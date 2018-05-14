Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

İki milyon dolar ödüle gidecek takım LGPUBGTGL Büyük Finali'nde belirlenecek

Ana sponsor LG Electronics ve bilet satışını gerçekleştirecek GameSatış’ın sponsorluğunda gerçekleşen, PUBG Corp. onaylı LG PUBG TAMGAME Ligi (LG PUBG TGL) Büyük Finali’nin yeri belli oldu.
1 yıl
250
1
Oyunlar
Yusuf Akbaş
Yazar
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Ana sponsor LG Electronics ve bilet satışını gerçekleştirecek GameSatış’ın sponsorluğunda gerçekleşen, PUBG Corp. onaylı LG PUBG TAMGAME Ligi (LG PUBG TGL) Büyük Finali’nin yeri belli oldu.
Haziran ayında gerçekleşecek yarı final eleme turnuvalarından galip çıkacak takımlar kozlarını 23 Haziran’daki Büyük Finalde Volkswagen Arena'da paylaşacak. 20 takım içerisinden şampiyon olarak çıkmayı başaran takım, PUBG Corp tarafından 25 - 29 Temmuz'da Berlin'de düzenlenecek ve toplam 2 Milyon Dolar ödülün dağıtılacağı ilk global eSpor turnuvası PUBG Global Invitational (PGI) 2018'e katılma hakkı kazanacak.
LG PUBG TAMGAME Ligi Büyük Finali indirimli dönem biletleri bugünden itibaren GameSatış internet sitesi üzerinden satışa çıkıyor.
2 Milyon dolar ödülle sahip PGI 2018'e katılacak takımın belirleneceği LG PUBG TGL Büyük Finalini yerinde izlemek ve heyecana ortak olmak için 23 Haziran Cumartesi Volkswagen Arena'da buluşuyoruz.
Büyük Finale giden yolda LG PUBG TAMGAME Ligi  eleme maçları 240 takımın katılımı ile Mayıs ayında da tüm heyecanı ile devam ediyor. Ay boyunca Cuma ve Cumartesi günleri gerçekleşecek mücadelelerde Haziran ayındaki yarı finale katılmaya hak kazanacak 24 takım belirlenecek.
Bu heyecan dolu mücadeleleri canlı anlatım ve analizler ile Türkiye Resmi PUBG Twitch kanalı twitch.tv/battlegroundstr üzerinden izleyebilirsiniz.
Yorum Yaz yoruma kapalı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim