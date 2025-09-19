Xiaomi acil durumlarda yardımcı olacak el fenerini tanıttı

Mijia Outdoor Multifunctional Light özellikleri ve fiyatı
Yalnızca 57x32x23,4 mm boyutlarında ve 86 gram ağırlığında olan cihaz elinize rahatlıkla sığıyor. Buna rağmen 600 lümen parlaklık ve 100 metreye kadar aydınlatma mesafesi ile büyük fenerlere meydan okuyor.
Ürün üç farklı mod ile geliyor: uzak mesafeler için odaklı spot ışık, geniş alanlar için dağıtık ışık ve her ikisinin bir arada çalıştığı kombin mod. Kullanıcılar parlaklığı manuel olarak ayarlayarak ister pil ömrünü uzatabiliyor ister tam güçte aydınlatma elde edebiliyor.
Dahili lityum-iyon bataryası sayesinde fener yüksek parlaklıkta 3–5 saat, düşük ayarlarda ise 10–36 saat çalışabiliyor. Cihaz, USB Type-C girişi üzerinden şarj ediliyor ve ayrıca powerbank ile de desteklenebiliyor.
Acil durumlarda SOS sinyal modu ve kırmızı uyarı ışığı da sunan Mijia Outdoor Light, hem güvenliği artırıyor hem de görünürlüğü kolaylaştırıyor. IP66 sertifikası sayesinde suya ve toza karşı dayanıklı olan cihaz, yağmur, rüzgâr veya tozlu zeminlerde rahatlıkla kullanılabiliyor.
Mijia Outdoor Multifunctional Light, Çin’de 22 Eylül’den itibaren Xiaomi Youpin üzerinden kitle fonlamasıyla satışa çıkacak. Lansman fiyatı ise yalnızca 89 yuan (yaklaşık 12 dolar) olacak.
