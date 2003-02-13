İlk 800 MHz'lik anakart: Gigabyte GA-8PE800 Ultra

Gigabyte P4 Titan serisini ilk çıkarttığında Intel'in yol haritasındaki bir daha ki adım 667 MHz FSB'yi gösteriyordu. Bunun üzerine firma rakiplerine karşı avantaj kazanmak için 667MHz FSB destekli bu seriyi çıkarttı.

Ama Intel geçen yılın sonlarına doğru aniden kara değiştirip 800 MHz FSB'ye geçeceğini açıklayınca Titan 667'ler de anlamını yitirdi.

Yine erken davranan Gigabyte bu sefer de 800 MHz FSB'li ilk anakartı hazırlayan firma oldu. GA-8PE800 Ultra adından da anlayabileceğiniz gibi i845PE chipseti üzerine inşa edilmiş. Bu chipset Hyper Threading'i destekliyor ve bu açıdan Mart-Nisan gibi çıkacak 800MHz FSB'li ve HT destekli işlemcileri rahatlıkla çalıştırabiliyor.

Ama öte yandan bir sonraki nesil P4 olan ve yıl sonunda piyasada olacak Prescott'ların HT 2 ve SSE3 gibi bir takım yenilikler taşıyacaklarını düşünürsek bu açıdan bir problem olabilir. İşin ilginç yanı ise Gigabyte tarafından bu kartın Intel'in Prescott'larla beraber geçeceği yeni VRM 10.x (VRD) güç standartlarını destekleyeceğini açıklamış olması.

Eğer uzak gelecekte işlemci yükseltip Prescott'lara geçmek gibi bir düşünceniz varsa yine Mart-Nisan gibi gelecek olan Springdale ve dual channel Canterwood chipsetlerini taşıyan anakartları beklemeniz daha mantıklı olabilir.

GA-8PE800 Ultra'ya geri dönecek olursak, kartın özellikleri PE667 Ultra 2'ye çok benziyor ama önemli bir ekleme yapılmış; Firewire:

- Intel® 845PE

- FSB 533/400MHz

- DDR 266/333

- Silicon Image Serial ATA RAID

- Intel® 82540EM Gigabit Ethernet

- IEEE 1394 (Firewire)

- Promise IDE RAID (0,1) + ATA-133

- 6 USB 2.0 portu

- 6-KanalAC’97 audio CODEC

- 5 x PCI 2.2 slots

- ATX form factor

- Daha hassas ve düzgün güç kullanımı sağlayan VRM 10 desteği

http://tw.giga-byte.com