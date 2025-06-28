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    GeForce Now'a bu hafta eklenecek oyunlar açıklandı (28 Haziran)

    GeForce Now'a bu hafta eklenecek oyunlar açıklandı. Bulut tabanlı oyun hizmetine bu hafta System Shock 2: 25th Anniversary Remaster dahil 5 yeni oyun ekleniyor.

    GeForce Now'a bu hafta eklenecek oyunlar açıklandı (28 Haziran) Tam Boyutta Gör
    Günümüzün en popüler bulut oyun platformlarından GeForce Now (GAME+), sürekli olarak büyümeye ve yeni oyunlar ile güncellemeye devam ediyor. Son olarak Nvidia, bu hafta GeForce Now'a eklenecek oyunları duyurdu. System Shock 2: 25th Anniversary Remaster dahil olmak üzere 5 yeni oyun daha bulut üzerinden oynanabilir olacak.

    GeForce Now'a bu hafta eklenecek oyunlar

    Nvidia'nın paylaşımına göre bu hafta GeForce Now kütüphanesine System Shock 2: 25th Anniversary Remaster, Broken Age, Easy Red 2, Sandwich Simulator ve We Happy Few dahil 5 oyun ekleniyor. Platforma eklenecek tüm oyunlara aşağıdan ulaşabilirsiniz. 

    • System Shock 2: 25th Anniversary Remaster (Steam, Haziran 26)
    • Broken Age (Steam)
    • Easy Red 2 (Steam)
    • Sandwich Simulator (Steam)
    • We Happy Few (Steam)

    GeForce Now Türkiye fiyatları

    Performance paket için aylık 380 TL, 3 aylık 495 TL ve 12 aylık 3.480 TL
    RTX Ultimate paket için aylık 570 TL, 3 aylık 1.980 TL, 6 aylık 3.840 TL ve 12 ay 6.960 TL

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