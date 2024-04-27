Youtube reklama doymuyor: Video durdurulduğunda reklam gösterecek

Testlerden olumlu sonuçlar alındı
Alphabet'in son finansal raporunun deüerlendirildiği toplantıda konuşan Google'dan Philipp Schindler, şirketin bu denemesinin olumlu sonuçlar getirdiğini açıkladı. Schindler, YouTube’un duraklatma reklamlarının güçlü marka yükselişi sonuçları elde ettiğini ve reklamverenlerden premium fiyatlandırma talep ettiklerini sözlerine ekledi.
Google, YouTube’daki duraklatma reklamlarının test performansından memnun görünüyor. Bu da test döneminin tamamlanmasının ve gerekli verilerin toplanmasının ardından bu reklamların daha yaygın şekilde kullanıma sunulma ihtimalini attırıyor.
YouTube, yeni reklam gösterimini ilk kez geçen yıl belirli bölgelerde denemeye başladığını açıklamıştı. O dönemde şirket, bir videoyu duraklattığınızda küçüleceğini ve yanında bir reklam görüneceğini söylemişti.
Schindler, yeni reklam formatının YouTube'da ne zaman görünmeye başlayacağına ilişkin herhangi bir bilgi paylaşmadı ancak bunların ilk olarak akıllı TV'lerde yayınlanacağını biliyoruz. Ayrıca reklamların süresi, atlanıp atlanamayacağı ve mobil uygulamaya gelip gelmeyeceği konusu da şuan için belirsiz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.