu nedeniyle güncelleştirme işlemi takıldı
    0x800f0922 Yetersiz disk alanı nedeniyle güncelleştirme yüklenemedi
    0x80070057 veya 0x80080005 Bozuk dosyalar veya yanlış sistem yapılandırmaları
    0xC1900101 Uyumsuz sürücü güncelleştirmenin başarısız olmasına neden oluyor
    0x80248014 Windows Update veritabanı sorunu veya güncelleştirme hizmeti çalışmıyor
    0x80070005 Erişim Reddedildi hatası veya güncelleştirmeleri yüklemek için yeterli izin yok
    0x80070002 Güncelleştirme yüklenemedi

    Windows 10/11 güncelleştirme %0 veya %100’de takılı kalıyorsa, Microsoft başka uygulamaların güncelleştirme işlemini engellemediğinden emin olmak için bilgisayarı yeniden başlatma, internet bağlantısını kontrol etme ve yeterli disk alanı (en az 20GB) açma önerisinde bulunuyor.

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    TheLuBu 18 saat önce

    100 yıl sonra yıldızlararası boşluğa bir uzaygemisi ile belki insanları belki de yapay zekaya sahip robotları göndeririz.

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    Evren7 2 gün önce

    biz de taharet nasıl alınır onu konuşuyoruz

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    goro1982 3 gün önce

    yeşil perde olmasın. boston dynamics gibi kandırmasınlar milleti.

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