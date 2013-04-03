İddia: Windows Blue güncellemesi son kullanıcıya Windows 8.1 adıyla sunulacak

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Microsoft'un servis paketleriyle sunmadığı birtakım önemli yenilikleri beraberinde getirmesi beklenen "Windows Blue" güncellemesinin "Windows 8.1" adıyla kullanıcılara sunulacağı belirtiliyor. Söz konusu durum ilk olarak ZDNet'ten Mary Jo Foley tarafından dile getirilirken; sonrasında ise, The Verge'in kaynaklarından aldığı bilgiyle de doğrulandı. Ancak, "Windows 8.1" ismi hakkında henüz resmi bir açıklama gelmiş değil.
Güncellemenin herkese açık ön izleme sürümünün 26 – 28 Haziran tarihleri arasında San Francisco'da düzenlenecek BUILD geliştirici konferansında tanıtılması bekleniyor. Kontenjanın şimdiden dolduğu konferansta Microsoft'un güncelleme dışında diğer yazılım ve servisleriyle ilgili yenilikleri de ele alacağı tahmin ediliyor.
Yazılım devinin Windows merakla beklenen Windows 8.1(Windows Blue) güncellemesiyle birlikte neler sunacağı ilerleyen dönemlerde hep birlikte göreceğiz.
http://www.theverge.com/2013/4/2/4174664/windows-8-1-to-be-final-name-for-blue-upgrade Yorum Yaz Paylaş Tweetle
dokunmatik monitörler yok adam akili piyasada hem klavye,fare dururken
mantiklimi ya ?
o zaman senin mantığına göre microsoft hiç yenilik yapmasın.. 20 sene önce ne yaptıysa şimdide aynısını yapmaya devam etsin.. neyse sen bu durumda gıcık olmaya devam et biz iyiyiz...!!!
microsoft yenilik yapmasın fikrini yazdıgım cümleden nasıl cıkardın bravo dogrusu . microsoft yenilik yapmasın diye karşı cıkan kim var zaten ? windows 8 de blue dedikleri zımbırtı da bir yenilik değil sen önce bunu bi gör bakalım ..
Hiçbir zaman çıkmayacak açıkladılar bunu. Zaten ihtiyaç da yok ki gayet stabil, güzel çalışıyor.
Windows 8 bildiğin uçak gibi yavaş çalışıyor diyenin PC sinde sorun vardır . 4 saniyede PC açılıyor ssd yi devreye soktuğumda açılış yazılarına ekran yetişmiyor o denli hızlı . Fakat çok fazla hata var oyunlarda anlamsız kasmalar mevcut bazı oyunlar açılmıyor fakat mesaj atarsanız ilgilenip sorunu çözüyorlar umarım gelecek güncelle ile sorunlar düzelir. Bana soracak olursan windows 7 den daha iyi çok daha stabil ve hızlı çalışıyor ama bazı sorunları var. Mesela oyun oynarken alt tab yaparsan kitleniyor ekran ctrl+alt+del kombinasyonu bile çalışmıyor klavye ile uygulamayı kapatınca düzeliyor . Bunun videosunu çekip attım ben microsofta umarım onuda düzeltirler.
Erken olabilir bu soru için tam bilemiyorum, sizce win 7 den dahamı iyi?
bazı habeerlerde yavaş olduğu söylenıyorda.?
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