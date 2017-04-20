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İlk 500 bilişim şirketi araştırması başlıyor

Türk bilişim sektörünün ciroları itibariyle en büyük 500 şirketini genel ve faaliyet gösterdikleri alt kategoriler itibariyle sıralayan çalışma için başvuru ve araştırma süreci başladı.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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sosyal medya
Ekrem71
Haber Editörü
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Türkiye bilişim sektörünün gelişimini gözler önüne sermesi ve yeni potansiyellerin açığa çıkarılması adına en önemli veri kaynağı kabul edilen “İlk 500 Bilişim Şirketi Araştırması” için başvuru ve araştırma süreci başladı.

İlk 500 bilişim şirketi araştırması başlıyor

Ülkemizde bilişim sektörünün durumunu ve gelişimini anlamak adına önemli veriler ortaya koyan bu araştırma, şirketlerin kendi performanslarını, potansiyellerini ve rekabetteki konumlarını görmelerine yardımcı oluyor.

18’inci defa yapılacak araştırmanın bu yılki ana teması “Bilişim Sektörü İş Dünyasında Kök Salıyor” olarak belirlendi. Katılım koşulları, başvuru formu ve tüm detaylar için www.bilisim500.com adresi ziyaret edilebilir. Son başvuru tarihi 28 Nisan 2017.

Ayrıca Bkz. "AMD Radeon RX 500 serisi resmiyet kazandı"

BThaber A.Ş. tarafından, M2S Araştırma ve Pazarlama A.Ş. ve Bilişim Zirvesi Etkinlik Şirketi işbirliği ile sürdürülen araştırmanın sonuçları, Temmuz ayında düzenlenecek bir törenle açıklanacak. Bu yılki araştırma kapsamında 2000’den fazla firmanın veri paylaşması bekleniyor

Genç şirketler Plus’la kendini gösterecek

Bu yılki araştırmaya yeni bir özellik ekleniyor. İlk 500 listesinde büyüklük ve ciro olarak yer alamayan ancak kendi alanında veya bölgesinde güçlü konumda olan genç şirketler ve Anadolu firmaları, Plus değeri ile araştırmada kendilerine yer bulacaklar. Kendi kulvarındaki firmalarla yarışarak Plus tablolarında kendilerini gösterebilme şansı elde eden şirketler de Bilişim 500 kapsamında ödüllendirilecekler.

Kurumsal şirketlerin sonraki dönemlerdeki satın alma kararlarında belirleyici rol oynayan Bilişim 500 araştırması, Türkiye bilişim sektörünün gelişimini, eğilimlerini ve beklentilerini ortaya koyması açısından benzersiz bir değere sahip.

 

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myhotyro 2 yıl
"İlk 500 Bilişim Şirketi" demesek de, "İlk 500'e başvuranların İlk 500'ü" desek. Bu iş ancak ülkemizde başvuruyla olurdu.
Düşünsenize bir dergide dünyanın en büyük 100 teknoloji şirketi sıralanıyor, MS, Apple, Google, Oracle, HP, DELL, Samsung liste için başvurmadılar diye listede yoklar.
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