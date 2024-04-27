TikTok rest çekti: Kapatırım daha iyi

TikTok uçurumun kıyısında
TikTok platformunun en çok etkileşim aldığı ülke ABD ve 170 milyon kullanıcısı ile yılda 24 milyar dolar gelir üretiyor. Bununla birlikte çatı firma ByteDance’in Çin’e kullanıcı verilerini sızdırdığı ve güvenlik tehdidi oluşturduğu gerekçesiyle ABD tek kalemde TikTok’u sildi.
ByteDance firmasına 9 ay süre veren hükümet, eğer ilerleme görürse bu süreyi 12 aya çıkaracak. ByteDance ise konuyu yargıya taşımaya hazırlanıyor ve hükümete boyun eğmek niyetinde değil. Eğer yargı kanun hükmünü iptal etmezse firma ABD operasyonlarını sonlandıracak.
Aslında TikTok ABD operasyonları Oracle ve Walmart ortaklığına 2020 sonlarında devredilecekti ancak göreve gelen Biden hükümeti, ulusal güvenliğe etkilerini araştırmak için bu planı rafa kaldırmıştı. 3 yıl sonra benzer bir düzenleme ile çıka geldi.
TikTok platformunun öneri algoritmaları yıllardır iştah kabartıyor ve ByteDance ne olursa olsun bu algoritmayı korumak niyetinde. Elbette ABD’nin devre dışı kalması TikTok için büyük kayıp olacaktır ancak ülkemiz gibi pazarların önemini arttırabilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.