Instagram algoritması güncelleniyor: Orijinal içeriğe ödül, çalıntıya ceza

Tam Boyutta Gör Instagram, algoritma bazında yaptığı güncellemelerle orijinal içeriği ve daha küçük içerik oluşturucuları öne çıkarmaya başlayacak. Öte yandan platform, geçmişte büyük takipçilere sahip içerik oluşturucuların ve içeriği yeniden paylaşan hesapların platformda en fazla erişimi elde ettiğini söylüyor. Önümüzdeki birkaç ay içerisinde uygulanacak değişikliklerle birlikte Instagram’da tüm içerik oluşturuculara erişim açısından daha eşit bir zemin sağlanacak.

İçerikleri yeniden paylaşan hesaplar cezalandırılacak

Algoritma güncellemesindeki en büyük değişiklik, diğer kullanıcıların içeriklerini yeniden (repost) yayınlayan hesaplarla ilgili. Bu hesaplar, çoğu durumda orijinal kaynağa atıfta bulunmadan veya bazen atıfta bulunarak paylaşımda bulunuyor. Güncelleme ile birlikte Instagram, bu tip repost hesaplarını ve içeriklerini platform genelinde önerilerden kaldırmaya başlayacak.

Tam Boyutta Gör Değişiklikler, içerik oluşturmayan veya önemli bir değişiklik yapmadan aynı içeriği tekrar tekrar paylaşan hesapları da hedef alıyor. Eğer içerik, 30 gün içinde 10’dan kez paylaşılıyorsa değişikliklerden nasibini alacak. Bu değişiklikler Instagram tarafından belirlenen, lisans anlaşmaları yapılan veya içerik oluşturucuların yeniden paylaşım izinleri verdiği yayıncıları/hesapları etkilemeyecek.

Bununla birlikte Reels veya platform genelinde yeniden paylaşılan bir içeriğin, platform önerilerinde orijinaliyle değiştirileceğini belirtiliyor. Instagram, orijinal içerikle değiştirme yapabilmek için ses ve görsel sinyallere dayanacak.

İçerikler etiketlenecek

Instagram ayrıca yeniden paylaşılan içeriğe, kullanıcıları orijinal içerik oluşturucuya yönlendirecek etiketler eklemeye başlayacak. Etiket, içeriği yeniden paylaşan hesabın takipçileri tarafından görülebilecek. Şirket, şimdilik orijinal içerik oluşturucunun ya da içeriği yeniden paylaşan hesabın etiketi kaldırma seçeneğine sahip olacağını söylüyor.

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Yapılan değişiklikler "meme" hesapları ya da diğer içerik oluşturucuların içeriklerini yeniden paylaşmaya adanmış sayfalarında ötesine geçebilir. Algoritma güncellemelerinden etkilenenler arasına kuruluşların infografiklerini paylaşan hesaplar veya ünlülerin hayran sayfaları da eklenebilir.

Öneri sistemi değişiyor

Tam Boyutta Gör Instagram ayrıca tüm içerik oluşturucularına eşit şans vermek için öneri sisteminin güncelleneceğini duyurdu. Belirtilenlere göre Instagram, beğeneceğini düşündüğü küçük bir kitleye uygun içerikleri önerecek.

İnsanlar içerikle etkileşime geçtikçe, en iyi performans gösteren Reels seti biraz daha geniş bir kitleye gösterilmeye başlanacak. Ardından bunların en iyisi daha da geniş bir gruba gösterilecek ve bu böyle devam edecek. Bir nevi beta sistemi gibi görünüyor. Instagram, bu değişikliğin tüm içerik oluşturuculara izleyici bulma konusunda eşit şans vereceğine inanıyor.

Firma net bir tarih vermese de bu değişikliklerin önümüzdeki aylarda kullanıma sunulacağını söylüyor.

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Instagram algoritması güncelleniyor: Orijinal içerik öne çıkacak