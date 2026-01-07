007 First Light sistem gereksinimleri açıklandı: Nvidia'dan tam destek

2011 yılından beri teknoloji yayınlarında editörlük görevi üstlenen Erkan, DH’de ağırlıklı olarak teknoloji tutkunlarının ilgisini çekecek rehber içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör IO Interactive, merakla beklenen James Bond oyunu 007 First Light'ın sistem gereksinimlerini açıkladı. Minimum gereksinim mantıksız olmasa da, oyuncuların 1080p 60FPS'de oynayabilmek için 32 GB RAM'e ihtiyacı olacak.

007 First Light sistem gereksinimleri

Tam Boyutta Gör Geliştirici tarafından bugün paylaşılan sistem gereksinimleri 1080p oyun deneyimine odaklanıyor. Minimum sistem gereksinimleri 30 FPS’i hedefliyor ve GTX 1660 veya eşdeğer bir ekran kartı gerektiriyor. 60 FPS’de oynamak için RTX 3060 Ti ve daha yeni bir ekran kartı gerekliliği var. Kullanılan grafik ayarları ya da yüksek çözünürlüklü oyun deneyiminin donanımla nasıl performans gösterdiği hakkında herhangi bir bilgi paylaşılmadı.

Minimum sistem gereksinimleri (1080p 30 FPS)

İşlemci : Intel Core i5 9500K / AMD Ryzen 5 3500

: Intel Core i5 9500K / AMD Ryzen 5 3500 Ekran kartı: Nvidia GTX 1660 / AMD RX 5700

Nvidia GTX 1660 / AMD RX 5700 Bellek : 16 GB RAM

: 16 GB RAM VRAM : 8 GB

: 8 GB Depolama : 80 GB minimum

: 80 GB minimum İşletim sistemi: Microsoft Windows 10/11, 64-bit

Önerilen sistem gereksinimleri (1080p 60 FPS)

İşlemci : Intel Core i5 13500 / AMD Ryzen 5 7600

: Intel Core i5 13500 / AMD Ryzen 5 7600 Ekran kartı : Nvidia RTX 3060 Ti / AMD RX 6700 XT

: Nvidia RTX 3060 Ti / AMD RX 6700 XT Bellek : 32 GB RAM

: 32 GB RAM VRAM : 12 GB

: 12 GB Depolama : 80 GB minimum

: 80 GB minimum İşletim sistemi: Microsoft Windows 10/11, 64-bit

NVIDIA ile iş birliği: PC'ye özel geliştirmeler

NVIDIA, CES 2026'da GeForce RTX teknolojilerinden yararlanacak birkaç PC oyununu duyurdu. Bunlardan biri de; IO Interactive'in 007 First Light oyunu. Oyun, IO Interactive'in PC deneyimi vizyonunu gerçekleştirmek için gerekli olduğunu belirttiği NVIDIA DLSS 4 ve Çoklu Kare Oluşturma’yı destekleyecek. Oyun, HITMAN’deki Glacier motorunu (markanın tescilli yazılımı) kullanıyor. Ancak geliştiriciler, oyunda önemli teknolojik gelişmelerin getirildiğini iddia ediyor. Bunlar arasında; duman, sis ve patlamaları daha etkili kılacak hacimsel duman sistemi, tamamen yeni animasyon ve yapay zeka sistemleri, atış ve siper alma mekaniklerinde iyileştirmeler yer alıyor.

007 First Light ne zaman çıkacak?

007 First Light, 27 Mayıs'ta çıkış yapacak. Oyun, PC'nin yanı sıra PS5, Xbox Series X/S, Xbox ROG Ally X, Xbox ROG Ally ve Nintendo Switch 2 platformlarında da oynanabilir olacak.

