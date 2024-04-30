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    Anlık Bildirim

    TikTok, Avrupa Birliği’nde yasaklanabilir

    Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, kısa bir süre önce yaptığı açıklamada TikTok’un ABD’de olduğu gibi Avrupa Birliği’nde yasaklanmasının bir seçenek olduğunu söyledi.
    TikTok, Avrupa Birliği’nde yasaklanabilir Tam Boyutta Gör
    Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, kısa bir süre önce düzenlenen ve partilerin 2024 seçimleri için baş adaylarının katıldığı bir oturum sırasında TikTok'un Avrupa Birliği'nde yasaklanmasının bir seçenek olduğunu ima etti. Bununla birlikte TikTok’un AB genelinde iki ayrı soruşturma altında olduğunu belirtelim. Hatırlanacağı üzere ABD Başkanı Biden, bir Amerikan şirketine satılmadığı takdirde TikTok’un yasaklanmasını öngören bir yasa tasarını geçen hafta imzalamıştı.

    TikTok, AB’de yasaklanabilir

    ABD’de onaylanan yasa tasarısına göre TikTok, önümüzdeki 9 ay içerisinde Çinli ByteDance tarafından ABD’li bir şirkete satılmazsa ülke genelinde yasaklanabilir. Bu durum hakkında Ursula von der Leyen, uygulamanın AB yasağının göz ardı edilmediğini aktardı ve sözlerine şöyle devam etti: “TikTok kurumsal telefonlarımızda yasaklayan dünya çapındaki ilk şirket. TikTok'un tehlikesini tam olarak biliyoruz.

    Von der Leyen’in bu ifadeleri Komisyon başkanı sıfatıyla değil, Avrupa Halk Partisi'nin baş adayı sıfatıyla söylediğini belirtelim. Öte yandan TikTok, geçtiğimiz hafta AB’nin Dijital Hizmetler Yasası (DSA) kapsamında kullanıcıları etkileşime girdikleri için ödüllendiren TikTok Lite uygulamasını incelemeye başlamasının ardından ilgili özelliği askıya almaya karar vermişti. TikTok, reşit olmayanları korumada başarısız olduğu iddiasıyla yine DSA kapsamında ayrı bir soruşturmayla karşı karşıya.

    Kaynakça https://9to5mac.com/2024/04/30/tiktok-could-be-banned-in-europe/ https://sg.news.yahoo.com/eu-commission-president-doesnt-rule-120502762.html
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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 2 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 4 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 4 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 6 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 6 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 6 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 7 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 7 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 7 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 8 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 8 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 8 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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