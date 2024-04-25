Joe Biden, TikTok yasağını onayladı: TikTok için geri sayım başladı

Tam Boyutta Gör ABD Başkanı Joe Biden, geçtiğimiz gün ABD Senatosu tarafından onaylanan TikTok'un yasaklanmasına neden olabilecek yasa tasarısını onayladı. Böylece TikTok için geri sayım başladı.

Tiktok yasağı onaylandı

Artık ByteDance'in TikTok'u elden çıkarmak için 12 aya kadar süresi var. Eğer şirket bu süre zarfında bir aksiyon almazsa TikTok ABD'de yasaklanacak. TikTok'un sahibi olan ByteDance'ın iki seçeneği bulunuyor. Şirket, önümüzdeki 9 ay içinde platformu bir Amerikan şirketine devredebilir. Eğer Başkan devir konusunda ilerleme kaydedildiğini görürse bu süreyi bir yıla kadar uzatılabilecek. Diğer seçenek ise ABD pazarından çekilmek.

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TikTok, karara itiraz edeceğini ve yargıya taşıyacağını açıkladı. Şirket, geçtiğimiz hafta tasarının 170 milyon Amerikalının ifade özgürlüğü haklarını çiğneyeceğini, 7 milyon işletmeyi zor duruma sokacağını ve ABD ekonomisine yılda 24 milyar dolar katkıda bulunan bir platformu kapatacağını söylemişti.

ABD, TikTok'un Amerikalı kullanıcıların verilerini Çin hükümetiyle paylaştığını ve ülke için güvenlik tehditi oluşturduğunu iddia ediyor. TikTok ise yabancı kullanıcı verilerini Çin hükümetine vermediğini ve Çin'in ya da başka bir ülkenin ajanı olmadığını söylüyor. ByteDance, Çin firması olmadığını, %60 hissesinin küresel yatırım şirketlerine ait olduğunu vurguluyor.

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Biden, TikTok yasağını onayladı: TikTok için geri sayım başladı