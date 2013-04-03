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İddia: Windows Blue güncellemesi son kullanıcıya Windows 8.1 adıyla sunulacak

6 yıl
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23
İşletim Sistemleri
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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İddia: Windows Blue güncellemesi son kullanıcıya Windows 8.1 adıyla sunulacak
Microsoft'un servis paketleriyle sunmadığı birtakım önemli yenilikleri beraberinde getirmesi beklenen "Windows Blue" güncellemesinin "Windows 8.1" adıyla kullanıcılara sunulacağı belirtiliyor. Söz konusu durum ilk olarak ZDNet'ten Mary Jo Foley tarafından dile getirilirken; sonrasında ise, The Verge'in kaynaklarından aldığı bilgiyle de doğrulandı. Ancak, "Windows 8.1" ismi hakkında henüz resmi bir açıklama gelmiş değil.

Güncellemenin herkese açık ön izleme sürümünün 26 – 28 Haziran tarihleri arasında San Francisco'da düzenlenecek BUILD geliştirici konferansında tanıtılması bekleniyor. Kontenjanın şimdiden dolduğu konferansta Microsoft'un güncelleme dışında diğer yazılım ve servisleriyle ilgili yenilikleri de ele alacağı tahmin ediliyor.

Yazılım devinin Windows merakla beklenen Windows 8.1(Windows Blue) güncellemesiyle birlikte neler sunacağı ilerleyen dönemlerde hep birlikte göreceğiz.  

http://www.theverge.com/2013/4/2/4174664/windows-8-1-to-be-final-name-for-blue-upgrade Yorum Yaz
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Rajeesh 6 yıl en beğenilen
umarım blue çıkınca, win8 tekrar bi indirime girer. zamanında aptal gibi almadım kaldım böyle :(
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digimon52 6 yıl
arayüz hic begenmedim. sadece tabletlere özel yapsa olmuyormu ya.
dokunmatik monitörler yok adam akili piyasada hem klavye,fare dururken
mantiklimi ya ?
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Srcn81 6 yıl
Win.7
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LightningRaven 6 yıl
Windows Phone 8 Service Pack 1
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-Ege 6 yıl
Windows 8 alırsam SSD ile beraber istiyorum. O zaman hız olarak zirveye ulaşırım.
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Batuist 6 yıl
m-99
şuna service pack 1 diyeceklerine windows blue demiyorlar mı gıcık oluyorum arkadaş . 40 yıllık service packi gittiler windows blue diye sanki farklı bir iş yapıyorlarmış gibi gösteriyorlar . windows 8deki başarısızlığı örtbas etme çabaları

o zaman senin mantığına göre microsoft hiç yenilik yapmasın.. 20 sene önce ne yaptıysa şimdide aynısını yapmaya devam etsin.. neyse sen bu durumda gıcık olmaya devam et biz iyiyiz...!!!
1 Yanıt Yanıtla +1
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m-99 6 yıl Batuist
Batuist

m-99

şuna service pack 1 diyeceklerine windows blue demiyorlar mı gıcık oluyorum arkadaş . 40 yıllık service packi gittiler windows blue diye sanki farklı bir iş yapıyorlarmış gibi gösteriyorlar . windows 8deki başarısızlığı örtbas etme çabaları


o zaman senin mantığına göre microsoft hiç yenilik yapmasın.. 20 sene önce ne yaptıysa şimdide aynısını yapmaya devam etsin.. neyse sen bu durumda gıcık olmaya devam et biz iyiyiz...!!!

microsoft yenilik yapmasın fikrini yazdıgım cümleden nasıl cıkardın bravo dogrusu . microsoft yenilik yapmasın diye karşı cıkan kim var zaten ? windows 8 de blue dedikleri zımbırtı da bir yenilik değil sen önce bunu bi gör bakalım ..
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Hasan07-36 6 yıl
Windows 8'in lisans paketlerini bir türlü anlayamadım. O yükseltme denen paket 500 TL civarında. Eskiden 75 TL idi. OEM sürümler 300 TL civarında. OEM sürümler bir bilgisayardan başka bir bilgisayara taşınamıyor sanırım. Yükseltme olan da Windows 7 falan istiyor sanırım. Ne anladım ben bu işten??
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cibicibi 6 yıl
Aloooo MikropSoft Win7 SP2 bekliyoruz
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Team McLaren 6 yıl cibicibi
cibicibi

Aloooo MikropSoft Win7 SP2 bekliyoruz

Hiçbir zaman çıkmayacak açıkladılar bunu. Zaten ihtiyaç da yok ki gayet stabil, güzel çalışıyor.
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MALTHAEL 6 yıl
12 Angry Men
Win 7 kullanıyorum (orjinal)Erken olabilir bu soru için tam bilemiyorum, sizce win 7 den dahamı iyi?bazı habeerlerde yavaş olduğu söylenıyorda.?

Windows 8 bildiğin uçak gibi yavaş çalışıyor diyenin PC sinde sorun vardır . 4 saniyede PC açılıyor ssd yi devreye soktuğumda açılış yazılarına ekran yetişmiyor o denli hızlı . Fakat çok fazla hata var oyunlarda anlamsız kasmalar mevcut bazı oyunlar açılmıyor fakat mesaj atarsanız ilgilenip sorunu çözüyorlar umarım gelecek güncelle ile sorunlar düzelir. Bana soracak olursan windows 7 den daha iyi çok daha stabil ve hızlı çalışıyor ama bazı sorunları var. Mesela oyun oynarken alt tab yaparsan kitleniyor ekran ctrl+alt+del kombinasyonu bile çalışmıyor klavye ile uygulamayı kapatınca düzeliyor . Bunun videosunu çekip attım ben microsofta umarım onuda düzeltirler.
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xconnect 6 yıl
Çok eski laptopta bile iyi çalışıyor, ama alışamadım bir türlü. PC de Win7 ye devam...
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12 Angry Men 6 yıl
Win 7 kullanıyorum (orjinal)
Erken olabilir bu soru için tam bilemiyorum, sizce win 7 den dahamı iyi?
bazı habeerlerde yavaş olduğu söylenıyorda.?
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