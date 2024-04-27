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    TikTok rest çekti: Kapatırım daha iyi

    Giderek artan ABD baskısından bunalan TikTok çatı firması ByteDance isyan bayrağını çekti. Firma gözü gibi baktığı öneri algoritmalarını kimseye vermeme kararı aldı.
    TikTok Tam Boyutta Gör
    En büyük sosyal ağlardan TikTok, Çin menşeli olması nedeniyle ABD sınırları içerisinde büyük bir baskı altında. Son olarak Biden hükümeti bir kanun hazırlayarak TikTok ABD operasyonlarının başka bir firmaya devredilmesini istemişti.

    TikTok uçurumun kıyısında

    TikTok platformunun en çok etkileşim aldığı ülke ABD ve 170 milyon kullanıcısı ile yılda 24 milyar dolar gelir üretiyor. Bununla birlikte çatı firma ByteDance’in Çin’e kullanıcı verilerini sızdırdığı ve güvenlik tehdidi oluşturduğu gerekçesiyle ABD tek kalemde TikTok’u sildi.

    ByteDance firmasına 9 ay süre veren hükümet, eğer ilerleme görürse bu süreyi 12 aya çıkaracak. ByteDance ise konuyu yargıya taşımaya hazırlanıyor ve hükümete boyun eğmek niyetinde değil. Eğer yargı kanun hükmünü iptal etmezse firma ABD operasyonlarını sonlandıracak.

    Aslında TikTok ABD operasyonları Oracle ve Walmart ortaklığına 2020 sonlarında devredilecekti ancak göreve gelen Biden hükümeti, ulusal güvenliğe etkilerini araştırmak için bu planı rafa kaldırmıştı. 3 yıl sonra benzer bir düzenleme ile çıka geldi.

    TikTok platformunun öneri algoritmaları yıllardır iştah kabartıyor ve ByteDance ne olursa olsun bu algoritmayı korumak niyetinde. Elbette ABD’nin devre dışı kalması TikTok için büyük kayıp olacaktır ancak ülkemiz gibi pazarların önemini arttırabilir.

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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 2 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 3 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 4 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 5 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 5 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 6 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 7 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 7 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 7 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 8 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 8 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 8 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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