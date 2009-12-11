İddia: Intel, Nvidia'yı satın alacak!

Larrabee projesinin masaüstü ayağını erteleyen Intel, harici ekran kartı pazarına girebilecek mi veya Intel'i karikatürlerle eleştiren Nvidia işlemci pazarının bir oyuncusu olabilecek mi ? Cevapları hakkında endüstrinin hem fikir olamadığı bu gibi soruların sayısını arttırabilmek mümkün ancak ortaya net bir cevap koyabilmek açıkçası pekte kolay değil. Ancak bilinen bir gerçek var ki hem işlemci hem de ekran kartı pazarında yer alan pozisyonu güçlü tek firma olarak AMD, her iki tarafın da hedefinde olan yegane üretici konumunda. ATi öncesinde Nvidia'yı satın almak istediği ancak şirket yönetimindeki pozisyonlandırma da anlaşamadığı için ATi'ye yöneldiği iddia edilen AMD'den sonra Intel'in de pazarın diğer büyük ekran kartı üreticisi olarak Nvidia'yı satın alacağı söyleniyor. Hakkında çok sayıda haber çıkan, onlarca yorum ve pazar analizi yapılan bu iddia bir kez daha alevlendi ve Nvidia'nın Intel tarafından satın alınacağı bir kez daha iddia edildi. Peki aralarındaki anlaşmazlıkların çözümü için adli makamlara başvuran iki firma tek bir çatı altında bir araya gelir mi?

Piyasa uzmanları donanım pazarının geleceğinde görsel işlem teknolojilerinin büyük önem taşıyacağını, paralel işlem yetenekleriyle yüksek hesaplama gücü vaat eden GPU'ların daha fazla önem kazanarak, yüksek getiri vaat eden bulut-bilgi işlem gibi spesifik iş uygulamalarının vazgeçilmezi olacağını iddia ediyorlar. Öte taraftan iş istasyonları başta olmak üzere endüstriyel ihtiyaçların karşılanması ve bilimsel hesaplamalara hız kazandırılması noktasında da grafik işlem teknolojilerinin ve görsel işlem uygulamalarının hızla yaygınlaştığını görüyoruz. İşte bu tablo içerisinde pazarın AMD-ATi ve Nvidia kontrolünde olduğunu görüyoruz. Her ne kadar yapılan genel değerlendirmede entegre grafik birimleriyle Intel, pazarın yarısına yakınını kontrol ediyor olsa da harici ekran kartları ve profesyonel grafik çözümleri söz konusu olduğunda ATi ve Nvidia'nın rakipsiz ikili olarak sektörü yönlendirdiklerini görüyoruz. İşte bu iki dev firma GPGPU olarak tanımlanan "Genel Amaçlı GPU" yaklaşımı çerçevesinde yüksek işlem gücüne sahip GPU'ların daha fazla alanda kullanılmasını hedefliyorlar.

Görsel işlem pazarındaki büyümenin farkında olan Intel üç yıldan uzunca bir süredir Larrabee kod adını verdiği yeni nesil grafik işlemci teknolojisi üzerinde çalışıyor. CPU tasarımlarının sıralı işlem yeteneklerini, GPU'ların paralel işlem kabiliyeti ile harmanlamayı planlayan Intel, henüz somut herhangi bir adım atabilmiş değil. Yaşanan bazı ertelemeler ve bekleneni veremediği için çöpe atıldığı iddia edilen ön tasarımlar nedeniyle Larrabee mimarisinin son kullanıcılarla buluşması tehlikeye girmiş durumda. Intel hemen her açıklamasında Larrabee'nin öncelikli hedefi olarak HPC yani yüksek performans bilgi işlem pazarını hedef gösteriyor olsa da firmanın eş zamanlı olarak veya arka arkaya tanıtımlarla masaüstü kullanıcılarını hedef alan harici modellerini sunmayı planladığı da biliniyordu. Ancak yapılan son açıklamalara göre son kullanıcıları hedef alan Larrabee çözümleri için en azından önümüzdeki yıl pek mümkün görünmüyor zira firma projei açıklanmayan ileri bir tarihe ertelemiş durumda ki Intel son açıklamasında projenin syerini 2010'da gözden geçirerek Larrabee 2 için karar vereceklerini açıkladı.

Harici ekran kartlarının yanı sıra Intel'in entegre grafik çözümlerinde de performans çıtasını yukarı taşımak istediği son dönemin sıkça konuşulan konuları arasında. Hatta Larrabee ertelemesini takiben gelen haberler arasında firmanın dizüstü bilgisayarlar için hazırladığı entegre grafik çözümlerinde performansı arttırmak için çaba göstereceği iddia edilmişti. Entegre grafik çalışmaları için segmentin güçlü isimlerinden PowerVR firmasına yatırım yapan Intel aynı zamanda akıllı telefon pazarına da girmek istiyor. Ultra-düşük güç tasarımlı platform çözümlerine ihtiyaç duyulan pazarda firmanın 32nm Atom işlemcilerini sahaya süreceği iddia ediliyor olsa da bu durum henüz netlik kazanmış değil ancak firmanın hem donanım hem de yazılım tarafında çalışmalar yürüttüğü hatta akıllı telefonlar için geliştirilen Moblin 2.1 işletim sistemini Eylül ayında düzenlenen IDF fuarında tanıttığı biliniyor. İşte tüm bu gelişmeler ışığında Intel'in Nvidia'yı satın alacağı iddiaları bir kez daha gündeme geldi. Nakit varlığı en güçlü yarıiletken firmalarından birisi Intel'in yukarıda bahsettiğimiz bu planlar çerçevesinde Nvidia'yı satın alacağı konuşuluyor.

Tam Boyutta Gör

Ekran kartı üretiminde sektörün en büyük iki oyuncusunda birisi olan Nvidia, Fermi mimarisi ile birlikte endüstri bir ilki gerçekleştirerek işlemci tasarımına en yakın grafik işlemci mimarisini lanse etmeye hazırlanıyor. CUDA ile birlikte GPU üzerinde program koşturabilmenin kapılarını aralayan, Fermi ile birlikte HPC yani yüksek performanslı bilgi işlem çözümleri için hepsi bir arada çözümler sunarak yoğun optimizeli özel Linux dağıtımlarını GPU üzerinde çalıştırabileceği iddia edilen Nvidia, Tesla serisi profesyonel kartlarıyla bilgi işlem pazarında da oldukça iddialı. Hatta firma hemen her dökümanında Tesla tabanlı sistemlerle kurulacak sunucuların amaç odaklı görevlerde daha düşük sistem kurulum maliyetleri ve daha yüksek performans sağlayacağını belirtiyor. Zira son dönemde Bloomberg'in sunucularını Nvidia tabanlı çözümlerle güncellemesi, Çin tarafından geliştirilen dünyanın en güçlü 6. süperbilgisayarında merkezi işlem birimiyle birlikte ATi ekran kartları kullanılması, yakın dönem için grafik işlemci pazarının geleceği hakkında ipuçları veren önemli gelişmeler olarak öne çıkıyorlardı.

Intel'in Nvidia'yı satın almak istemesinde yatan tek nedenin harici ekran kartları olmadığı belirtiliyor. Nvidia'nın entegre grafik tasarımındaki deneyimi, bilgi, teknoloji ve IP (mülkiyet hakları) da Nvidia'nın cazibesini arttıran bir diğer unsur zira Intel'in tüm bu ihityaçlarını karşılayacak satın alınabilir bir başka firma daha pazarda bulunmuyor. Esasında VIA da hem işlemci hem de ekran kartı üretebiliyor ancak AMD ile yaşanacak olası bir rekabet söz konusu olduğunda, Intel'in yeni satın alma planlamasında en güçlü aday olarak doğası gereği Nvidia öne çıkıyor. Öte taraftan Nvidia'nın Tegra kod adını taşıyan yongada sistem çözümleri de Intel'in firma üzerindeki ilgisini arttıran bir diğer önemli neden. Zira hem kimi yurt dışı açıklamalar hem de Intel'in burada görüştüğümüz bölge yöneticileri önümüzdeki yıllarda rakipleri arasına ARM'ın da katılacağı zira her geçen biraz daha fazla önem kazanan ultra-mobil pazarda düşük sistemli gereksinimlere ihtiyaç olduğunu ve bu konuda ARM'ın güçlü çözümlere sahip olduğunu belirtiyorlar ki işte tam bu noktada Tegra tabanlı yongada sistemleriyle Nvidia yine öne çıkıyor.

Tegra platformunda GeForce ve ARM mimarilerini bir araya getiren bu noktada hedef alınan taşınabilir medya oynatıcılar için yüksek grafik ve çoklu ortam performansı vaat eden Nvidia, Intel için önemli bir kaynak. Zira Tegra platformunun yapısal özellikleri Intel'in kendi SoC formlarıyla bir araya getirilerek akıllı cep telefonları hatta MID yani mobil internet cihazları için daha güçlü çözümlerin sağlanabileceği konuşuluyor. Peki Nvidia için durum ne aşamada ? Hatırlanacağı kısa süre önce AMD'den bir açıklama gelmiş ve endüstrinin değişim içerisinde olduğu önümüzdeki yıllarda sadece işlemci veya sadece ekran kartı üretmenin ihtiyaçları karşılamayacağı iddia edilmişti. Nvidia ise sadece ekran kartı üretimine yoğunlaşan tek firma olarak diğerlerinden ayrıldığını ve çekirdek operasyonlarına daha fazla önem vereceği zaman zaman altı çizilen önemli bir açıklamadır. Ancak Intel ile girilen lisans problemleriyle çipset operasyonları oldukça zayıflayan Nvidia'nın gerek AMD gerekse de Intel cephesinde çalışmaları süren entegre grafik özellikli işlemci tasarımlarına karşı nasıl tavır takınacağı da henüz netleşmiş değil.

Ancak entegre grafik özellikli işlemcilerin endüstrinin seyrini değiştireceği ve pazarda ciddi yenilikler yapacağı da endüstri analistleri tarafından sık sık dile getirilmekte. İşte bu değişim sürecinde Nvidia'nın nasıl pozisyon alacağı ise henüz bilinmiyor. Zaman zaman firmanın VIA'yı satın alarak işlemci pazarına adım atacağı söylense de, x86 işlemci lisansnı Cyrix'i satın alarak elde eden VIA'nın yeni bir satış sürecinde lisans devredebileceği konusu biliniyor kaldı ki Intel'in de buna sıcak bakması pek beklenmiyor. Peki Intel, Nvidia'yı satın alacak mı ? Açıkçası yöneticilerin açıklamaları ve iki firma arasında yaşanan gerilim dikkate alındığında bu pek mümkün görünmese de Nvidia'nın borsada işlem gördüğü ve pek çok yatırımcıya sahip olduığu düşünüldüğünde piyasa değerinin üzerindeki bir satın alma teklifi hissedarların ilgisini çekebilir. Kaldı ki Nvidia büyüklüğünde bir firmayı da mevcut ekonomik iklimde satın alabilecek bir firma varsa onun da ancak Intel olabileceği (AMD örneğinde gördüğümüz Arap girişimcileri saymazsak) söyleniyor. Piyasanın eski kurtlarından, teknoloji yazarı Robert X. Cringely tüm iddiaları bir kez daha gündeme taşıyarak yeni bir tartışmanın da fitilini ateşlemiş oldu.

Cevabı aranması gereken asıl soru, AMD'nin altını çizdiği iddia ile oldukça benzer; Değişen pazar şartları ve görsel işlem teknolojilerindeki gelişim dikkate alındığında tek başına işlemci üretmek veya tek başına GPU tasarlamak gelecekte yeterli olacak mı ? Bu soruya verilecek cevap aynı zamanda "Intel - Nvidia" iddialarının da bir bakıma cevabı olacak.

Kaynaklar: Dv Hardware, Robert X. Cringely