Resident Evil Requiem oyun içi görüntülerle detaylıca tanıtıldı

Resident Evil Requiem, 27 Şubat 2026'da Çıkacak
Resident Evil Requiem, Grace Ashcroft adını taşıyan yeni bir karaktere odaklanıyor. FBI ajanı olan Grace, 30 yıl önce yerle bir olan Raccoon City'ye gitmesini gerektiren yeni bir davaya atanınca, kendisini korku dolu olayların merkezinde buluyor. Capcom'un açıklamaları, bunun tam anlamıyla bir korku oyunu olacağını gösteriyor.
Oyunun yönetmeni olan Koshi Nakanishi, Grace'in çok çabuk korkan, ürkek biri olduğunu söylüyor ki Nakanishi'ye göre bu da onu Requiem için en ideal ana karakter yapıyor. Ayrıca Grace'in çatışma konusunda tecrübesiz olduğu, bunun da oyunculara ilerledikçe gelişme fırsatı sunacağı belirtiliyor.
Bugün yayınlanan tanıtım videosunda oyunun iki farklı kamera açısıyla oynanabileceğine vurgu yapılıyor. Oyun hem birinci şahsın gözünden (FPS), hem de üçüncü şahıs gözünden (TPS) oynanabiliyor. Oyuncular istedikleri anda bu ikisi arasında geçiş yapılabiliyor. Ayrıca videoda, Grace'in Raccoon City'de karşılacağı yaratıklardan bazılarını da görme şansı yakalıyoruz.
Resident Evil Requiem, 27 Şubat 2026’da PlayStation 5, Xbox Series X/S ve PC platformlarına yönelik olarak satışa sunulacak.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: