Xbox Game Pass oyun günleri: UFC 5 kısa süreliğine ücretsiz

Xbox Game Pass ücretsiz oyun günleri: UFC 5
Aktarıldığı kadarıyla Xbox Game Pass Core ve Game Pass Ultimate aboneleri, 30 Haziran'a kadar UFC 5'i ücretsiz olarak oynayabilecek. Ayrıca oyunlardaki ilerlemeleriniz ve satın aldığınız indirilebilir içerikler, ücretsiz sürenin sonunda oyunu satın almanız halinde devam ediyor. UFC 5, yeni nesil grafikleri ve oynanış sistemiyle 2023 yılının ekim ayında satışa sunuldu. Oyunda yeni hasar sistemine ek olarak kontrol edebileceğiniz çeşitli karakterler bulunuyor.
Peki ücretsiz oyunlara nasıl ulaşılıyor?
Yukarıda da belirttiğimiz gibi Xbox Game Pass Ultimate veya Core aboneleri, üyeliklerine giriş yaparak oyunlara ulaşıp yükleyebilir. Ayrıca Xbox konsollarında Xbox Store'dan abonelikler bölümü ve "Ücretsiz Oyun Günleri" bölümüne ilerleyerek oyunlara ulaşabilirsiniz.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: