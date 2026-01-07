Giriş

    007 First Light sistem gereksinimleri açıklandı: Nvidia'dan tam destek

    IO Interactive'in geliştirdiği James Bond oyunu ön siparişte, bu yılın sonlarına doğru çıkış yapacak. Oyunu bekleyenler için, 007 First Light sistem gereksinimleri ve PC'ye özel özellikler açıklandı.

    007 First Light kaç gb pc sistem gereksinimleri Tam Boyutta Gör
    IO Interactive, merakla beklenen James Bond oyunu 007 First Light'ın sistem gereksinimlerini açıkladı. Minimum gereksinim mantıksız olmasa da, oyuncuların 1080p 60FPS'de oynayabilmek için 32 GB RAM'e ihtiyacı olacak.

    007 First Light sistem gereksinimleri

    007 First Light minimum sistem gereksinimleri Tam Boyutta Gör
    Geliştirici tarafından bugün paylaşılan sistem gereksinimleri 1080p oyun deneyimine odaklanıyor. Minimum sistem gereksinimleri 30 FPS’i hedefliyor ve GTX 1660 veya eşdeğer bir ekran kartı gerektiriyor. 60 FPS’de oynamak için RTX 3060 Ti ve daha yeni bir ekran kartı gerekliliği var. Kullanılan grafik ayarları ya da yüksek çözünürlüklü oyun deneyiminin donanımla nasıl performans gösterdiği hakkında herhangi bir bilgi paylaşılmadı.

    Minimum sistem gereksinimleri (1080p 30 FPS)

    • İşlemci: Intel Core i5 9500K / AMD Ryzen 5 3500
    • Ekran kartı: Nvidia GTX 1660 / AMD RX 5700
    • Bellek: 16 GB RAM
    • VRAM: 8 GB
    • Depolama: 80 GB minimum
    • İşletim sistemi: Microsoft Windows 10/11, 64-bit

    Önerilen sistem gereksinimleri (1080p 60 FPS)

    • İşlemci: Intel Core i5 13500 / AMD Ryzen 5 7600
    • Ekran kartı: Nvidia RTX 3060 Ti / AMD RX 6700 XT
    • Bellek: 32 GB RAM
    • VRAM: 12 GB
    • Depolama: 80 GB minimum
    • İşletim sistemi: Microsoft Windows 10/11, 64-bit

    NVIDIA ile iş birliği: PC'ye özel geliştirmeler

    NVIDIA, CES 2026'da GeForce RTX teknolojilerinden yararlanacak birkaç PC oyununu duyurdu. Bunlardan biri de; IO Interactive'in 007 First Light oyunu. Oyun, IO Interactive'in PC deneyimi vizyonunu gerçekleştirmek için gerekli olduğunu belirttiği NVIDIA DLSS 4 ve Çoklu Kare Oluşturma’yı destekleyecek. Oyun, HITMAN’deki Glacier motorunu (markanın tescilli yazılımı) kullanıyor. Ancak geliştiriciler, oyunda önemli teknolojik gelişmelerin getirildiğini iddia ediyor. Bunlar arasında; duman, sis ve patlamaları daha etkili kılacak hacimsel duman sistemi, tamamen yeni animasyon ve yapay zeka sistemleri, atış ve siper alma mekaniklerinde iyileştirmeler yer alıyor.

    007 First Light ne zaman çıkacak?

    007 First Light, 27 Mayıs'ta çıkış yapacak. Oyun, PC'nin yanı sıra PS5, Xbox Series X/S, Xbox ROG Ally X, Xbox ROG Ally ve Nintendo Switch 2 platformlarında da oynanabilir olacak.

    Atlas robot araba üretiminde çalışacak

