İkinci çeyrekte Intel ve VIA pazar paylarını arttırırken AMD düşüş yaşadı

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Piyasa analizleri yapan bağımsız araştırma kuruluşlarından Mercury Research, işlemci pazarına yönelik son raporunu yayınladı. Yılın üç aylık ikinci çeyrek dilimini kapsayan çalışmaya göre x86 işlemci pazarında satışlar ilk çeyrek ile kıyaslandığında %13.8 oranında artmış durumda ki bu Yarıiletken Endüstrisi Birliği tarafından açıklanan son çeyrek sonuçlarıyla paralel bir değer.

Mercury Research firmasının hem masaüstü hem de sunucu işlemcilerini kapsayan ikinci çeyrek işlemci pazar sonuçlarına göre AMD %2.2'lik bir gerileme ile %20.9'dan %18.7'ye düşerken, Intel'in ise pazar payını %2.3 oranında arttırdığı ve toplamda %80.5 seviyesine çıktığı belirtildi. Raporda yer alan belkide en dikkat çekic nokta ise VIA'nın da pazar payını arttırması idi.

İlk çeyrek ile kıyaslandığında pazar payını %0.1 oranında arttırmayı başaran VIA'nın ikinci çeyrekte %0.9'luk pazar payına ulaştığı belirtildi.