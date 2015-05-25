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İlginç su ısıtıcı modeli MIITO, Kickstarter'da çok büyük bir başarı elde etti

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
4,9b
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Diğer Ev Elektroniği
Can Tunçer
Haber Editörü
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İlginç su ısıtıcı modeli MIITO, Kickstarter'da çok büyük bir başarı elde etti
 
Artık evler ya da işyerlerinin olmazsa olmazları arasında yer alan kettle yani su ısıtıcı modelleri, uzun zamandır aynı form faktör ile karşımıza çıkıyor. Bu noktada farklılaşmayı başaran MIITO, popüler bağış platformu Kickstarter'da koyduğu 150,000 Euro bağış miktarını bitimine daha 19 gün kala 3,385 bağış ile 395,384 Euro seviyesi getirmesiyle dikkatleri üzerine çekiyor.
Bildiğiniz gibi su ısıtıcılar içerisinde çoğu zaman gereğinden fazla su kaynatılıyor. Bu gereğinden fazla suyu kullanılabilir hale getirmek için de doğal olarak daha fazla enerji harcanıyor. Bu düşük verimlilik sürecine çözüm olmayı hedefleyen MIITO, iki parça haline karşımıza çıkıyor. Parçalardan ilki taban şeklinde su kaynatılacak bardak, demlik ya da kase gibi objeleri taşırken, diğer parça ise ısıtma çubuğu şeklinde direkt olarak objelerin içerisine yerleştiriliyor.
Bu teknik altyapı sayesinde örneğin sadece bir bardak su kaynatılabiliyor ve böylelikle de standart modellere oranla çok daha az su ve enerji harcanıyor. Tasarımsal olarak da herkesin ilgisini çekebilecek bir çizgide çok fazla yer kaplamayan MIITO, geliştirici tarafından açıklandığı kadarıyla bünyesinde 200 ml su yer alan cam bardağı 60 saniye, 500 ml su yer alan seramik demliği ise 2.5 dakika içerisinde kaynatabiliyor.
Kickstarter'da yapılacak en az 90 Euro bağış ile 2016 Nisan ayında elde edilebilen MIITO'nun tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.
İlginç su ısıtıcı modeli MIITO, Kickstarter'da çok büyük bir başarı elde etti
 

https://www.kickstarter.com/projects/747044530/miito-the-sustainable-alternative-to-the-electric Yorum Yaz
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haymanali2006 4 yıl manyakurt
Diğerlerinde de yıkamıyor muyuz? Ki kettle da sıcak çikolata yaptığınızı düşünün, yıkarken daha fazla suya ihtiyaç duymayacağız mı?
Onları da yapabilirsiniz diye belirtmişler.
Diğerlerinde de yıkamıyor muyuz? Ki kettle da sıcak çikolata yaptığınızı düşünün, yıkarken daha fazla suya ihtiyaç duymayacağız mı?Onları da yapabilirsin...
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1 Yanıt Yanıtla +6
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halitozbasli 4 yıl en beğenilen
manyakurt
video da göstermemişler ama, su dışında bahsettikleri gibi süt veya kahve ısıtırsanız o çubuğu birde yıkamanız gerek ve bunun içinde fazladan su harcıyorsunuz. bunun +/- lerini hesapladılar mı acaba, kazandığımız elektrik gücü kaybettiğimiz suya değecek mi ?

Su ısıtıcı(Katle) ile kim süt ısıtıyor ? bu en azından bunuda yapabiliyor. Normalde süt cezvede ocakta ısıtılır bu indiksyon ısıtıcı sayesinde bardakta süt ısıtmakta mümkün olmuş ve o çubuğun kolay temizlene bilir bir yapısı var.
manyakurtvideo da göstermemişler ama, su dışında bahsettikleri gibi süt veya kahve ısıtırsanız o çubuğu birde yıkamanız gerek ve bunun içinde f...
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Rainbow6 4 yıl
Bu bildiğimiz inşaatlar da çalışan arkadaşlarımızın sıkça kullandığı maşa tabir edilen (ucu salyongoz gibi kıvrılır onun ) dizayn edilmiş versiyonu 400 bin avroyu bizler kazanabilirdik :)
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cangunner 4 yıl
Çok harika bir tasarımı var. Ama mantığı basit indüksiyon ocak.
İndüksiyon ocaklarda da bu sistem var. Kullandığınız tencere/kap/cezve vs tabanında mıknatıs bulunur. Burada ise mıknatıs o çubuk. Normal çubuk gibi yapsalardı verimsiz olurdu. Dibinin yuvarlak olması bu etkiyi daha da artırıyor.
Bunu alıp tek göz ocak niyetine de kullanabilirsiniz. Tabii çubuğunu kullanmaya gerek yok ??
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huseyincarnege 4 yıl
güzel ama yakında çini çıkar :S
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CooL_ROMEO 4 yıl
Çok şık ve çok kullanışlı duruyor , maliyeti fazla olmasa hemen alabilirim .
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WB 4 yıl
Fena degil ama olmazsa olmaz da degil..
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savinelli 4 yıl
bardakta su veya süt ısıtmak istiyorsanız mikrodalga da kullanabilirsiniz. ne kadar elektrik harcıyor bilmem ama kısa sürede hemde içine konan kendi bardağı hariç ekstra bir yeri kirletmeden rahatça istediğiniz sıvıyı ısıtabiliyor en azından. üstelik 90 euro dan da ucuz..
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brshr 4 yıl
halitozbasli
manyakurtvideo da göstermemişler ama, su dışında bahsettikleri gibi süt veya kahve ısıtırsanız o çubuğu birde yıkamanız gerek ve bunun içinde fazladan su harcıyorsunuz. bunun +/- lerini hesapladılar mı acaba, kazandığımız elektrik gücü kaybettiğimiz suya değecek mi ?
Su ısıtıcı(Katle) ile kim süt ısıtıyor ? bu en azından bunuda yapabiliyor. Normalde süt cezvede ocakta ısıtılır bu indiksyon ısıtıcı sayesinde bardakta süt ısıtmakta mümkün olmuş ve o çubuğun kolay temizlene bilir bir yapısı var.

süt ısınınca taşan bir sıvı olduğu için su gibi bırakıp gidemiyorsunuz. Bu nedenle süt cezvede ısıtılır ki anında ocağın üzerinden alınabilsin.
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serafon 4 yıl
pratik değil
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shadowtr 4 yıl
Videonun başındaki sarışın hatun hatırına alırım ben bunu...
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St Batuhan 4 yıl
Çok güzel bir ürün ve daha önceden dikkatimi çekmişti ma 90 euro olması ve vergilerle ilgili durumdan insanın bağışlayası varsa da kaçıyor zira gerçekten iyi bir ürün.
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halitozbasli 4 yıl en beğenilen
manyakurt
video da göstermemişler ama, su dışında bahsettikleri gibi süt veya kahve ısıtırsanız o çubuğu birde yıkamanız gerek ve bunun içinde fazladan su harcıyorsunuz. bunun +/- lerini hesapladılar mı acaba, kazandığımız elektrik gücü kaybettiğimiz suya değecek mi ?

Su ısıtıcı(Katle) ile kim süt ısıtıyor ? bu en azından bunuda yapabiliyor. Normalde süt cezvede ocakta ısıtılır bu indiksyon ısıtıcı sayesinde bardakta süt ısıtmakta mümkün olmuş ve o çubuğun kolay temizlene bilir bir yapısı var.
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