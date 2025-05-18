Microsoft, yaygın Windows 10/11 güncelleştirme sorunlarını ve çözüm yollarını paylaştı

Windows 11 24H2’in yayınlanmasından kısa bir süre sonra Microsoft, Windows Update sorun gidermeyle ilgili resmi destek makalesini güncelledi. Şirket, güncellemeyle ilgili sorunları düzeltme ve çözme konusunda yeni bilgiler ekledi.
Windows 10/11 güncelleştirme sorunları nasıl çözülür?
- Windows Update sorun gidericiyi çalıştırın
- Bilgisayarın prize bağlı ve internet bağlantısının olduğundan emin olun
- Yönetici erişimine sahip olduğunuzdan emin olun
- Harici donanımların bağlantısını kesin
- Windows Update önbelleğini temizleyin
- Tarih ve saat ayarlarını kontrol edin
- Üçüncü taraf sürücüleri güncelleyin
- Güncelleştirme için sabit diskte alan açın
|Hata kodu
|Anlamı
|0x8007000d
|Güncelleştirme önbelleğindeki Windows Update dosyaları veya bozulmasıyla ilgili sorun
|0x800705b4
|Güncelleştirmenin yüklenmesi çok uzun sürdü veya kesintiye uğradı
|0x80240034
|Tamamlanmamış bir güncelleştirme veya bağlantı sorunu nedeniyle güncelleştirme işlemi takıldı
|0x800f0922
|Yetersiz disk alanı veya .NET Framework veya diğer bileşenlerle ilgili sorunlar nedeniyle yüklenemedi
|0x80070057 veya 0x80080005
|Bozuk dosyalar, izin sorunları veya yanlış sistem yapılandırmaları
|0xC1900101
|Uyumsuz sürücü güncelleştirmenin başarısız olmasına neden oluyor
|0x80248014
|Windows Update veritabanı veya güncelleştirme hizmeti çalışmıyor
|0x80070005
|Erişim Reddedildi hatası veya güncelleştirmeleri yüklemek için yeterli izin yok
|0x80070002
|Güncelleştirme yüklenemedi
|0x8007000d
|Güncelleştirme önbelleğinde Windows Update dosyaları veya bozulmayla ilgili sorun
|0x800705b4
|Güncelleştirmenin yüklenmesi çok uzun sürdü veya kesintiye uğradı
|0x80240034
|Tamamlanmamış bir güncelleştirme veya bağlantı sorunu nedeniyle güncelleştirme işlemi takıldı
|0x800f0922
|Yetersiz disk alanı nedeniyle güncelleştirme yüklenemedi
|0x80070057 veya 0x80080005
|Bozuk dosyalar veya yanlış sistem yapılandırmaları
|0xC1900101
|Uyumsuz sürücü güncelleştirmenin başarısız olmasına neden oluyor
|0x80248014
|Windows Update veritabanı sorunu veya güncelleştirme hizmeti çalışmıyor
|0x80070005
|Erişim Reddedildi hatası veya güncelleştirmeleri yüklemek için yeterli izin yok
|0x80070002
|Güncelleştirme yüklenemedi
Windows 10/11 güncelleştirme %0 veya %100’de takılı kalıyorsa, Microsoft başka uygulamaların güncelleştirme işlemini engellemediğinden emin olmak için bilgisayarı yeniden başlatma, internet bağlantısını kontrol etme ve yeterli disk alanı (en az 20GB) açma önerisinde bulunuyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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100 yıl sonra yıldızlararası boşluğa bir uzaygemisi ile belki insanları belki de yapay zekaya sahip robotları göndeririz.
biz de taharet nasıl alınır onu konuşuyoruz
yeşil perde olmasın. boston dynamics gibi kandırmasınlar milleti.