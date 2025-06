GeForce Now'a bu hafta eklenecek oyunlar açıklandı (28 Haziran)

Tam Boyutta Gör Günümüzün en popüler bulut oyun platformlarından GeForce Now (GAME+), sürekli olarak büyümeye ve yeni oyunlar ile güncellemeye devam ediyor. Son olarak Nvidia, bu hafta GeForce Now'a eklenecek oyunları duyurdu. System Shock 2: 25th Anniversary Remaster dahil olmak üzere 5 yeni oyun daha bulut üzerinden oynanabilir olacak.

GeForce Now'a bu hafta eklenecek oyunlar

Nvidia'nın paylaşımına göre bu hafta GeForce Now kütüphanesine System Shock 2: 25th Anniversary Remaster, Broken Age, Easy Red 2, Sandwich Simulator ve We Happy Few dahil 5 oyun ekleniyor. Platforma eklenecek tüm oyunlara aşağıdan ulaşabilirsiniz.

System Shock 2: 25th Anniversary Remaster (Steam, Haziran 26)

Broken Age (Steam)

Easy Red 2 (Steam)

Sandwich Simulator (Steam)

We Happy Few (Steam)

GeForce Now Türkiye fiyatları

Performance paket için aylık 380 TL, 3 aylık 495 TL ve 12 aylık 3.480 TL

RTX Ultimate paket için aylık 570 TL, 3 aylık 1.980 TL, 6 aylık 3.840 TL ve 12 ay 6.960 TL

