İlginç su ısıtıcı modeli MIITO, Kickstarter'da çok büyük bir başarı elde etti

Artık evler ya da işyerlerinin olmazsa olmazları arasında yer alan kettle yani su ısıtıcı modelleri, uzun zamandır aynı form faktör ile karşımıza çıkıyor. Bu noktada farklılaşmayı başaran MIITO, popüler bağış platformu Kickstarter'da koyduğu 150,000 Euro bağış miktarını bitimine daha 19 gün kala 3,385 bağış ile 395,384 Euro seviyesi getirmesiyle dikkatleri üzerine çekiyor.

Bildiğiniz gibi su ısıtıcılar içerisinde çoğu zaman gereğinden fazla su kaynatılıyor. Bu gereğinden fazla suyu kullanılabilir hale getirmek için de doğal olarak daha fazla enerji harcanıyor. Bu düşük verimlilik sürecine çözüm olmayı hedefleyen MIITO, iki parça haline karşımıza çıkıyor. Parçalardan ilki taban şeklinde su kaynatılacak bardak, demlik ya da kase gibi objeleri taşırken, diğer parça ise ısıtma çubuğu şeklinde direkt olarak objelerin içerisine yerleştiriliyor.

Bu teknik altyapı sayesinde örneğin sadece bir bardak su kaynatılabiliyor ve böylelikle de standart modellere oranla çok daha az su ve enerji harcanıyor. Tasarımsal olarak da herkesin ilgisini çekebilecek bir çizgide çok fazla yer kaplamayan MIITO, geliştirici tarafından açıklandığı kadarıyla bünyesinde 200 ml su yer alan cam bardağı 60 saniye, 500 ml su yer alan seramik demliği ise 2.5 dakika içerisinde kaynatabiliyor.

Kickstarter'da yapılacak en az 90 Euro bağış ile 2016 Nisan ayında elde edilebilen MIITO'nun tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.

https://www.kickstarter.com/projects/747044530/miito-the-sustainable-alternative-to-the-electric