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    Anlık Bildirim

    Joe Biden, TikTok yasağını onayladı: TikTok için geri sayım başladı

    ABD Başkanı Joe Biden, geçtiğimiz gün ABD Senatosu tarafından onaylanan TikTok'un yasaklanmasına neden olabilecek yasa tasarısını onayladı. Böylece TikTok için geri sayım başladı.
    Biden, TikTok yasağını onayladı: TikTok için geri sayım başladı Tam Boyutta Gör
    ABD Başkanı Joe Biden, geçtiğimiz gün ABD Senatosu tarafından onaylanan TikTok'un yasaklanmasına neden olabilecek yasa tasarısını onayladı. Böylece TikTok için geri sayım başladı.

    Tiktok yasağı onaylandı

    Artık ByteDance'in TikTok'u elden çıkarmak için 12 aya kadar süresi var. Eğer şirket bu süre zarfında bir aksiyon almazsa TikTok ABD'de yasaklanacak. TikTok'un sahibi olan ByteDance'ın iki seçeneği bulunuyor. Şirket, önümüzdeki 9 ay içinde platformu bir Amerikan şirketine devredebilir. Eğer Başkan devir konusunda ilerleme kaydedildiğini görürse bu süreyi bir yıla kadar uzatılabilecek. Diğer seçenek ise ABD pazarından çekilmek. 

    TikTok, karara itiraz edeceğini ve yargıya taşıyacağını açıkladı. Şirket, geçtiğimiz hafta tasarının 170 milyon Amerikalının ifade özgürlüğü haklarını çiğneyeceğini, 7 milyon işletmeyi zor duruma sokacağını ve ABD ekonomisine yılda 24 milyar dolar katkıda bulunan bir platformu kapatacağını söylemişti. 

    ABD, TikTok'un Amerikalı kullanıcıların verilerini Çin hükümetiyle paylaştığını ve ülke için güvenlik tehditi oluşturduğunu iddia ediyor. TikTok ise yabancı kullanıcı verilerini Çin hükümetine vermediğini ve Çin'in ya da başka bir ülkenin ajanı olmadığını söylüyor. ByteDance, Çin firması olmadığını, %60 hissesinin küresel yatırım şirketlerine ait olduğunu vurguluyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 2 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 3 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 4 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 5 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 5 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 6 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 7 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 7 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 7 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 8 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 8 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 8 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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