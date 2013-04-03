İddia: Windows Blue güncellemesi son kullanıcıya Windows 8.1 adıyla sunulacak

Microsoft'un servis paketleriyle sunmadığı birtakım önemli yenilikleri beraberinde getirmesi beklenen "Windows Blue" güncellemesinin "Windows 8.1" adıyla kullanıcılara sunulacağı belirtiliyor. Söz konusu durum ilk olarak ZDNet'ten Mary Jo Foley tarafından dile getirilirken; sonrasında ise, The Verge'in kaynaklarından aldığı bilgiyle de doğrulandı. Ancak, "Windows 8.1" ismi hakkında henüz resmi bir açıklama gelmiş değil.





Güncellemenin herkese açık ön izleme sürümünün 26 – 28 Haziran tarihleri arasında San Francisco'da düzenlenecek BUILD geliştirici konferansında tanıtılması bekleniyor. Kontenjanın şimdiden dolduğu konferansta Microsoft'un güncelleme dışında diğer yazılım ve servisleriyle ilgili yenilikleri de ele alacağı tahmin ediliyor.





Yazılım devinin Windows merakla beklenen Windows 8.1(Windows Blue) güncellemesiyle birlikte neler sunacağı ilerleyen dönemlerde hep birlikte göreceğiz.

http://www.theverge.com/2013/4/2/4174664/windows-8-1-to-be-final-name-for-blue-upgrade