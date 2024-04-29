Tam Boyutta Gör WhatsApp’taki yeni bir bug, kullanıcıların platformda kişileriyle video paylaşmasını engelliyor. Şimdiye kadarki şikayetler hatanın Android için WhatsApp uygulamasında yaşandığını, iPhone kullanıcılarının bir sorun yaşamadığını gösteriyor.

Whatsapp mesaj gitmiyor gelmiyor sorunu çözümü 7 ay önce eklendi

WhatsApp Android uygulamasında yaşanıyor

WhatsApp Android kullanıcıları, çeşitli sosyal medya platformları üzerinden video gönderemediklerini dile getiriyor. Kullanıcılar, telefonun galerisinden veya Google Fotoğraflar’dan bir video göndermeye çalıştıklarında “Bu video gönderilemiyor. Farklı bir video seçip tekrar deneyin.” şeklinde bir uyarı mesajıyla karşılaşıyorlar. Fotoğraf ve diğer dosya türlerinde sorun yok gibi görünüyor.

Söz konusu hata, WhatsApp’ın hem kararlı hem de beta sürümlerini etkiliyor. Yaygın bir sorun olmamakla birlikte, hatayla karşılaşanların genelde 2.24.9.34 sürümünü kullandığı biliniyor. Bu hatayla karşılaşanlar için geçici çözüm; WhatsApp 2.24.8.85 sürümüne geri dönmek.

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WhatsApp'taki hata kullanıcıların video göndermesini engelliyor