Instagram algoritması güncelleniyor: Orijinal içeriğe ödül, çalıntıya ceza

- İçerikleri yeniden paylaşan hesaplar cezalandırılacak
- İçerikler etiketlenecek
- Öneri sistemi değişiyor
- Yorumlar
İçerikleri yeniden paylaşan hesaplar cezalandırılacak
Algoritma güncellemesindeki en büyük değişiklik, diğer kullanıcıların içeriklerini yeniden (repost) yayınlayan hesaplarla ilgili. Bu hesaplar, çoğu durumda orijinal kaynağa atıfta bulunmadan veya bazen atıfta bulunarak paylaşımda bulunuyor. Güncelleme ile birlikte Instagram, bu tip repost hesaplarını ve içeriklerini platform genelinde önerilerden kaldırmaya başlayacak.
Bununla birlikte Reels veya platform genelinde yeniden paylaşılan bir içeriğin, platform önerilerinde orijinaliyle değiştirileceğini belirtiliyor. Instagram, orijinal içerikle değiştirme yapabilmek için ses ve görsel sinyallere dayanacak.
İçerikler etiketlenecek
Instagram ayrıca yeniden paylaşılan içeriğe, kullanıcıları orijinal içerik oluşturucuya yönlendirecek etiketler eklemeye başlayacak. Etiket, içeriği yeniden paylaşan hesabın takipçileri tarafından görülebilecek. Şirket, şimdilik orijinal içerik oluşturucunun ya da içeriği yeniden paylaşan hesabın etiketi kaldırma seçeneğine sahip olacağını söylüyor.
Yapılan değişiklikler "meme" hesapları ya da diğer içerik oluşturucuların içeriklerini yeniden paylaşmaya adanmış sayfalarında ötesine geçebilir. Algoritma güncellemelerinden etkilenenler arasına kuruluşların infografiklerini paylaşan hesaplar veya ünlülerin hayran sayfaları da eklenebilir.
Öneri sistemi değişiyor
İnsanlar içerikle etkileşime geçtikçe, en iyi performans gösteren Reels seti biraz daha geniş bir kitleye gösterilmeye başlanacak. Ardından bunların en iyisi daha da geniş bir gruba gösterilecek ve bu böyle devam edecek. Bir nevi beta sistemi gibi görünüyor. Instagram, bu değişikliğin tüm içerik oluşturuculara izleyici bulma konusunda eşit şans vereceğine inanıyor.
Firma net bir tarih vermese de bu değişikliklerin önümüzdeki aylarda kullanıma sunulacağını söylüyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.