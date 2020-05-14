Boğaziçi Üniversitesi aşı için tarih verdi

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Boğaziçi Üniversitesi bünyesinde yürütülen Covid-19 koronavirüs aşı çalışması hızla devam ediyor. Çalışmaların en iyi iyi ihtimalle Eylül 2021’de Faz-3 aşamasına geçeceği açıklandı.

Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nesrin Özören, ekibiyle birlikte yürüttüğü çalışmalarda planlarından bir ay önde gittiklerini belirtti. Aşı projesine Nisan ayında başlandı ve Haziran ayında hayvan deneylerine geçişmesi planlanıyor.

Geliştirilen aşıların hayvanlarda koronavirüsle savaşması için immün oluşturup oluşturmadığına bakılacak. Hayvan çalışmaları tamamlandıktan sonra Faz-1 aşamasına geçilecek. Faz-1’de 10-15 insan üstünde deney yapılıyor. Faz-2’de bu grup 100-200 kişiye genişletiliyor. Prof. Dr. Nesrin Özören’e göre faz çalışmaları en az 6 ay süreceği düşünülürse en iyi ihtimalle Eylül 2021’de Faz-3 aşamasına gelinmiş oluyor. Faz-3 aşamasına gelindiğinde aşı adayı hazırlanmış olacak.

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Boğaziçi Üniversitesi’nin yeterli imkanı yok

Prof. Dr. Nesrin Özören, Boğaziçi Üniversitesi’nin hayvan deneyleri için yeterli ancak 1000 insan için yeterli aşı üretecek kapasitesi olmadığını söylüyor. Aşının biyoreaktörlerde yapılması gereken kısımları ve preparatları için Boğaziçi Üniversitesi’nin biyoreaktör kapasitesi bulunan özel şirketlerle iş birliği yapması gerekiyor. Aksi halde kapsamlı faz çalışmaları yapılamayacak.

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Almanya ve İngiltere avantajlı

Prof. Dr. Nesrin Özören, daha önceki SARS ve MERS ismindeki koronavirüs salgınından dolayı Almanya ve İngiltere’nin daha hızlı aşı üreteceğini ifade ediyor. Özeren konuyla ilgili olarak, “SARS ve MERS çalışmaları yapan şirketler şimdi sadece korona için ek deneyler yapılacak. Eylül-ekim gibi bir set aşı üretilmeye veya insanlara verilmeye hazır olur diye tahmin ediyorum. Doğal olarak ülkeler kendi vatandaşları için aşı üretecek. Bütün dünya nüfusu için aşı üretmek çok kolay değil.” dedi.

Aşı çalışmalarına önem verilmeli

Boğaziçi Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nesrin Özören, Türkiye’de 1980’lerden sonra pek çok aşı üretim merkezlerinin kapatıldığına vurgu yaptı. Aşı üretim merkezlerinin önemi koronavirüs ile birlikte ortaya çıktı. Hastalık olmadığı zaman maddi getirisi olmayan bu tesislerin hayati önem taşıdığı gerçeğiyle yüzleşiyoruz.

Boğaziçi Üniversitesi’ndeki aşı çalışmalarına Nisan ayında başlandı. Aşı üretim projesi Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile TÜBİTAK koordinasyonunda yürütülüyor.

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