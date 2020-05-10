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    Yerli koronavirüs ilacı TR-C 19’da ruhsat aşamasına gelindi

    Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına yönelik sürdürülen aşı ve ilaç çalışmaları kapsamında Türkiye'den umut verici bir haber geldi. TR-C 19 isimli ilaçta klinik test aşamasına geçiliyor.
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Gökhan G.
    Editör
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    Yerli koronavirüs ilacı TR-C 19’da ruhsat aşamasına gelindi
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    Türkiye’nin de içinde bulunduğu birçok ülkede bulaş hızı düşen ancak tehlikesi halen daha devam eden Kovid-19 hastalığına yönelik aşı ve ilaç çalışmaları aralıksız devam ediyor. Dünya genelinde dört milyondan fazla insanı hasta eden ve 280 binden fazla insanın hayatına mal olan koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında ülkemizde önemli bir adım atıldı.

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    Kovid-19 hastalığını tedavi etmeye yönelik yürütülen aşı çalışmalarında henüz elle tutulur sonuçlar elde edilememişken ilaç alanında sevindirici bir haber, Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) ve VSY Biyoteknoloji ve İlaç Sanayi AŞ ortaklığından geldi.

    SBÜ Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl, TR-C 19 adı verilen ilacın gönüllü hastalar üzerinde uygulanmaya hazır hale geldiğini ve ilaçla ilgili ruhsatlandırma faaliyetlerine kısa süre içinde başlanabileceğini belirtti. Yürütülen Ar-Ge çalışmalarının karşılığını aldıklarını söyleyen Erdöl, açıklamasında “Bu kapsamda yürüttüğümüz çalışmaların bir neticesi olarak, Sağlık Bakanlığına bağlı TÜSEB'in de desteklediği 'TR-C 19' ismiyle ürettiğimiz ilacın Ar-Ge çalışmaları neticesinde, daha önce laboratuvarda izole edilen Kovid-19 virüsünü nötralize ettiğini ve gönüllü, aktif Kovid-19 pozitif hastalar üzerinde uygulamaya hazır hale geldiğini ifade etmek istiyorum. Bu konuda gerekli izinleri bekliyoruz. Kısa bir süre içerisinde TR-C 19'un ruhsatlandırılmasını planlamaktayız. Bu vesileyle Sağlık Bilimleri Üniversitemizin fedakâr çalışanlarına, VSY Biyoteknoloji ve İlaç Sanayi AŞ'ye, TÜSEB'e, Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğüne, Antimikrop Ar-Ge ve Biyosidal Analiz Merkezine ve katkı veren herkese teşekkür ediyorum.” ifadelerine yer verdi.

    Klinik testler beklenecek

    VSY Biyoteknoloji ve İlaç Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ercan Varlıbaş tarafından yapılan açıklamada ise ‘TR-C 19’ ilacıyla birlikte koronavirüs hastalığına karşı iki farklı ilaç molekül çalışmasının da devam ettiği belirtildi.

    Gönüllü hastalar üzerinde yapılacak klinik testlere yönelik olarak ilaç üretimi T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı TÜBİTAK tesislerinde yapılacak. Sonuçların olumlu çıkması halinde ruhsatlandırılacak TR-C 19’un seri üretimini ise VSY Biyoteknoloji ve İlaç Sanayi A.Ş üstlenecek ve ilaç şirketin İstanbul’daki tesislerinde üretilecek.



    Kaynakça https://www.aa.com.tr/tr/koronavirus/kovid-19-hastalarina-umut-olacak-ilac-tr-c-19-ruhsat-asamasinda/1829371 https://www.hurriyet.com.tr/gundem/son-dakika-koronaviruse-karsi-yerli-ilac-tr-c-19da-son-durum-41513950 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Rachsuchtig 5 gün en beğenilen misterrium
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    metamm (Mustafa Çeliköz) 5 gün
    Kansızlardan almıyorlarmış.
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    misterrium (Doruk Buğday) 5 gün
    aman diyim, ilacı yaptırandan kan vergisi diye vücuttaki kanımızın %50'sini isterler şimdide
    2 Yanıt Yanıtla +5
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    Rachsuchtig 5 gün misterrium
    Salak saçma yorumlar atmayın. Haberle ilgili atın varsa söyleyecek bir şeyiniz
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    Yorumlar (6) Yorum Yaz Forumda Gör
    hasansimsek74 5 gün
    umarım başarılı oluruz ve biz buluruz ilacı
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    drjacob (... ) 5 gün
    Umarım başarılı olur , tüm dünyaya bu ilacı pazarlarız
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    Hakimutata Insane (Sebastian Insane) 5 gün
    Inşallah biterde su salgin herkes nefes alir, yaz geliyor sıcakta ant kimse evde durmaz. 45 50 derecede valla klima açmayın diye bağırıyorlar. tvde ne olacak böyle anlamadım gitti. kardeşim ne biçim bir hal aldı dünya. Mofuldu bütün dünya şimdi ilaç,ası pazarlama derdine düşer bak garı senaryoya.
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    alito (A. Teyfik Görmez) 5 gün
    Bu ilaç arkadaşlar, aşı ile karıştırmayın. İlaç, virüsü kapmış insanlarda işe yarayabilir. Aşı ise virüs bulaşmadan önce koruma sağlar.
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    FightForBeer (Orkun ÇETİN) 5 gün
    Bunu üretsek de bize bunu sattırmazlar.
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    misterrium (Doruk Buğday) 5 gün
    aman diyim, ilacı yaptırandan kan vergisi diye vücuttaki kanımızın %50'sini isterler şimdide
    2 Yanıt Yanıtla +5
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    Rachsuchtig 5 gün misterrium
    Salak saçma yorumlar atmayın. Haberle ilgili atın varsa söyleyecek bir şeyiniz
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