Balon patlamak üzere mi? OpenAI finansal olarak büyük sıkıntıda olabilir

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Tam Boyutta Gör ChatGPT'nin dünya sahnesine çıkmasının üzerinden iki buçuk yıl geçmesine rağmen, OpenAI hâlâ milyarlarca dolar zarar etmeye devam ediyor. 2024 yılı itibarıyla şirketin yıllık zararı 5 milyar doları bulmuş durumda. Bu tabloya rağmen şirketin 2029 yılına kadar 125 milyar dolarlık yıllık gelir hedefi bulunuyor. Ancak bu hedef ile bugünkü mali tablo arasındaki uçurum birçok uzmanı endişelendiriyor.

Yapay zeka şirketleri sadece para kaybediyor

2007-2008 krizine gönderme yapan teknoloji yazarı ve eleştirmeni Ed Zitron, OpenAI ve Anthropic gibi şirketlerin "devasa zararla" çalıştığını belirtiyor ve bu yapının uzun vadede sürdürülemez olduğuna dikkat çekiyor. Şirketin bugünkü değerlemesi, gelirinin yaklaşık 30 katı düzeyinde. Bu oran, birçok yatırımcının OpenAI’ın mucizevi bir biçimde değerini katlayacağına dair neredeyse körü körüne inancını yansıtıyor.

Zitron’a göre, Wall Street'in OpenAI’a olan güveni gerçekçi bir finansal analizden değil, bir tür "sihirli düşünce" dalgasından kaynaklanıyor. Ancak bu inancın getirdiği yük, ekosistemin tüm oyuncularını etkiliyor. Anthropic altyapısını kullanan "Cursor" adlı yapay zeka kodlama aracı geçtiğimiz haziranda 1 milyar dolara yakın yatırım almasına rağmen kullanıcılarına ciddi bir zam yaptı. Zam kararının arkasında ise altyapı sağlayıcısı Anthropic'in yaptığı fiyat artışları bulunuyor.

Fiyat artışları sürdürülebilir değil

Zitron’un ifadesiyle, bu tür şirketler yüksek yatırımlara rağmen ya parasız kalıyor ya da mevcut iş modellerinin sürdürülemez olduğunu fark ediyor. Fiyat artışları, işten çıkarmalar ve kullanıcı deneyimindeki bozulmalar bu tür krizlerin ilk belirtileri.

OpenAI da benzer bir yol izliyor. Şirket, işletmelere yönelik "öncelikli işlem" hizmetleri için ek ücret almaya başladı. Ancak bu artışlar kârlılık için yetersiz. Zira CEO Sam Altman’a göre ChatGPT'nin haftalık 800 milyon aktif kullanıcısının büyük bölümü halen ücretsiz kullanıcılardan oluşuyor. Bu kullanıcılar için ücretsiz hizmeti ücretli hale getirmek de düşünülemez bir seçenek.

Tam Boyutta Gör Üretken yapay zekayı geliştirmek ve çalışır durumda tutmak için devasa ölçekte GPU yatırımı gerekiyor. Bu hizmetler giderek daha fazla kullanılırken işlem gücü ihtiyacı da artıyor. Bu artış da yeni yatırımlar doğuruyor. Yani, maliyetler düşmüyor, giderek artıyor.

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Görünen o ki artık mesele "fiyatlar agresif olarak artar mı" değil, "ilk kim artıracak ve ne zaman" sorusuna dönmüş durumda. Zitron bunu şöyle özetliyor: “Bu durumun Anthropic ve OpenAI'ı karlı, sürdürülebilir işletmeler haline getirecek türden bir büyümeye yol açması imkansız ve bu, uzun vadede gelirleri üzerinde ters etki yaratacaktır.”

Salesforce’un Agentforce adlı ürününde sunduğu "sohbet başına 2 dolar" gibi sert fiyatlandırmalar, Zitron’un uyardığı tehlikenin ete kemiğe bürünmüş hali. Şirketlerin bu tür fiyatlara razı olması mümkün değil. AI tabanlı ürünlerin cazibesi, maliyet etkinliğiyle başlıyordu; şimdi bu avantaj hızla yok oluyor.

Başka yerlere neşter vurmak

Yapay zeka girişimlerinin dışında Microsoft gibi devler de yapay zekaya yatırımlar yapıyor. Bu şirketlerin zarar etme gibi bir lüksü de bulunmuyor. Zitron’un dikkat çektiği en önemli detaylardan biri de bu. Zira ona göre Microsoft, yapay zeka alanındaki büyümeyi sürdürebilmek için başka birimlerden kaynak çekmeye başladı.

Şirketin kendi hizmetlerinde enerji kullanımını kısmaya ve GPU’ları yapay zeka sistemlerine tahsis etmeye yönelik iç planları bu alanda ne kadar yoğun bir kaynak savaşı yaşandığını gösteriyor. Üstelik son bir yılda 15 bine yakın kişi de işten çıkartıldı.

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