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    Temmuz ayında çıkacak en dikkat çekici 10 oyun

    Uzun süredir beklenen Killing Floor 3, yeni Ninja Gaiden oyunu, Soulslike türündeki Wuchang: Fallen Feathers... Temmuz ayında oyunseverleri dikkat çekici yapımlar bekliyor.

    Oyun dünyası için epey hareketli geçen Haziran ayından sonra Temmuz ayı biraz daha sönük bir programla geliyor. Bu ay öyle büyük oyunlar ya da merakla beklenen lansmanlar yok. Ancak her ay olduğu gibi bu ay da oyunseverlerin ilgisini çekebilecek yeni oyunlar çıkacak.

    Temmuz Ayında Çıkacak En Dikkat Çekici 10 Oyun

    Bu listemizde, Temmuz ayında çıkacak yeni oyunlar arasında öne çıkan yapımları derledik. İşte Temmuz ayında çıkacak en dikkat çekici 10 oyun:

    1️⃣ Killing Floor 3

    Killing Floor 3 Tam Boyutta Gör
    Killing Floor serisinin uzun süredir beklenen üçüncü oyunu Temmuz ayında satışa sunulacak.
    • Çıkış tarihi: 24 Temmuz
    • Platformlar: PC, PS5, Xbox Series S/X
    • Tür: FPS, Survival

    İkinci oyunun 70 yıl sonrasında geçen Killing Floor 3'te oyuncular, laboratuvarda üretilmiş yaratıklara karşı mücadele veren direniş grubu Nightfall'un bir üyesini kontrol ediyor. Left 4 Dead ile Doom'un bir karışımı olarak tanımlayabileceğimiz Killing Floor 3'te oyuncular dört oyuncuyla birlikte zorlu bir mücadeleye girişecek. Epey sıkıntılı geçen Beta sürecinin ardından oyunu erteleyip sorunları düzeltmek için dört ay daha çalışan ekip, ortaya çıkan son ürünün çok daha iyi olduğunu söylüyor. Tabii bunun doğru olup olmadığını oyun çıktığında göreceğiz.

    2️⃣ Wuchang: Fallen Feathers

    Wuchang: Fallen Feathers Tam Boyutta Gör
    Son dönemde sayıları hızla artan Soulslike oyunlarına Temmuz ayında bir yenisi daha eklenecek.
    • Çıkış tarihi: 24 Temmuz
    • Platformlar: PC, PS5, Xbox Series S/X
    • Tür: Soulslike, Aksiyon-RPG

    Çin yapımı Wuchang: Fallen Feathers, Antik Çin'de geçiyor. Oyuncular geçmişini tam olarak hatırlayamayan bir korsanı kontrol ediyor. Yavaş yavaş kuş benzeri bir yaratığa dönüşmesine sebep olan bir hastalığa yakalandığını öğrenen Wuchang, bu lanetten kurtulmak için bir çözüm arıyor. Karanlık bir tona sahip olan oyunda oyuncular, tuhaf yaratıklarla karşı karşıya geliyor. Soulslike türünün değişilmezi olan boss dövüşleri de oyunda önemli bir yer tutuyor.

    3️⃣ Ninja Gaiden Ragebound

    Ninja Gaiden Ragebound Tam Boyutta Gör
    Ninja Gaiden Ragebound, son dönemde çıkan Ninja Gaiden oyunlarından farklı bir yerde duruyor. Çünkü Ragebound, serinin orijinal oyunu gibi yana kaydırmalı bir platform oyunu.
    • Çıkış tarihi: 31 Temmuz
    • Platformlar: PC, PS5, PS4, Xbox Series S/X, Xbox One, Switch
    • Tür: Platform

    Görsel tarafında pixel art tasarım dilini kullanan oyun, bu yönüyle de orijinal Ninja Gaiden oyunlarının ruhunu yansıtıyor. Ancak Ragebound, bu klasik görünümün yanında modern oyun mekanikleri sunmayı ihmal etmiyor.

    4️⃣ RoboCop: Rogue City - Unfinished Business

    RoboCop: Rogue City - Unfinished Business Tam Boyutta Gör
    2023 yılının en beğenilen oyunlarından olan RoboCop: Rogue City, Temmuz ayında yeni bir ek pakete (DLC) kavuşacak. Ancak bu öyle sıradan bir ek paket olmayacak.
    • Çıkış tarihi: 17 Temmuz
    • Platformlar:  PC, PS5, Xbox Series S/X
    • Tür: Aksiyon-FPS

    Sıradan bir ek paketten fazlasını sunacağı söylenen RoboCop: Rogue City - Unfinished Business, ana oyundan ayrı olarak satışa sunulacak. Yani Unfinished Business'ı alıp oynamak için ana oyuna ihtiyacınız olmayacak. Bu yönüyle Unfinished Business, bir ek paketten ziyade küçük çaplı bir devam oyununa benziyor.

    5️⃣ Donkey Kong Bananza

    Donkey Kong Bananza
    Bu ay satışa sunulan Nintendo Switch 2, Temmuz ayında yeni bir özel oyuna daha kavuşacak. Switch 2'nin çıkış oyunu olan Mario Kart World'den sonra şimdi de sıra Donkey Kong'da.
    • Çıkış tarihi: 17 Temmuz
    • Platformlar: Switch 2
    • Tür: Platform

    Donkey Kong Bananza, oyuncuları tropikal bir adada geçen, bol aksiyonlu bir platform deneyimine davet ediyor. Donkey Kong ve arkadaşları, kaybolan muz hazinelerini geri kazanmak için zorlu engelleri aşarken birbirinden farklı yetenekleriyle hem bulmacaları çözüyor hem de düşmanlara meydan okuyor. Yarı-açık dünya yapısına sahip Donkey Kong Bananza'da oyuncular tropik adada keşfe çıkarken, çevreyle özgürce etkileşime geçip yeni görevler alabiliyor.

    6️⃣ Tony Hawk's Pro Skater 3 + 4

    Tony Hawk's Pro Skater 3 + 4 Tam Boyutta Gör
    2000'lerin başında epey popüler olan Tony Hawk oyunları, yıllar sonra yenilenmiş versiyonları ile geri dönüyor. 2020 yılında yenilenmiş versiyonlarıyla çıkan 1. ve 2. oyunlardan sonra şimdi de sıra serinin 3. ve 4. oyunlarında.
    • Çıkış tarihi: 11 Temmuz
    • Platformlar: PC, PS5, PS4, Xbox Series S/X, Xbox One, Switch
    • Tür: Spor

    Tony Hawk's Pro Skater 3 + 4'te oyuncular kaykay konusundaki hünerlerini sergileyerek en yüksek puanı toplamaya çalışıyor. Seri için önemli yeniliklere sahne olan dördüncü oyunda, bunun yanı sıra bir kariyer modu da bulunuyor.

    7️⃣ Eriksholm: The Stolen Dream

    Eriksholm: The Stolen Dream Tam Boyutta Gör
    İsveç merkezli küçük bir ekip tarafından geliştirilen Eriksholm: The Stolen Dream, Temmuz ayının dikkat çeken bağımsız yapımlarından.
    • Çıkış tarihi: 15 Temmuz
    • Platformlar: PC, PS5, Xbox Series S/X
    • Tür: Aksiyon-Macera

    Anlatı odaklı, izometrik bir gizlilik-macera oyunu olan Eriksholm: The Stolen Dream, Commandos ile Little Nighmares'ın bir karışımı gibi görünüyor. 1900'ler İsveç'ini andıran distopik bir dünyada geçen Eriksholm'de oyuncular, üç farklı karakter arasında geçiş yaparak bulmacalar çözüyor, stratejik planlar yapıyor ve gizlilik taktikleri kullanıyor. Her üç karakterin de farklı özellikleri ve zayıf yönleri bulunuyor.

    8️⃣ Mecha BREAK

    Mecha BREAK
    Temmuz ayında yayınlanacak en dikkat çekici ücretsiz (free-to-play) oyunlardan biri Mecha BREAK olacak.
    • Çıkış tarihi: 1 Temmuz
    • Platformlar: PC, Xbox Series S/X
    • Tür: MOBA

    Mecha BREAK, dev robotları kontrol eden oyuncular, savaş meydanın diğer oyuncularla karşı karşıya geliyor. Hem PvP hem de PvE modları bulunan Mecha BREAK'te oyuncular rakiplerine karşı avantaj sağlamak için robotlarını kendi uygun gördükleri şekilde modifiye ediyor. Mecha BREAK ilk bakışta Armored Core ve Titanfall gibi yapımları akıllara getiriyor.

    9️⃣ Total Chaos

    Total Chaos
    Klasik DOOM II altyapısı üzerine inşa edilmiş modern bir hayatta kalma oyunu olan Total Chaos, tekinsiz atmosferiyle dikkat çekiyor. Özellikle korku-gerilim türüne meraklı olanların şans verebileceği oyun, Temmuz ayında çıkacak dikkat çekici bağımsız yapımlar arasında yer alıyor.
    • Çıkış tarihi: 24 Temmuz
    • Platformlar: PC
    • Tür: Hayatta Kalma, Korku

    Silent Hill ve S.T.A.L.K.E.R.'dan izler taşıyan Total Chaos'ta oyuncular terkedilmiş bir madenci kasabasında dehşet verici yaratıklarla mücadele ederken, sınırlı kaynaklarla hayatta kalmaya çalışacak. Oyun, retro bir temel üzerine oldukça modern bir korku deneyimi yerleştirmiş gibi görünüyor.

    🔟 Shadow Labyrinth

    Shadow Labyrinth Tam Boyutta Gör
    Bulmaca tabanlı bir keşif ve hayatta kalma oyunu olan Shadow Labyrinth, karanlık bir fantezi evreninde geçiyor.
    • Çıkış tarihi: 18 Temmuz
    • Platformlar: PC, PS5, Xbox Series S/X, Switch, Switch 2
    • Tür: Metroidvania

    Sürekli değişen bir labirentin derinliklerinde sıkışıp kalmış bir karakteri kontrol eden oyuncular, bir yandan bu labirentte çıkmanın yollarını ararken, diğer yandan tehlikelerle dolu bu labirentte hayatta kalmaya çalışıyor. Shadow Labyrinth, Inside ve Amnesia gibi yapımları sevenlerin şans verebileceği bir yapım olarak değerlendiriliyor.

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