Beklenen oldu: Threads, Türkiye'de resmen erişime kapatıldı

Tam Boyutta Gör Meta’nın Twitter’a rakip sosyal medya platformu Threads, bugün Türkiye’de erişime kapatıldı. Rekabet Kurumu, Threads platformu ile Instagram platformu arasındaki veri paylaşımının durdurulmasını istemiş ve geçici tedbir kararı almıştı. Threads, Rekabet Kurumu’nun kararı nedeniyle 29 Nisan'da Türkiye'de hizmetlerini durduruacağını açıklamıştı. Bugün itibarıyla Threads platformu erişime kapatıldı.

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Threads’den yapılan açıklamaya göre Rekabet Kurumu kararı nedeniyle Threads, bugün itibarıyla Türkiye’de erişime kapatıldı. Kullanıcıların profilleri devre dışı bırakıldı. Kullanıcılar, profil bilgilerini dilediği zaman indirebilecek veya profilini istediği zaman silebilecek. Threads, Rekabet Kurumu'yla iletişimini sürdürerek yakında geri dönmeyi umut ediyor.

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Threads neden kapatıldı?

Instagram aracılığıyla Threads profili oluşturan kullanıcıların verileri birleştiriliyor ve platformlar arasında veri paylaşımı yapılıyor. Rekabet Kurumu, Threads’in platformlararası veri paylaşımı yapması nedeniyle haksız rekabete yol açtığına kanaat getirdi.

Rekabet Kurumu, Meta’nın pazarda uzun yıllardır faaliyet göstermesi sebebiyle kapsamlı ve detaylı veri birikimine sahip olduğunu, kullanıcı büyüklüğü ve çeşitliliği nedeniyle reklamverenler tarafından Meta hizmetlerinin cazip hale geldiğini vurguladı. Meta’ya hizmet geliştirme amacıyla daha fazla kaynak ayırabilmesine imkân sağladığı ve rakiplerin reklam verenlere ve dolayısıyla finansal kaynaklara erişimini zorlaştırdığı, bu çerçevede META’nın faaliyetlerinin pazarda giriş engeli oluşturduğu belirtildi. Ayrıca, META’nın sunduğu temel hizmetler ve ilişkili hizmetler ile birlikte bir ekosistem olarak faaliyette bulunduğu, bu durumun, META’nın her bir hizmetten edindiği gücü ve birikimi diğer bir hizmetine aktarmasını mümkün kıldığı ve pazar gücünü arttırdığı değerlendirmesinde bulunuldu. Ayrıca kullanıcılara onay seçeneği sunulmadan veriler birleştirildiği için telafisi güç zararlara yol açabileceği değerlendirildi.

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