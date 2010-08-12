İkinci nesil iPad, çift çekirdekli Cortex A9 işlemci ve 512MB bellekle gelebilir

Apple, belkide yılın en çok konuşulan ürünü olan iPad'i yenilemeye hazırlanıyor. 9.7-inç boyutundaki ekranı, A4 işlemcisi ve uzun pil ömrüyle milyonlarca adet satmayı başaran tablet bilgisayar, yeni versiyonla performans çıtasını daha da yukarı çekecek gibi görünüyor. Cupertino merkezli firma, henüz yeni iPad'le ilgili resmi herhangi bir açıklama yapmadı ancak Digitimes'da görevli kıdemli analist Mingchi Kuo'ya göre yeni iPad, daha güçlü işlemci ve artan bellek kapasitesiyle 2011 başında pazara sunulacak.

Mevcut iPad modelinde tasarımını kendi yaptığı üretimini ise Samsung'a yaptırdığı A4 işlemcisini kullanan Apple, yeni nesil iPad'de, ARM'ın çift çekirdekli Cortex A9 tasarımını baz alan yeni bir işlemci (A5?) kullanabilir. Yıl sonuna doğru benzer şekilde ARM Cortex A9 tabanlı Nvidia Tegra 2 platformunu kullanan Android tabletlerin çıkacağı düşünülürse, Apple'ın yeni işlemci hamlesiyle, performans ve işlemci gücü açısından rakiplerinin gerisinde kalmamayı hedeflediği söylenebilir.

Yeni nesil iPad'in alacağı performans odaklı bir diğer önemli güncelleme ise artan bellek kapasitesi olacak. Satışta olan mevcut modelden farklı olarak 256MB yerine 512MB bellek ile geleceği belirtilen yeni iPad, bu sayede bellek odaklı uygulamalarda ve henüz gelmeyen iOS 4.0+ işletim sisteminde birinci jenerasyon iPad'e göre daha yüksek performans sunacak. Ekran tarafında ise bir değişiklik olması beklenmiyor yani yeni nesil iPad'de de 9.7-inç büyüklüğünde IPS ekran kullanılacak ancak 7-inç boyutundaki iPad de pazara sunulacak.