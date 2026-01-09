Giriş
    Caterpillar, Nvidia ortaklığıyla iş makinelerini otonom hale getiriyor

    Caterpillar, CES 2026’da Nvidia iş birliğiyle Cat AI’ı sahaya taşıdı. Şirket, tam otonom iş makineleri, kabin içi yapay zeka ve akıllı fabrikalarla endüstrideki gücünü sağlamlaştırıyor.

    Caterpillar, Nvidia ortaklığıyla otonom iş makineleri yapacak Tam Boyutta Gör

    Caterpillar, CES 2026 kapsamında açıkladığı yeni stratejiyle yapay zekayı iş makinelerinin ve üretim tesislerinin merkezine yerleştirdi. Şirket, Cat AI adını verdiği yapay zeka ekosistemini hem sahadaki ekipmanlara hem de fabrika ve tedarik zinciri operasyonlarına entegre ederek otonom ve veri odaklı bir endüstriyel dönüşüm başlatmayı hedefliyor.

    Bu kapsamda Caterpillar, Nvidia ile iş birliğini genişlettiğini duyurdu. Nvidia, bu süreçte hesaplama platformları ve yapay zeka yazılımlarıyla altyapıyı desteklerken Caterpillar da Cat AI’ın doğrudan müşteri verimliliği, operatör desteği ve otonom karar alma süreçlerine odaklandığını vurguluyor.

    Yapay zeka doğrudan makinenin içinde çalışacak

    Caterpillar’ın yeni yaklaşımında Cat AI, Nvidia Jetson Thor platformu üzerinden doğrudan iş makinelerinin içinde çalışıyor. Bu sayede ekskavatörler, kamyonlar, dozerler ve enerji ekipmanları sensörlerden gelen verileri buluta sürekli bağlı kalmadan yerel olarak ve gerçek zamanlı şekilde işleyebiliyor. Şirket, bu mimarinin özellikle şantiye ve maden sahalarındaki değişken koşullarda daha hızlı ve güvenilir kararlar alınmasını sağladığını belirtiyor.

    Cat AI aynı zamanda kabin içi destek sistemleriyle operatörleri de merkeze alıyor. Kişiselleştirilmiş içgörüler, anlık koçluk, üretkenlik önerileri ve güvenlik uyarıları operatörlerin değişen saha koşullarına daha hızlı uyum sağlamasına yardımcı oluyor. Amaç, insan-makine etkileşimini güçlendirerek hem güvenliği hem de verimliliği artırmak.

    Caterpillar, CES 2026’da ayrıca Cat AI Assistant adlı yeni dijital asistanını tanıttı. Bu sistem, Caterpillar’ın dijital platformlarına ve araç içi sistemlerine entegre çalışarak, sesli komutlarla ekipman ve operasyon verilerine erişim sağlıyor. Operatörler, makine kullanımı, bakım, parça bilgisi ve arıza giderme gibi konularda sorular sorabiliyor. Cat AI Assistant, Nvidia Riva konuşma modelleriyle ses tanıma ve doğal dil yanıtları sunarken Caterpillar’ın Helios birleşik veri platformu üzerinden doğrulanmış şirket verilerini kullanıyor.

    Otonom ekskavatörler, kamyonlar ve dozerler

    Caterpillar, Nvidia ortaklığıyla otonom iş makineleri yapacak Tam Boyutta Gör
    Yapay zeka stratejisinin en dikkat çekici ayağını ise tam otonom iş makineleri oluşturuyor. Caterpillar, yeni nesil akıllı ürün gamında ekskavatörlerin otonom hendek açma, yükleme ve tesviye işlemlerini gerçekleştirebildiğini açıklıyor. Yükleyiciler gerçek zamanlı veri işleme ve otonom navigasyon sayesinde malzeme taşıma ve kamyon yükleme görevlerini üstleniyor.

    Ağır hizmet tipi off-road maden kamyonları büyük hacimli kaya, toprak ve mineral taşımacılığını otonom olarak yapabiliyor. Dozerler, hassas tesviye ve toprak hareketiyle verimliliği artırırken kompaktörler de yüzey hazırlığını otomatikleştirecek.

    Bu makineler yalnız başına değil, Cat VisionLink ve Cat MineStar gibi sistemlerle birbirine bağlı şekilde çalışıyor. Böylece filolar, sahadaki değişen koşullara kolektif olarak tepki verebiliyor ve operasyonlar veri odaklı biçimde koordine ediliyor.

    Caterpillar, otonomi alanına uzak bir firma değil. Günümüzde şirket, dünyanın en büyük otonom madencilik filolarından birini işletiyor. Caterpillar’a göre bu makineler şimdiye kadar 11 milyar tondan fazla malzeme taşıdı ve 380 milyon kilometreden fazla yol kat etti. Sistemler yapay zeka, makine öğrenimi, bilgisayarla görme ve uç bilişim teknolojileriyle desteklenirken LiDAR, radar, GPS ve yüksek çözünürlüklü kameralarla şantiyenin 360 derecelik dijital bir görünümünü oluşturuyor.

    Cat AI yalnızca sahayla sınırlı değil. Caterpillar, Nvidia destekli AI Factory altyapısı üzerinden üretim, talep tahmini, planlama ve çizelgeleme süreçlerinde de yapay zeka kullanıyor. Ayrıca şirket Nvidia Omniverse ve OpenUSD standartlarıyla fabrikalarının dijital ikizlerini oluşturuyor. Bu sayede üretim hatları ve yerleşim planları, fiziksel değişiklikler yapılmadan önce sanal ortamda test edilebiliyor.

    Kaynakça https://interestingengineering.com/ai-robotics/caterpillar-cat-ai-nvidia https://interestingengineering.com/ai-robotics/caterpillar-autonomous-construction-equipment
