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İddia: Tegra 2 tabanlı tablet bilgisayarlar erteleniyor

9 yıl
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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İddia: Tegra 2 tabanlı tablet bilgisayarlar erteleniyor
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Nvidia tarafından ilk defa Ocak ayında, Las Vegas'da düzenlenen Tüketici Elektroniği 2010 fuarında tanıtılan Tegra 2 platformu problemli mi ? Nvidia tarafından geleceğin yatırımı olarak gösterilen ve milyonlarca dolarlık araştırma-geliştirme bütçesi ile ortaya konan Tegra platformunun ilk jenerasyonu Microsoft'un medya oynatıcısı Zune HD ile yaygınlık kazanmış, ikinci jenerasyonun ise tablet bilgisayarlar sayesinde daha fazla sayıda kullanıcıya ulaşacağı ifade edilmişti. Hemen her etkinlikte Tegra 2 platformunu kullanan ve Android işletim sistemini çalıştıran tablet bilgisayarları katılımcıların beğenisine sunan Nvidia cephesinde, bugüne kadar somut herhangi bir gelişmenin yaşanamamış olması iddiaları kuvvetlendiren bir etken olarak değerlendiriliyor.

Slashgear sitesinin haberine göre, Tegra 2 tabanlı tablet bilgisayarlar için hem donanım hem de yazılım tabanlı bazı problemler söz konusu. Stabilite ve Flash kullanılabilirliği üzerine bazı problemlerden bahsedilirken, Tegra 2 tabanlı tablet bilgisayarların bu problemlerden ötürü ötelendiği ve Ağustos ayından önce pazara giriş yapamayacakları iddia ediliyor. Compal ve Notion INK tarafından hazırlanan Tegra 2 tabanlı tablet bilgisayarların üçüncü çeyrek sonunda lanse edilebileceği belirtilirken, ICD tarafından hazırlanan modellerin ise Ekim ayında pazara giriş yapacağı üzerinde duruluyor. Nvidia cephesi ise bu iddiaları yalanlayarak ipset satışlarının devam ettiğini ve Tegra 2 adına herşeyin yolunda olduğunu belirtti ancak tabletlerin çıkış tarihleri hakkında net bir açıklama yapılmadı.

Hatırlanacağı üzere Steve Jobs, Adobe Flash teknolojisini pek çok problemin arkasındaki neden olarak göstermiş ve ölmekte olan bir teknoloji yerine HTML5'e destek vereceklerini belirtmişti. Düşük güç tüketimli ARM Cortex A9 mimarisini, GeForce teknolojisi ile harmanlayan Tegra 2 platformu, Nvidia tarafından sınıfının en güçlü SoC çözümü olarak lanse ediliyor.

Tegra 2 tabanlı tablet bilgisayarlar için hazırladığımız CeBIT 2010 videomuza buradan erişebilirsiniz.

Kaynak: Slashgear


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1963bursa 9 yıl
Nvidia'dan gelen, Tegra2 işlemcisi minimum alan kaplıyor açıklamalarından sonra bir çok kişi tegra2 işlemcili cep telefonu yada kol saati şeklinde cep telefonu gibi sansasyonel ürünler beklemeye başladı, o derece övdükleri işlemcileri tabletpc lerle yaymaya kalkmaları her açıdan bana ters geliyor. İlla bilgisayar olacaktı madem, tegra2 işlemcili 12" bir dizüstü bilgisayar yapsalardı, bu daha sansasyonel olurdu.
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KANUNI61 9 yıl
nvidia tümden yalan oldu son zamanlarda neye el attılarsa patlıyor ellerinde
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gerbay 9 yıl
"Nvidia tarafından sınıfının en güçlü SoC çözümü olarak lanse ediliyor."
o zaman da nVidia nın yalanını yazmıştım. şimdi bu tip şeyler okudukça da insanlar ne kadar rahat yalan söylüyor ve diğer insalar da hiç araştırmadan nasıl bu yalanı nVidia nın söylediği gibi her yere yayıp haber yapıyor şaşırıyorum..
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