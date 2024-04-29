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    Beklenen oldu: Threads, Türkiye'de resmen erişime kapatıldı

    Meta'nın 29 Nisan'da Türkiye'de kullanımını durduracağı Threads bugün itibariyle erişime kapatıldı. Threads neden kapatıldı? İşte yanıtı!                             
    Beklenen oldu: Threads, Türkiye'de resmen erişime kapatıldı Tam Boyutta Gör
    Meta’nın Twitter’a rakip sosyal medya platformu Threads, bugün Türkiye’de erişime kapatıldı. Rekabet Kurumu, Threads platformu ile Instagram platformu arasındaki veri paylaşımının durdurulmasını istemiş ve geçici tedbir kararı almıştı. Threads, Rekabet Kurumu’nun kararı nedeniyle 29 Nisan'da Türkiye'de hizmetlerini durduruacağını açıklamıştı. Bugün itibarıyla Threads platformu erişime kapatıldı.

    Threads’den yapılan açıklamaya göre Rekabet Kurumu kararı nedeniyle Threads, bugün itibarıyla Türkiye’de erişime kapatıldı. Kullanıcıların profilleri devre dışı bırakıldı. Kullanıcılar, profil bilgilerini dilediği zaman indirebilecek veya profilini istediği zaman silebilecek. Threads, Rekabet Kurumu'yla iletişimini sürdürerek yakında geri dönmeyi umut ediyor.

    Beklenen oldu: Threads, Türkiye'de resmen erişime kapatıldı Tam Boyutta Gör

    Threads neden kapatıldı?

    Instagram aracılığıyla Threads profili oluşturan kullanıcıların verileri birleştiriliyor ve platformlar arasında veri paylaşımı yapılıyor. Rekabet Kurumu, Threads’in platformlararası veri paylaşımı yapması nedeniyle haksız rekabete yol açtığına kanaat getirdi. 

    Rekabet Kurumu, Meta’nın pazarda uzun yıllardır faaliyet göstermesi sebebiyle kapsamlı ve detaylı veri birikimine sahip olduğunu, kullanıcı büyüklüğü ve çeşitliliği nedeniyle reklamverenler tarafından Meta hizmetlerinin cazip hale geldiğini vurguladı. Meta’ya hizmet geliştirme amacıyla daha fazla kaynak ayırabilmesine imkân sağladığı ve rakiplerin reklam verenlere ve dolayısıyla finansal kaynaklara erişimini zorlaştırdığı, bu çerçevede META’nın faaliyetlerinin pazarda giriş engeli oluşturduğu belirtildi. Ayrıca, META’nın sunduğu temel hizmetler ve ilişkili hizmetler ile birlikte bir ekosistem olarak faaliyette bulunduğu, bu durumun, META’nın her bir hizmetten edindiği gücü ve birikimi diğer bir hizmetine aktarmasını mümkün kıldığı ve pazar gücünü arttırdığı değerlendirmesinde bulunuldu. Ayrıca kullanıcılara onay seçeneği sunulmadan veriler birleştirildiği için telafisi güç zararlara yol açabileceği değerlendirildi.

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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 2 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 4 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 4 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 6 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 6 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 6 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 7 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 7 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 7 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 8 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 8 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 8 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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