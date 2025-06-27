Resident Evil Requiem oyun içi görüntülerle detaylıca tanıtıldı

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Tam Boyutta Gör Bu ayın başında düzenlenen Summer Game Fest 2025'te tanıtılan en dikkat çekici oyunlardan biri de Resident Evil Requiem oldu. Ana serinin dokuzuncu oyunu olacak Requiem, yayınlanan ilk fragmanıyla merak uyandırmış olsa da ilk aşamada oyuna dair çok fazla detay paylaşılmadı. Beklenen o tanıtı ise dün gerçekleşti. Capcom, hem oyun içinden görüntüler, hem de yapım ekibinden yorumlar içeren bir video yayınlayarak Resident Evil Requiem'i daha detaylıca tanıttı.

Resident Evil Requiem, 27 Şubat 2026'da Çıkacak

Resident Evil Requiem, Grace Ashcroft adını taşıyan yeni bir karaktere odaklanıyor. FBI ajanı olan Grace, 30 yıl önce yerle bir olan Raccoon City'ye gitmesini gerektiren yeni bir davaya atanınca, kendisini korku dolu olayların merkezinde buluyor. Capcom'un açıklamaları, bunun tam anlamıyla bir korku oyunu olacağını gösteriyor.

Oyunun yönetmeni olan Koshi Nakanishi, Grace'in çok çabuk korkan, ürkek biri olduğunu söylüyor ki Nakanishi'ye göre bu da onu Requiem için en ideal ana karakter yapıyor. Ayrıca Grace'in çatışma konusunda tecrübesiz olduğu, bunun da oyunculara ilerledikçe gelişme fırsatı sunacağı belirtiliyor.

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Bugün yayınlanan tanıtım videosunda oyunun iki farklı kamera açısıyla oynanabileceğine vurgu yapılıyor. Oyun hem birinci şahsın gözünden (FPS), hem de üçüncü şahıs gözünden (TPS) oynanabiliyor. Oyuncular istedikleri anda bu ikisi arasında geçiş yapılabiliyor. Ayrıca videoda, Grace'in Raccoon City'de karşılacağı yaratıklardan bazılarını da görme şansı yakalıyoruz.

Resident Evil Requiem, 27 Şubat 2026’da PlayStation 5, Xbox Series X/S ve PC platformlarına yönelik olarak satışa sunulacak.

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Resident Evil Requiem detaylıca tanıtıldı

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