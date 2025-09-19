Xiaomi acil durumlarda yardımcı olacak el fenerini tanıttı

Mobil dünya, bilgisayar dünyası ve kripto paraların her türlüsü ile haşır neşir olan ekrem71, bu alanlardaki gelişmeleri yakından takip ederek DonanımHaber’de içerik üretiyor.

Tam Boyutta Gör Hayatın hemen her alanına hamle yapmayı şirket politikası haline getiren Xiaomi, şimdi de el feneri duyurdu. Dayanıklılık odaklı Mijia Outdoor Multifunctional Light acil durumlarda yardım istemenize de olanak tanıyor.

Mijia Outdoor Multifunctional Light özellikleri ve fiyatı

Yalnızca 57x32x23,4 mm boyutlarında ve 86 gram ağırlığında olan cihaz elinize rahatlıkla sığıyor. Buna rağmen 600 lümen parlaklık ve 100 metreye kadar aydınlatma mesafesi ile büyük fenerlere meydan okuyor.

Mijia Smart Neck Pillow Massager tanıtıldı: Özellikleri ve fiyatı 1 gün önce eklendi

Ürün üç farklı mod ile geliyor: uzak mesafeler için odaklı spot ışık, geniş alanlar için dağıtık ışık ve her ikisinin bir arada çalıştığı kombin mod. Kullanıcılar parlaklığı manuel olarak ayarlayarak ister pil ömrünü uzatabiliyor ister tam güçte aydınlatma elde edebiliyor.

Dahili lityum-iyon bataryası sayesinde fener yüksek parlaklıkta 3–5 saat, düşük ayarlarda ise 10–36 saat çalışabiliyor. Cihaz, USB Type-C girişi üzerinden şarj ediliyor ve ayrıca powerbank ile de desteklenebiliyor.

Acil durumlarda SOS sinyal modu ve kırmızı uyarı ışığı da sunan Mijia Outdoor Light, hem güvenliği artırıyor hem de görünürlüğü kolaylaştırıyor. IP66 sertifikası sayesinde suya ve toza karşı dayanıklı olan cihaz, yağmur, rüzgâr veya tozlu zeminlerde rahatlıkla kullanılabiliyor.

Mijia Outdoor Multifunctional Light, Çin’de 22 Eylül’den itibaren Xiaomi Youpin üzerinden kitle fonlamasıyla satışa çıkacak. Lansman fiyatı ise yalnızca 89 yuan (yaklaşık 12 dolar) olacak.



Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: