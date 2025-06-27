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    Steam Yaz İndirimleri başladı! %95'e varan fırsatlar

    Steam Yaz İndirimleri 2025 başladı. Steam Yaz İndirimleri'nde yüzde 95'e varan indirimler için son tarih 10 Temmuz 2025. işte Steam'de indirime giren oyunlar... 

    Steam Yaz İndirimleri başladı! %95'e varan fırsatlar Tam Boyutta Gör
    Valve’in dijital oyun platformu Steam, yepyeni fırsatlar ile oyuncuları sevindirmeye devam ediyor. Geçtiğimiz saatlerde ise merakla beklenen Steam Yaz indirimleri başladı. Bu sayede kısa dönem de olsa oyunlara nispeten makul fiyatlara erişebiliyoruz. İşte platformda fiyatı düşen ve satın alınmaya değer oyunlar...

    Steam Yaz İndirimleri başladı

    Steam Yazİndirimleri kapsamında birçok oyunda yüzde 95'e varan indirimler sunuluyor ancak tahmin edebileceğiniz gibi fiyatlar artık dolara endeksli. 10 Temmuz'a kadar sürecek indirim döneminde, Cyberpunk 2077 44.99 dolardan 15.74 dolara, EA Sports FC 25 69.99 dolardan 13.99 dolara, Forza Horizon 5 ise 32.78 dolardan 16.39 dolara satın alınabiliyor.

    İndirime giren diğer oyunlar arasında ise Kingdom Come: Deliverance II, God of War Ragnarök, Ghost of Tsushima YÖNETMENİN SÜRÜMÜ, Beyond Two Souls, Death Stranding, Rust, Sea of Thieves gibi başarılı yapımlar bulunuyor. Aşağıda da öne çıkan indirimleri bulabilirsiniz.

    Steam Yaz indirimleri
    Oyun Normal Fiyatı İndirimli Fiyatı İndirim Oranı
    God of War Ragnarök 49.99 dolar 39.99 dolar %20
    Warhammer 40,000: Space Marine 2 39.99 dolar 23.99 dolar %40
    Farming Simulator 25 36.49 dolar 31.01 dolar %15
    Baldur's Gate 3 34.99 dolar 27.99 dolar %20
    Ready or Not 28.99 dolar 14.49 dolar %50
    S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl 42.99 dolar 30.09 dolar %30
    Black Myth: Wukong 59.99 dolar 47.99 dolar %20
    Warhammer 40,000: Space Marine 2 39.99 dolar 23.99 dolar %40
    Beyond: Two Souls 15.99 dolar 1.59 dolar %90
    Palworld 14.99 dolar 11.24 dolar %25
    Cyberpunk 2077 44.99 dolar 15.74 dolar %65
    Kingdom Come: Deliverance II 44.99 dolar 35.99 dolar %20
    Dying Light 2 Stay Human: Reloaded Edition 39.99 dolar 13.19 dolar %67
    Forza Horizon 5 32.78 dolar 16.39 dolar %50
    Ready or Not 28.99 dolar 14.49 dolar %50
    Valheim 13.19 dolar 6.59 dolar %50
    Ghost of Tsushima YÖNETMENİN SÜRÜMÜ 59.99 dolar 40.19 dolar %33
    Sons of the Forest 14.99 dolar 5.09 dolar %66
    Disco Elysium - The Final Cut 18.99 dolar 1.89 dolar %90
    Farming Simulator 25 36.49 dolar 31.01 dolar %15
    EA SPORTS FC 25 69.99 dolar 13.99 dolar %80
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