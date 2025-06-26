Epic Games'te bu haftanın ücretsiz oyunları erişime açıldı (26 Haziran)

Epic Games'te haftanın ücretsiz oyunu
Epic Games Store'un bu haftaki ücretsiz oyunu Sable geçtiğimiz dakikalarda erişime açıldı. Sable, aksiyon yerine, çoğunlukla keşfe odaklanan bir macera oyunu. Oyunda, kendi yolunuzu seçebilir, istediğiniz göreve katılabilir ve zorlu platformları istediğiniz yolla aşabilirsiniz.
Oyun hakkında yapılan özet açıklama şu şekilde: "Eşsiz ve unutulmaz bir yolculuğa çık ve Sable’a, Gliding denen yetkinliğe adım atma yolculuğunda uzay gemisi kalıntıları ve antik yapılarla kaplı geniş çöllerden, büyüleyici manzaralardan geçerken kılavuzluk yap."
Sable, 26 Haziran'dan 3 Temmuz'a kadar ücretsiz olacak. Peki Epic Games'te ücretsiz oyunlar nasıl alınıyor? Öncelikle buradaki bağlantı üzerinden siteye girmeniz gerekiyor. Daha sonra almak istediğiniz oyuna tıklayıp ''Yükle'' diyerek kütüphanenize ekleyebilirsiniz.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: