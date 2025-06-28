GeForce Now'a bu hafta eklenecek oyunlar açıklandı (28 Haziran)

GeForce Now'a bu hafta eklenecek oyunlar
Nvidia'nın paylaşımına göre bu hafta GeForce Now kütüphanesine System Shock 2: 25th Anniversary Remaster, Broken Age, Easy Red 2, Sandwich Simulator ve We Happy Few dahil 5 oyun ekleniyor. Platforma eklenecek tüm oyunlara aşağıdan ulaşabilirsiniz.
- System Shock 2: 25th Anniversary Remaster (Steam, Haziran 26)
- Broken Age (Steam)
- Easy Red 2 (Steam)
- Sandwich Simulator (Steam)
- We Happy Few (Steam)
GeForce Now Türkiye fiyatları
Performance paket için aylık 380 TL, 3 aylık 495 TL ve 12 aylık 3.480 TL
RTX Ultimate paket için aylık 570 TL, 3 aylık 1.980 TL, 6 aylık 3.840 TL ve 12 ay 6.960 TL