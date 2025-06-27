Steam Yaz İndirimleri başladı! %95'e varan fırsatlar

Steam Yaz İndirimleri başladı
Steam Yazİndirimleri kapsamında birçok oyunda yüzde 95'e varan indirimler sunuluyor ancak tahmin edebileceğiniz gibi fiyatlar artık dolara endeksli. 10 Temmuz'a kadar sürecek indirim döneminde, Cyberpunk 2077 44.99 dolardan 15.74 dolara, EA Sports FC 25 69.99 dolardan 13.99 dolara, Forza Horizon 5 ise 32.78 dolardan 16.39 dolara satın alınabiliyor.
İndirime giren diğer oyunlar arasında ise Kingdom Come: Deliverance II, God of War Ragnarök, Ghost of Tsushima YÖNETMENİN SÜRÜMÜ, Beyond Two Souls, Death Stranding, Rust, Sea of Thieves gibi başarılı yapımlar bulunuyor. Aşağıda da öne çıkan indirimleri bulabilirsiniz.
|Oyun
|Normal Fiyatı
|İndirimli Fiyatı
|İndirim Oranı
|God of War Ragnarök
|49.99 dolar
|39.99 dolar
|%20
|Warhammer 40,000: Space Marine 2
|39.99 dolar
|23.99 dolar
|%40
|Farming Simulator 25
|36.49 dolar
|31.01 dolar
|%15
|Baldur's Gate 3
|34.99 dolar
|27.99 dolar
|%20
|Ready or Not
|28.99 dolar
|14.49 dolar
|%50
|S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl
|42.99 dolar
|30.09 dolar
|%30
|Black Myth: Wukong
|59.99 dolar
|47.99 dolar
|%20
|Warhammer 40,000: Space Marine 2
|39.99 dolar
|23.99 dolar
|%40
|Beyond: Two Souls
|15.99 dolar
|1.59 dolar
|%90
|Palworld
|14.99 dolar
|11.24 dolar
|%25
|Cyberpunk 2077
|44.99 dolar
|15.74 dolar
|%65
|Kingdom Come: Deliverance II
|44.99 dolar
|35.99 dolar
|%20
|Dying Light 2 Stay Human: Reloaded Edition
|39.99 dolar
|13.19 dolar
|%67
|Forza Horizon 5
|32.78 dolar
|16.39 dolar
|%50
|Ready or Not
|28.99 dolar
|14.49 dolar
|%50
|Valheim
|13.19 dolar
|6.59 dolar
|%50
|Ghost of Tsushima YÖNETMENİN SÜRÜMÜ
|59.99 dolar
|40.19 dolar
|%33
|Sons of the Forest
|14.99 dolar
|5.09 dolar
|%66
|Disco Elysium - The Final Cut
|18.99 dolar
|1.89 dolar
|%90
|Farming Simulator 25
|36.49 dolar
|31.01 dolar
|%15
|EA SPORTS FC 25
|69.99 dolar
|13.99 dolar
|%80