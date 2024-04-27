Tam Boyutta Gör YouTube kullanıcıları, platformdaki reklamların yoğunluğundan şikayetçi. Ancak Youtube, bu şikayetleri dinlemek yerine reklam gösterimini genişletmeyi planlıyor. Bu amaçla şirket, videolar durdurulduğunda ekranda gözüken reklamları test ediyor.

Testlerden olumlu sonuçlar alındı

Alphabet'in son finansal raporunun deüerlendirildiği toplantıda konuşan Google'dan Philipp Schindler, şirketin bu denemesinin olumlu sonuçlar getirdiğini açıkladı. Schindler, YouTube’un duraklatma reklamlarının güçlü marka yükselişi sonuçları elde ettiğini ve reklamverenlerden premium fiyatlandırma talep ettiklerini sözlerine ekledi.

Google, YouTube’daki duraklatma reklamlarının test performansından memnun görünüyor. Bu da test döneminin tamamlanmasının ve gerekli verilerin toplanmasının ardından bu reklamların daha yaygın şekilde kullanıma sunulma ihtimalini attırıyor.

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YouTube, yeni reklam gösterimini ilk kez geçen yıl belirli bölgelerde denemeye başladığını açıklamıştı. O dönemde şirket, bir videoyu duraklattığınızda küçüleceğini ve yanında bir reklam görüneceğini söylemişti.

Schindler, yeni reklam formatının YouTube'da ne zaman görünmeye başlayacağına ilişkin herhangi bir bilgi paylaşmadı ancak bunların ilk olarak akıllı TV'lerde yayınlanacağını biliyoruz. Ayrıca reklamların süresi, atlanıp atlanamayacağı ve mobil uygulamaya gelip gelmeyeceği konusu da şuan için belirsiz.

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Youtube reklama doymuyor: Video durdurulduğunda reklam gösterecek