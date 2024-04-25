Joe Biden, TikTok yasağını onayladı: TikTok için geri sayım başladı

Tiktok yasağı onaylandı
Artık ByteDance'in TikTok'u elden çıkarmak için 12 aya kadar süresi var. Eğer şirket bu süre zarfında bir aksiyon almazsa TikTok ABD'de yasaklanacak. TikTok'un sahibi olan ByteDance'ın iki seçeneği bulunuyor. Şirket, önümüzdeki 9 ay içinde platformu bir Amerikan şirketine devredebilir. Eğer Başkan devir konusunda ilerleme kaydedildiğini görürse bu süreyi bir yıla kadar uzatılabilecek. Diğer seçenek ise ABD pazarından çekilmek.
TikTok, karara itiraz edeceğini ve yargıya taşıyacağını açıkladı. Şirket, geçtiğimiz hafta tasarının 170 milyon Amerikalının ifade özgürlüğü haklarını çiğneyeceğini, 7 milyon işletmeyi zor duruma sokacağını ve ABD ekonomisine yılda 24 milyar dolar katkıda bulunan bir platformu kapatacağını söylemişti.
ABD, TikTok'un Amerikalı kullanıcıların verilerini Çin hükümetiyle paylaştığını ve ülke için güvenlik tehditi oluşturduğunu iddia ediyor. TikTok ise yabancı kullanıcı verilerini Çin hükümetine vermediğini ve Çin'in ya da başka bir ülkenin ajanı olmadığını söylüyor. ByteDance, Çin firması olmadığını, %60 hissesinin küresel yatırım şirketlerine ait olduğunu vurguluyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.