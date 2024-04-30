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    Instagram algoritması güncelleniyor: Orijinal içeriğe ödül, çalıntıya ceza

    Instagram, daha küçük, orijinal içerik oluşturucuların içeriklerini daha iyi öne çıkarmak için algoritmasında bir dizi değişiklik yapıyor. Bu değişiklikler çalıntı içerikleri de cezalandıracak.
    Instagram algoritması güncelleniyor: Orijinal içerik öne çıkacak Tam Boyutta Gör
    Instagram, algoritma bazında yaptığı güncellemelerle orijinal içeriği ve daha küçük içerik oluşturucuları öne çıkarmaya başlayacak. Öte yandan platform, geçmişte büyük takipçilere sahip içerik oluşturucuların ve içeriği yeniden paylaşan hesapların platformda en fazla erişimi elde ettiğini söylüyor. Önümüzdeki birkaç ay içerisinde uygulanacak değişikliklerle birlikte Instagram’da tüm içerik oluşturuculara erişim açısından daha eşit bir zemin sağlanacak.

    İçerikleri yeniden paylaşan hesaplar cezalandırılacak

    Algoritma güncellemesindeki en büyük değişiklik, diğer kullanıcıların içeriklerini yeniden (repost) yayınlayan hesaplarla ilgili. Bu hesaplar, çoğu durumda orijinal kaynağa atıfta bulunmadan veya bazen atıfta bulunarak paylaşımda bulunuyor. Güncelleme ile birlikte Instagram, bu tip repost hesaplarını ve içeriklerini platform genelinde önerilerden kaldırmaya başlayacak.

    Instagram algoritması güncelleniyor: Orijinal içerik öne çıkacak Tam Boyutta Gör
    Değişiklikler, içerik oluşturmayan veya önemli bir değişiklik yapmadan aynı içeriği tekrar tekrar paylaşan hesapları da hedef alıyor. Eğer içerik, 30 gün içinde 10’dan kez paylaşılıyorsa değişikliklerden nasibini alacak. Bu değişiklikler Instagram tarafından belirlenen, lisans anlaşmaları yapılan veya içerik oluşturucuların yeniden paylaşım izinleri verdiği yayıncıları/hesapları etkilemeyecek.

    Bununla birlikte Reels veya platform genelinde yeniden paylaşılan bir içeriğin, platform önerilerinde orijinaliyle değiştirileceğini belirtiliyor. Instagram, orijinal içerikle değiştirme yapabilmek için ses ve görsel sinyallere dayanacak.

    İçerikler etiketlenecek

    Instagram ayrıca yeniden paylaşılan içeriğe, kullanıcıları orijinal içerik oluşturucuya yönlendirecek etiketler eklemeye başlayacak. Etiket, içeriği yeniden paylaşan hesabın takipçileri tarafından görülebilecek. Şirket, şimdilik orijinal içerik oluşturucunun ya da içeriği yeniden paylaşan hesabın etiketi kaldırma seçeneğine sahip olacağını söylüyor.

    Yapılan değişiklikler "meme" hesapları ya da diğer içerik oluşturucuların içeriklerini yeniden paylaşmaya adanmış sayfalarında ötesine geçebilir. Algoritma güncellemelerinden etkilenenler arasına kuruluşların infografiklerini paylaşan hesaplar veya ünlülerin hayran sayfaları da eklenebilir.

    Öneri sistemi değişiyor

    Instagram algoritması güncelleniyor: Orijinal içerik öne çıkacak Tam Boyutta Gör
    Instagram ayrıca tüm içerik oluşturucularına eşit şans vermek için öneri sisteminin güncelleneceğini duyurdu. Belirtilenlere göre Instagram, beğeneceğini düşündüğü küçük bir kitleye uygun içerikleri önerecek.

    İnsanlar içerikle etkileşime geçtikçe, en iyi performans gösteren Reels seti biraz daha geniş bir kitleye gösterilmeye başlanacak. Ardından bunların en iyisi daha da geniş bir gruba gösterilecek ve bu böyle devam edecek. Bir nevi beta sistemi gibi görünüyor. Instagram, bu değişikliğin tüm içerik oluşturuculara izleyici bulma konusunda eşit şans vereceğine inanıyor.

    Firma net bir tarih vermese de bu değişikliklerin önümüzdeki aylarda kullanıma sunulacağını söylüyor.

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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 2 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 4 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 4 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 6 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 6 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 6 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 7 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 7 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 7 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 8 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 8 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 8 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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