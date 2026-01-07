007 First Light sistem gereksinimleri açıklandı: Nvidia'dan tam destek

007 First Light sistem gereksinimleri
Minimum sistem gereksinimleri (1080p 30 FPS)
- İşlemci: Intel Core i5 9500K / AMD Ryzen 5 3500
- Ekran kartı: Nvidia GTX 1660 / AMD RX 5700
- Bellek: 16 GB RAM
- VRAM: 8 GB
- Depolama: 80 GB minimum
- İşletim sistemi: Microsoft Windows 10/11, 64-bit
Önerilen sistem gereksinimleri (1080p 60 FPS)
- İşlemci: Intel Core i5 13500 / AMD Ryzen 5 7600
- Ekran kartı: Nvidia RTX 3060 Ti / AMD RX 6700 XT
- Bellek: 32 GB RAM
- VRAM: 12 GB
- Depolama: 80 GB minimum
- İşletim sistemi: Microsoft Windows 10/11, 64-bit
NVIDIA ile iş birliği: PC'ye özel geliştirmeler
NVIDIA, CES 2026'da GeForce RTX teknolojilerinden yararlanacak birkaç PC oyununu duyurdu. Bunlardan biri de; IO Interactive'in 007 First Light oyunu. Oyun, IO Interactive'in PC deneyimi vizyonunu gerçekleştirmek için gerekli olduğunu belirttiği NVIDIA DLSS 4 ve Çoklu Kare Oluşturma’yı destekleyecek. Oyun, HITMAN’deki Glacier motorunu (markanın tescilli yazılımı) kullanıyor. Ancak geliştiriciler, oyunda önemli teknolojik gelişmelerin getirildiğini iddia ediyor. Bunlar arasında; duman, sis ve patlamaları daha etkili kılacak hacimsel duman sistemi, tamamen yeni animasyon ve yapay zeka sistemleri, atış ve siper alma mekaniklerinde iyileştirmeler yer alıyor.
007 First Light ne zaman çıkacak?
007 First Light ne zaman çıkacak?

007 First Light, 27 Mayıs'ta çıkış yapacak. Oyun, PC'nin yanı sıra PS5, Xbox Series X/S, Xbox ROG Ally X, Xbox ROG Ally ve Nintendo Switch 2 platformlarında da oynanabilir olacak.