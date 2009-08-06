İkinci çeyrekte Intel ve VIA pazar paylarını arttırırken AMD düşüş yaşadı

Piyasa analizleri yapan bağımsız araştırma kuruluşlarından Mercury Research, işlemci pazarına yönelik son raporunu yayınladı. Yılın üç aylık ikinci çeyrek dilimini kapsayan çalışmaya göre x86 işlemci pazarında satışlar ilk çeyrek ile kıyaslandığında %13.8 oranında artmış durumda ki bu Yarıiletken Endüstrisi Birliği tarafından açıklanan son çeyrek sonuçlarıyla paralel bir değer.
Mercury Research firmasının hem masaüstü hem de sunucu işlemcilerini kapsayan ikinci çeyrek işlemci pazar sonuçlarına göre AMD %2.2'lik bir gerileme ile %20.9'dan %18.7'ye düşerken, Intel'in ise pazar payını %2.3 oranında arttırdığı ve toplamda %80.5 seviyesine çıktığı belirtildi. Raporda yer alan belkide en dikkat çekic nokta ise VIA'nın da pazar payını arttırması idi.
İlk çeyrek ile kıyaslandığında pazar payını %0.1 oranında arttırmayı başaran VIA'nın ikinci çeyrekte %0.9'luk pazar payına ulaştığı belirtildi.
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Her detay ayrı bir tartışma konusu oluyor nedense. AMD'nin zararına mal satıp satmadığı ise en gereksiz tartışma konusu. Neyse yine de açıklamaya çalışalım:
Core i7 die size: 263 mm2 satış fiyatı: 280-1000$
Core2 Quad 45nm die size: 164-214 mm2 satış fiyatı: 160-350$
Core2 Duo die size: 82-107 mm2 satış fiyatı: 110-270$
Phenom II X4/X3/X2 die size: 258mm2 satış fiyatı: 90-200$ (evet aynen böyle, şu an itibariyle en pahalı AMD işlemci olan Phenom II X4 955 nakliye dahil 200$, bir E8500 ancak ediyor. Tabi bu durum biz AMD severlerin lehine olan bir şey, ben şikayetçi değilim şahsen niçin daha fazla para vereyim?)
Anandtech
Wikipedia
Yukarıda veriğim bilgiler bence her şeyi anlatıyor ama izah etmeye çalışalım. 107 mm2 yüzey alanı olan bir işlemci ile 258 mm2 yüzey alanı olan işlemci aynı fiyat satılıyorsa ve bu firmalardan birisi karda, diğeri zararda ise, küçük olan işlemciden fahiş kar elde edilmesi, büyük olan işlemciden zarar edilmesi söz konusudur. İşlemci üretiminde tek girdi yarı iletkenler değil tabi ki, AMD başka yerlerden (personel, yönetim, pazarlama, ARGE giderleri vs.) kısmaya çalışıyordur elbette, ama nereye kadar? Çip üretimi çok karmaşık, pahalı ve zahmetli bir iş. Phenom II ilk piyasaya çıktığında Anand bu duruma dikkat çekmiş ve Intel'in olası bir fiyat savaşında nasıl da avantajlı olduğunu açıklamıştı. AMD sürekli fiyat düşürdü, zararına da olsa pazar payını koruyabilmek için. Intel pek fiyat düşürmedi zira gerek yok, nasıl olsa gözü kapalı alıyor insanlar ve ortaya yukarıdaki garip tablo çıktı. (AMD yöneticilerinin pazar payını korumanın önemine vurgu yapan yazılarını okumuştum, herhalde sizden ve benden fazlasını biliyorlardır diye düşünüyorum.)
AMD zararda arkadaşlar, kar etmiyor. Yaptığı satışlardan zarar eden bir firma zararına mal satıyor demektir. (AMD'nin zararı yangın, doğal afet veya ödenen mali yükümlülüklerden oluşmadı, çok büyük ölçüde sattığı ürünlerin maliyet/satış fiyatı oranından kaynaklandı.) Sadece bunu söylesem yeterdi aslında ama ben çip yüzey alanı ölçüsüne dikkat çekmek istedim.
Bu işi beceremiyorsa AMD dükkanı kapatsın diyen arkadaşlar var. Olur görürsem söylerim onlara.
Şaka bir yana, AMD ikinci fabrikasının inşasına geçen ay başladı, ama üçüncü fabrikayı konuşmaya başladı bile. Kendisine çok güçlü ortaklar buldu, mali ve siyasi desteği var. En azından 3/4 sene daha zararı sineye çekebilir. Hay Allah! Bu son yazdığım da yeni bir tartışma yaratır mı acaba?
Büyük OEM grupları HP Maza Üzeri, Lenovo [ IBM den masa üzerini satın alan firma ], DeLL, Casper, Escort [ Escort ve Casper ı bilerek yazdım Türkiye için ] gibi firmalar yüksek hacimli alış-veriş yapıyorlar. Dolayısı ile zaten Hazır sistem satılan bilgisayarların, ihale usulü satılan bilgisayarların bir çoğunda Intel hakim.
Bir seferde Intel den 10.000 Atom işlemci alıp ION için kullanan Nvidia nın pazar payını dengelemek için, hergün Vatan Bilgisayar sattığı [ atıyorum rakamı ] 500 bilgisayardan 300 tanesini AMD olmuş olsa bile, aradaki 100 tane farkı kapamak için 3 ay sürekli aynı satışı yapması gerekir...
Bunlar örnekleme tabi.
Zaten Mobil sektör ve Sunucu kısmı hak getire AMD nin. E nerden kazanacak ? Masa üzerinden. Rakibin ürün segmentine hatta bazı serilerinin karşısında [ mesela seride 5 işlemci var ] sen tek bir işlemci ile cevap vermeye kalkarsan da olacağı bu normal.
AMD teknoloji üretmek yerine "Fasonculuk" yapıyor dediğimde kızıyorlar bana. Sonra reklamdan gizli anlaşmalardan bilmem neden bahsediyorlar.
Bakın rekabet kurulu Avrupa da örnek bir şekilde işliyor. Aslında Pazar ve Market için yapılabilecek hemen her şey mubah. Eğer Intel işlemcisini satmak için "karı" pazarlıyorsa evet AMD de bu tip şeyler yapması gerekiyor. Yani satışta gerekli her taktik denenmeli. Bunu bile beceremezken Avrupa Topluluğu aman tekel olup Microsoft un eline düşmeyelim aman Intel in eline bakmayalım diye habire doğruyor büyük firmaları.
Birde AT anlayışına kızarız. :)))
Eskiden mazlumu korurduk şimdi ise acınacak haldeyiz.
AMD batar mı ? Hayır batmaz. Batma tehlikesinde olsa bile el verip batırmazlar. Nasıl Firefox [ Mozilla ] sokağa çıkıp T-Shirt sattığı dönemlerden şimdi Mozilla Foundation ın senede milyonlarca dolar kar etmeye başlaması gibi, AMD yi de batırtmazlar. Ha düze çıkar mı ? Hayır.
Taktik belli :) [ Türkiyeye yaptıkları gibi ] Öldürme, ölmesine izin verme ama süründür, burnunu yerden kaldırmasın aman bize zararı dokunur :)))