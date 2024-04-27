Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz günlerde popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ın, beta sürümünde çevrimdışı bir şekilde dosya paylaşım özelliğini test ettiği ortaya çıkmıştı. Yeni özellikler test etmeye devam eden uygulamanın yakın bir zamanda ise Instagram Hikayeler'de bulunan bir özelliği test ettiği ortaya çıktı.

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Instagram Hikayeler'de bulunan özellik, WhatsApp'a geliyor

Tam Boyutta Gör Yukarıdaki ekran görüntüsünde görüldüğü üzere WhatsApp, gelecekteki bir güncellemede kullanıcıların durum güncellemelerine hızlı bir şekilde tepki vermesini amaçlayan, yeni bir özelliği test ediyor. Bu geliştirmeyle kullanıcılar, durum güncellemelerini beğenerek memnuniyetlerini kolayca ifade edebilecek.

Bu yeni özellik ile emojiler kullanılarak durum güncellemelerine verilen tepkiler, genellikle konuşma içinde görünecek. Son olarak durum güncellemeleri için hızlı tepki verme özelliğinin uçtan uca şifrelemeyle tam uyumlu olduğu da belirtilmekte ve bu, kullanıcılar arasında gerçekleşen hızlı tepkilerin tam güvenliğini ve gizliliğini sağlar.

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Yakında WhatsApp durum güncellemelerini beğenebileceksiniz