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İlk Windows Google+ masaüstü istemcisi Gclient yayınlandı

7 yıl
4b
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4
Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Google’ın sosyal ağı Google+ kendisinden beklenmeyen bir hızla büyüyor ve popülerliği her geçen gün artıyor. Şimdilik sadece Android için bir mobil uygulamaya sahip olan Google+, iOS için de yayınlanmak için gün sayıyor.
Sosyal ağların ilgi görmesi geliştirdikleri istemci uygulamalarla da direkt olarak alakalı. Twitter’ın oldukça başarılı istemci uygulamalarının yanında Facebook’un da kendine ait istemci uygulamaları gücüne güç katıyor.
Google+ tarayıcı üzerinden ziyaret edilebildiği gibi bildirimleri de Gmail üzerinden alınabiliyor. Ancak bununla yetinmek istemeyen kullanıcılar için bir masaüstü istemci uygulaması yayınlandı. 
Gclient adlı masaüstü uygulaması Google+ tarafından sunulan tüm özellikleri bünyesinde barındırıyor. Ayrıca bildirimler sistem tepsisinde de görünüyor.
Gclient uygulamasını kurmak ve kullanmaya başlamak için email adresi ile bir kilit açma kodu almak gerekiyor. Tabii .NET Framework 4.0 olmazsa olmaz.
Uygulama arayüz olarak da Google+’a çok benziyor. Uygulamaya girildiğinde ilk olarak akışlar karşınıza çıkıyor.
Menü çubuğu vasıtasıyla Google+ durumu güncellenebiliyor, beslemeler yenilenebiliyor ve gönderiler +1’lenebiliyor.
Google+’ı tüm fonksiyonlarıyla sunan uygulamanın tek eksiği görüntülü görüşme sunan Hangouts ve grup sohbeti Huddles özellikleri. Bunlar iOS için gelecek istemcide de bulunmayacak.
Uygulama her açıldığında varsayılan olarak Akış sayfası beliriyor. Uygulama penceresini ölçeklemek de mümkün.
Henüz fazla bir seçeneğin olmadığı Google+ için masaüstünde bildirimlere anında ulaşmak isteyenlere güzel bir alternatif oluşturuyor.


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aceleciburak 7 yıl en beğenilen
Biraz daha gelişmesi lazım kurup denedim içine gmail notification yerleştirselerdi çok güzel olacaktı google talk yüklü ve sadece gmail takıbi için kullanıyorum hepsini tek bir prgramda toplasalar süper olacak.
Biraz daha gelişmesi lazım kurup denedim içine gmail notification yerleştirselerdi çok güzel olacaktı google talk yüklü ve sadece gmail takıbi için kullanıyorum...
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Klasör.:X:. 7 yıl
bence facebooka rakip çıkması çok gereksiz bişeydi...
facebook rakipsiz olduğu günlerde de güncelenen bir siteydi.Adamlar hacker bile almaya başlamışlardı..Gerçi bana saçma geliyor msn den başkası...cins cins avatar koyan arkadaşlarımı ve insanları izlemek hiç hoşuma gitmediğinden sildim hesabı rahatladım xD.Recep doğru söylüyor amele kaynıyor
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mcrew 7 yıl
adı neymiş bunun
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OverClocK1ng 7 yıl
Evet ya. Bir de Talk'tan sürükle bırakla dosya yollayabilsek o da çok süper olurdu ama Google amca yapmadığına göre güvenlikle alakalı bişr şey vardır. MSN in durumu mâlum...
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aceleciburak 7 yıl en beğenilen
Biraz daha gelişmesi lazım kurup denedim içine gmail notification yerleştirselerdi çok güzel olacaktı google talk yüklü ve sadece gmail takıbi için kullanıyorum hepsini tek bir prgramda toplasalar süper olacak.
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