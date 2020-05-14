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    Boğaziçi Üniversitesi aşı için tarih verdi

    Boğaziçi Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nesrin Özören, aşı çalışmalarının Eylül 2021’de Faz-3 aşamasına geçeceğini açıkladı.
    1 gün
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    Boğaziçi Üniversitesi aşı için tarih verdi
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    Boğaziçi Üniversitesi bünyesinde yürütülen Covid-19 koronavirüs aşı çalışması hızla devam ediyor. Çalışmaların en iyi iyi ihtimalle Eylül 2021’de Faz-3 aşamasına geçeceği açıklandı.

    Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nesrin Özören, ekibiyle birlikte yürüttüğü çalışmalarda planlarından bir ay önde gittiklerini belirtti. Aşı projesine Nisan ayında başlandı ve Haziran ayında hayvan deneylerine geçişmesi planlanıyor.

    Geliştirilen aşıların hayvanlarda koronavirüsle savaşması için immün oluşturup oluşturmadığına bakılacak. Hayvan çalışmaları tamamlandıktan sonra Faz-1 aşamasına geçilecek. Faz-1’de 10-15 insan üstünde deney yapılıyor. Faz-2’de bu grup 100-200 kişiye genişletiliyor. Prof. Dr. Nesrin Özören’e göre faz çalışmaları en az 6 ay süreceği düşünülürse en iyi ihtimalle Eylül 2021’de Faz-3 aşamasına gelinmiş oluyor. Faz-3 aşamasına gelindiğinde aşı adayı hazırlanmış olacak.

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    Boğaziçi Üniversitesi’nin yeterli imkanı yok

    Prof. Dr. Nesrin Özören, Boğaziçi Üniversitesi’nin hayvan deneyleri için yeterli ancak 1000 insan için yeterli aşı üretecek kapasitesi olmadığını söylüyor. Aşının biyoreaktörlerde yapılması gereken kısımları ve preparatları için Boğaziçi Üniversitesi’nin biyoreaktör kapasitesi bulunan özel şirketlerle iş birliği yapması gerekiyor. Aksi halde kapsamlı faz çalışmaları yapılamayacak.

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    Almanya ve İngiltere avantajlı

    Prof. Dr. Nesrin Özören, daha önceki SARS ve MERS ismindeki koronavirüs salgınından dolayı Almanya ve İngiltere’nin daha hızlı aşı üreteceğini ifade ediyor. Özeren konuyla ilgili olarak, “SARS ve MERS çalışmaları yapan şirketler şimdi sadece korona için ek deneyler yapılacak. Eylül-ekim gibi bir set aşı üretilmeye veya insanlara verilmeye hazır olur diye tahmin ediyorum. Doğal olarak ülkeler kendi vatandaşları için aşı üretecek. Bütün dünya nüfusu için aşı üretmek çok kolay değil.” dedi.

    Aşı çalışmalarına önem verilmeli

    Boğaziçi Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nesrin Özören, Türkiye’de 1980’lerden sonra pek çok aşı üretim merkezlerinin kapatıldığına vurgu yaptı. Aşı üretim merkezlerinin önemi koronavirüs ile birlikte ortaya çıktı. Hastalık olmadığı zaman maddi getirisi olmayan bu tesislerin hayati önem taşıdığı gerçeğiyle yüzleşiyoruz.

    Boğaziçi Üniversitesi’ndeki aşı çalışmalarına Nisan ayında başlandı. Aşı üretim projesi Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile TÜBİTAK koordinasyonunda yürütülüyor.



    Kaynakça https://www.aa.com.tr/tr/bilim-teknoloji/bogazici-universitesindeki-asi-calismalari-planlanan-tarihin-onunde-gidiyor/1840334 https://www.milliyet.com.tr/gundem/son-dakika-turk-arastirmacilar-corona-virus-asisi-icin-tarih-verdi-6211970 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    vs-fb (Vn S) 1 gün en beğenilen
    Normalde siyasi konuşmayı sevmem ama sürekli yapılan bir saçmalık var. 70 yılda heykelden başka bir şey yapılmadı diye saçmalayanlar. Su süreçte gördük ki, 70 yılda heykel yapmışsınız diyenler, o 70 yılda eğitilip, profesör olan, doktor olan, bilim profesyonellerinin ne kadar iyi çalıştığını alkışladı. Onlar sayesinde bu süreci kolay atlattığımızı söyledi ve övündüler. Nerden nereye.
    Normalde siyasi konuşmayı sevmem ama sürekli yapılan bir saçmalık var. 70 yılda heykelden başka bir şey yapılmadı diye saçmalayanlar. Su süreçte gördük ki, 70 ...
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    1 Yanıt Yanıtla +10
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    mokoko_TR 1 gün yeni yorumcu vs-fb
    o profosör ve doktorların mağbatını hareket ettirene bakacaksın ...zamanında bunların çogu g.kurmay da hazır olda bekliyordu...bügün bedavadan ekmek olmayınca özüne döndüler
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    Yorumlar (19) Yorum Yaz Forumda Gör
    gently weeps (kaan tuncel) 1 gün
    Bi keko vardı uzun saçlı prof 23 nisanda aşıyı açıklıcaz diyen nerde o?
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    BumberShoot (Oğuzhan Bilgen) 1 gün
    Kadın aşıyı bulduk dememiş ki

    Yol planını anlatmış hangi çalışma basamağına ne zaman geçeceklerini söylemiş
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    isem 1 gün
    1984 yılında, ABD Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakanı Margaret Heckler Washington’daki bir basın toplantısında, bilim insanlarının daha sonra HIV olarak duyurulacak bir virüsü başarıyla tanımladıklarını açıklamış ve önleyici bir aşının test için hazır olduğunu söylemişti.

    Yaklaşık kırk yıl ve 32 milyon ölümden sonra dünya hala bir AIDS aşısı bekliyor.
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    Mugetsuga 1 gün
    Herkes ayrı telden çalıyor.

    Eee herkes kendi ekmeğinin peşinde ne de olsa
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    Why Shy 1 gün
    Türkiyenin aşı üretecek altyapısı yok. En son 91 yılında ne aşı üretilmiş.
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    Kampaku 1 gün yeni yorumcu
    Netflix'te Travelers diye bir dizi var. Gelecekten gelip günümüzü şekillendiriyorlardı. Adamlar da çok ileri teknoloji olmasına rağmen bir virüse aşı üretememiş ve virüsü üretenlerden genom bilgisini almışlardı. Virüse karşı aşı üretmek kolay değil galiba. Çok fazla olasılık söz konusu.
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    burhanerbek57 1 gün yeni yorumcu
    çok güzel bir haber umarım bizimkiler bulur bu aşıyı
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    hamzasoph (Hamza Sofuoglu) 1 gün
    Ercümentmiydi kimdi o, ilaç çıkarıyordu noldu o iş. Reklam yapacaktı aklınca
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    barsahin (Barış Şahin) 1 gün
    Aşı için tarihler verilmesi nedense bana inandırıcı gelmiyor. Bu hastalık doğal veya insan icadı artık her ne haltsa bir süre sonra(birkaç ay ya da yıl bilmek zor) kendi kendine kaybolacak, ölen öldüğüyle, batan battığıyla ortam sayesinde zenginleşende yeni servetiyle kalacak diye düşünüyorum.
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    İrfan Galip Bey 1 gün yeni yorumcu
    Nesrin Hoca güvenilir bir isimdir ama tarih vermesi çok doğru olmamış. Bu tip öngörülerin çalışmalardan sonuç alındıkça yapılması daha doğrudur diye düşünüyorum.

    Zaten aşıyı ilk olarak bizim bulmamız mümkün değil, çok daha ileri çalışmalar var. Ama bulunan bir aşının milyarlarca insana ulaşması da senelerce sürecek bir süreç. Dolayısıyla yerli çalışmalar da önemli.

    Ek: Burada "aşı bulunamaz" vesaire diye zırvalayanlar bilimden, teknolojiden habersiz insanlardır.
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