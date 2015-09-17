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İlk dizüstü bilgisayar: Sene 1985 "Teknolojik Nostalji Videosu"

3 yıl
24,9b
1
Taşınabilir Bilgisayarlar
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Bu sene bilgisayar pazarındaki 30. yılını kutlayan Toshiba, dizüstü bilgisayar dünyasında önemli ilklere sahip. Bu videomuzda, teknoloji dünyasında mihenk taşı olmuş bazı dizüstü bilgisayar modelleriyle kısa bir nostalji turuna çıkıyoruz.
 

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DH Misafiri 3 yıl en beğenilen
Belgesel gibi olmuş, elinize sağlık.
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-MoDeStUs- 3 yıl
Ilk dizustu forumdaki cogu kisiden yasli.ben abisi oluyorum :)
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Smile Man 3 yıl
Elinize saglik
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Arranger. 3 yıl
Elinize sağlık.
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DH Misafiri 3 yıl en beğenilen
Belgesel gibi olmuş, elinize sağlık.
Yanıtla +6
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