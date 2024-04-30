TikTok, Avrupa Birliği’nde yasaklanabilir

Tam Boyutta Gör Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, kısa bir süre önce düzenlenen ve partilerin 2024 seçimleri için baş adaylarının katıldığı bir oturum sırasında TikTok'un Avrupa Birliği'nde yasaklanmasının bir seçenek olduğunu ima etti. Bununla birlikte TikTok’un AB genelinde iki ayrı soruşturma altında olduğunu belirtelim. Hatırlanacağı üzere ABD Başkanı Biden, bir Amerikan şirketine satılmadığı takdirde TikTok’un yasaklanmasını öngören bir yasa tasarını geçen hafta imzalamıştı.

TikTok, AB’de yasaklanabilir

ABD’de onaylanan yasa tasarısına göre TikTok, önümüzdeki 9 ay içerisinde Çinli ByteDance tarafından ABD’li bir şirkete satılmazsa ülke genelinde yasaklanabilir. Bu durum hakkında Ursula von der Leyen, uygulamanın AB yasağının göz ardı edilmediğini aktardı ve sözlerine şöyle devam etti: “TikTok kurumsal telefonlarımızda yasaklayan dünya çapındaki ilk şirket. TikTok'un tehlikesini tam olarak biliyoruz.”

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Von der Leyen’in bu ifadeleri Komisyon başkanı sıfatıyla değil, Avrupa Halk Partisi'nin baş adayı sıfatıyla söylediğini belirtelim. Öte yandan TikTok, geçtiğimiz hafta AB’nin Dijital Hizmetler Yasası (DSA) kapsamında kullanıcıları etkileşime girdikleri için ödüllendiren TikTok Lite uygulamasını incelemeye başlamasının ardından ilgili özelliği askıya almaya karar vermişti. TikTok, reşit olmayanları korumada başarısız olduğu iddiasıyla yine DSA kapsamında ayrı bir soruşturmayla karşı karşıya.

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