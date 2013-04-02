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İddia: HTC, yıl içerisinde Windows 8'li bir tablet ile karşımıza çıkabilir

6 yıl
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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İddia: HTC, yıl içerisinde Windows 8'li bir tablet ile karşımıza çıkabilir
HTC One ile birlikte akıllı telefon pazarındaki iddiasını bir kez daha ortaya koyan HTC, maalesef aynı performansı tablet arenasında sergileyemiyor. Ancak, gelen son haberlere göre Tayvanlı şirket, yıl içerisinde Windows 8 ile çalışan bir modelle karşımıza çıkarak bu durumu değiştirebilir.

10.1 inç boyutunda, 1080p çözünürlüğünde bir ekrana sahip olacağı belirtilen HTC'nin yeni tabletinin Windows 8 ile çalışacağı iddia ediliyor. Seri üretimi başladığı söylenen tablet için henüz kesin bir çıkış tarihi bulunmasa da, ürünün sonbahar aylarında kullanıcılar ile buluşturulacağı tahmin ediliyor.

Şu an için herhangi resmi bir açıklamayla desteklenmeyen iddiaların ne denli doğru olduğunu ilerleyen dönemlerde hep birlikte göreceğiz.
http://focustaiwan.tw/news/aeco/201303310002.aspx Yorum Yaz
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ZenithSoole 6 yıl
Windows RT ile değil bildiğimiz x86 platformuna ait Windows 8 ile gelecek.Güzel bir AMD veya Intel işlemciyle gayet iyi olacaktır .
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Şeker Hapı 6 yıl
mansurmarsak
Windows 8 hala tam oturmamış bir platform. Yani çok fazla satış rakamlarına ulaşmayı beklemesinler...

mobil değil hocam RT de değil normal windows tablet için çok uygun bir sistem bence
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kaskas123 6 yıl
o htc one + olarak gelir.
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DH Misafiri 6 yıl
Zaten HTC One el kitabı videosunda htc'nin tableti görünüyor
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Yaratık00 6 yıl
Sadece tanıtır, satacağını düşünmüyorum.
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mansurmarsak 6 yıl
Windows 8 hala tam oturmamış bir platform. Yani çok fazla satış rakamlarına ulaşmayı beklemesinler...
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