TikTok rest çekti: Kapatırım daha iyi

Tam Boyutta Gör En büyük sosyal ağlardan TikTok, Çin menşeli olması nedeniyle ABD sınırları içerisinde büyük bir baskı altında. Son olarak Biden hükümeti bir kanun hazırlayarak TikTok ABD operasyonlarının başka bir firmaya devredilmesini istemişti.

TikTok uçurumun kıyısında

TikTok platformunun en çok etkileşim aldığı ülke ABD ve 170 milyon kullanıcısı ile yılda 24 milyar dolar gelir üretiyor. Bununla birlikte çatı firma ByteDance’in Çin’e kullanıcı verilerini sızdırdığı ve güvenlik tehdidi oluşturduğu gerekçesiyle ABD tek kalemde TikTok’u sildi.

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ByteDance firmasına 9 ay süre veren hükümet, eğer ilerleme görürse bu süreyi 12 aya çıkaracak. ByteDance ise konuyu yargıya taşımaya hazırlanıyor ve hükümete boyun eğmek niyetinde değil. Eğer yargı kanun hükmünü iptal etmezse firma ABD operasyonlarını sonlandıracak.

Aslında TikTok ABD operasyonları Oracle ve Walmart ortaklığına 2020 sonlarında devredilecekti ancak göreve gelen Biden hükümeti, ulusal güvenliğe etkilerini araştırmak için bu planı rafa kaldırmıştı. 3 yıl sonra benzer bir düzenleme ile çıka geldi.

TikTok platformunun öneri algoritmaları yıllardır iştah kabartıyor ve ByteDance ne olursa olsun bu algoritmayı korumak niyetinde. Elbette ABD’nin devre dışı kalması TikTok için büyük kayıp olacaktır ancak ülkemiz gibi pazarların önemini arttırabilir.

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