İlk insanlı koronavirüs aşı denemesini yapan ABD’li Moderna: “İlk sonuçlar umut verici”

Koronavirüs salgınının hızını kaybetmeye başladığı ile ilgili haberlerin arttığı bir dönemde, KOVİD-19 hastalığına yönelik yürütülen ilaç ve aşı çalışmalarından da sevindirici diyebileceğimiz haberler gelmeye devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde ABD merkezli Sorrento biyoteknoloji firmasının bulduğu ve virüse karşı %100 etki gösterdiği belirtilen antikorun ardından bu kez aşı üzerine çalışmalar yapan ve ilk insanlı aşı deneyini gerçekleştiren Moderna’dan umut verici bir açıklama geldi. Şirket tarafından yapılan açıklamada, aşı testlerine katılan sekiz kişide virüsü etkisiz kılan antikorlar geliştiği duyuruldu.

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mRNA-1273 adlı aşıyı 16 Mart tarihinde ilk kez deneyen Moderna, bugüne kadar 45 test yaptı ve bunlardan sekizinde antikor oluşumu tespit edildi. Şirketin geliştirdiği aşı, koronavirüsün genetik kodunun küçük bir kısmını içeriyor ve insanlarda KOVİD-19 semptomlarına neden olmuyor. Şirket ayrıca, testlere katılanların bağışıklık sistemleri ile hastalığı atlatanların benzer özellikler gösterdiğini ifade etti.

3. faz temmuz ayında

Moderna, deneylerin 1. fazında elde edilen söz konusu sonuçlar neticesinde yakın bir zamanda 2. Faza ve temmuz ayı itibariyle ise 3. faza geçmeyi umuyor. Aşı kapsamında konuşan Moderna yetkilisi Dr. Stephen Hoge açıklamasında şu ifadeleri kullanmış:

“Amacımız, gelecek senenin başında yaygın dağıtıma sunulabilecek bir aşı elde etmek. Ama biz ve aşı üzerinde çalışan diğerleri veri elde etmeye başlar ve bu veriler aşının yarar sağladığını, güvenli olduğunu ortaya koyarsa aşının yüksek risk grubuna erken uygulanma durumu olabilir. Buna 'acil durum kullanma izni' deniyor. Buna, yetkili kurumlar özellikle de Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi karar verecek.”

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Dünya genelinde yeni tip koronavirüse karşı 80’den fazla aşı çalışması yürütüldüğü ifade edilirkenLondra Hijyen ve Tropikal Tıp Okulu (LSHTM) verilerine göre ilaç araştırmaları da dahil bu sayının 160 olduğu belirtiliyor. Virüsü defetmek adına ülkemizde de ciddi çalışmalar yürütülüyor. Ruhsatlandırma aşamasına gelen yerli ilaç TR-C 19 ve Boğaziçi Üniversitesi bünyesinde yürütülen KOVİD-19 aşısı çalışmaları bunlardan başlıcalarını oluşturuyor.

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