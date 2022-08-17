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    Bilim insanları açıkladı: İlaç alırken hangi pozisyonda durmak en hızlı sonucu veriyor?

    Duruş ve vücut pozisyonu, vücudunuzun hapları nasıl çözdüğü konusunda büyük bir fark yaratıyor. İşte aldığınız ilacın en hızlı etki edeceği yöntemler.           
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    İlaç alırken hangi pozisyonda durmak en hızlı sonucu veriyor?
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    Baş ağrısı veya başka bir sorun için ilaç alırken, ilacı hangi pozisyonda aldığımızı düşünmeyiz. Bununla birlikte, duruş, hapın gastrointestinal sistemde emilme hızı ve aktif bileşenin emilimi üzerinde gözle görülür bir etkiye sahip. Johns Hopkins Üniversitesi'nden bilim insanlarının Physics of Fluids dergisinde yayınladıkları makale bu sonuca varıyor.

    Johns Hopkins Üniversitesi'ndeki araştırmacılar, bir kişinin duruşunun ilaçların midede çözünmesini nasıl etkilediğini anlamak için MRI tabanlı bilgisayar modelleri kullandılar. Ekip dört duruşu test etti: dik durmak, sırt üstü yatmak, sol tarafa yatmak ve sağ tarafa yatmak.

    İlaç alırken sağa yatmak en hızlı etkiyi gösteriyor

    Standart tabletin sadece 10 dakika içinde çözünmesi sayesinde en iyi pozisyonun sağ tarafa yatmak olduğu ortaya çıktı. Dik durursanız, tablet 23 dakika içinde çözünür, ancak bu sırt üstü yatmaktan daha hızlı. En kötü pozisyon ise sol tarafa yatmak. Zira bu pozisyonda tabletin bağırsaklarda çözünmesi 100 dakika, yani neredeyse iki saat sürdü.

    İlaç alırken hangi pozisyonda durmak en hızlı sonucu veriyor?
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    Her şey midenin anatomik yapısı ve yerçekimi ile ilgili. Çoğu hap, mide içeriğini bağırsaklara gönderene kadar emilmeye ve etki göstermeye başlamaz. Hap midenin son kısmı olan antral bölgeye ne kadar yakın girerse, o kadar hızlı çözünmeye başlar. Bu nedenle, bir kişi sol tarafına yatarsa, tabletin antrum içine girmesi çok zordur. Ancak sağ tarafta, ilaç tam anlamıyla bağırsaklara doğru yuvarlanır.

    Johns Hopkins Üniversitesi'nde çalışmanın kıdemli yazarı ve akışkanlar dinamiği uzmanı Rajat Mittal yaptığı açıklamada, "Duruşun, tabletlerin çözünme hızı üzerinde bu kadar büyük bir etkisi olmasına çok şaşırdık." dedi. "Doğru mu yanlış mı yaptığımı hiç düşünmedim, ama şimdi her hap aldığımda kesinlikle bunu düşüneceğim."

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