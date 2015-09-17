İlk dizüstü bilgisayar: Sene 1985 "Teknolojik Nostalji Videosu"

Bu sene bilgisayar pazarındaki 30. yılını kutlayan Toshiba, dizüstü bilgisayar dünyasında önemli ilklere sahip. Bu videomuzda, teknoloji dünyasında mihenk taşı olmuş bazı dizüstü bilgisayar modelleriyle kısa bir nostalji turuna çıkıyoruz.

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