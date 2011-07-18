İlk Windows Google+ masaüstü istemcisi Gclient yayınlandı

Google’ın sosyal ağı Google+ kendisinden beklenmeyen bir hızla büyüyor ve popülerliği her geçen gün artıyor. Şimdilik sadece Android için bir mobil uygulamaya sahip olan Google+, iOS için de yayınlanmak için gün sayıyor.

Sosyal ağların ilgi görmesi geliştirdikleri istemci uygulamalarla da direkt olarak alakalı. Twitter’ın oldukça başarılı istemci uygulamalarının yanında Facebook’un da kendine ait istemci uygulamaları gücüne güç katıyor.

Google+ tarayıcı üzerinden ziyaret edilebildiği gibi bildirimleri de Gmail üzerinden alınabiliyor. Ancak bununla yetinmek istemeyen kullanıcılar için bir masaüstü istemci uygulaması yayınlandı.

Gclient adlı masaüstü uygulaması Google+ tarafından sunulan tüm özellikleri bünyesinde barındırıyor. Ayrıca bildirimler sistem tepsisinde de görünüyor.

Gclient uygulamasını kurmak ve kullanmaya başlamak için email adresi ile bir kilit açma kodu almak gerekiyor. Tabii .NET Framework 4.0 olmazsa olmaz.

Uygulama arayüz olarak da Google+’a çok benziyor. Uygulamaya girildiğinde ilk olarak akışlar karşınıza çıkıyor.

Menü çubuğu vasıtasıyla Google+ durumu güncellenebiliyor, beslemeler yenilenebiliyor ve gönderiler +1’lenebiliyor.

Google+’ı tüm fonksiyonlarıyla sunan uygulamanın tek eksiği görüntülü görüşme sunan Hangouts ve grup sohbeti Huddles özellikleri. Bunlar iOS için gelecek istemcide de bulunmayacak.

Uygulama her açıldığında varsayılan olarak Akış sayfası beliriyor. Uygulama penceresini ölçeklemek de mümkün.

Henüz fazla bir seçeneğin olmadığı Google+ için masaüstünde bildirimlere anında ulaşmak isteyenlere güzel bir alternatif oluşturuyor.