İddia: HTC, yıl içerisinde Windows 8'li bir tablet ile karşımıza çıkabilir

HTC One ile birlikte akıllı telefon pazarındaki iddiasını bir kez daha ortaya koyan HTC, maalesef aynı performansı tablet arenasında sergileyemiyor. Ancak, gelen son haberlere göre Tayvanlı şirket, yıl içerisinde Windows 8 ile çalışan bir modelle karşımıza çıkarak bu durumu değiştirebilir.

http://focustaiwan.tw/news/aeco/201303310002.aspx

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10.1 inç boyutunda, 1080p çözünürlüğünde bir ekrana sahip olacağı belirtilen HTC'nin yeni tabletinin Windows 8 ile çalışacağı iddia ediliyor. Seri üretimi başladığı söylenen tablet için henüz kesin bir çıkış tarihi bulunmasa da, ürünün sonbahar aylarında kullanıcılar ile buluşturulacağı tahmin ediliyor.Şu an için herhangi resmi bir açıklamayla desteklenmeyen iddiaların ne denli doğru olduğunu ilerleyen dönemlerde hep birlikte göreceğiz.