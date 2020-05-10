Yerli koronavirüs ilacı TR-C 19’da ruhsat aşamasına gelindi

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Türkiye’nin de içinde bulunduğu birçok ülkede bulaş hızı düşen ancak tehlikesi halen daha devam eden Kovid-19 hastalığına yönelik aşı ve ilaç çalışmaları aralıksız devam ediyor. Dünya genelinde dört milyondan fazla insanı hasta eden ve 280 binden fazla insanın hayatına mal olan koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında ülkemizde önemli bir adım atıldı.

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Kovid-19 hastalığını tedavi etmeye yönelik yürütülen aşı çalışmalarında henüz elle tutulur sonuçlar elde edilememişken ilaç alanında sevindirici bir haber, Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) ve VSY Biyoteknoloji ve İlaç Sanayi AŞ ortaklığından geldi.

SBÜ Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl, TR-C 19 adı verilen ilacın gönüllü hastalar üzerinde uygulanmaya hazır hale geldiğini ve ilaçla ilgili ruhsatlandırma faaliyetlerine kısa süre içinde başlanabileceğini belirtti. Yürütülen Ar-Ge çalışmalarının karşılığını aldıklarını söyleyen Erdöl, açıklamasında “Bu kapsamda yürüttüğümüz çalışmaların bir neticesi olarak, Sağlık Bakanlığına bağlı TÜSEB'in de desteklediği 'TR-C 19' ismiyle ürettiğimiz ilacın Ar-Ge çalışmaları neticesinde, daha önce laboratuvarda izole edilen Kovid-19 virüsünü nötralize ettiğini ve gönüllü, aktif Kovid-19 pozitif hastalar üzerinde uygulamaya hazır hale geldiğini ifade etmek istiyorum. Bu konuda gerekli izinleri bekliyoruz. Kısa bir süre içerisinde TR-C 19'un ruhsatlandırılmasını planlamaktayız. Bu vesileyle Sağlık Bilimleri Üniversitemizin fedakâr çalışanlarına, VSY Biyoteknoloji ve İlaç Sanayi AŞ'ye, TÜSEB'e, Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğüne, Antimikrop Ar-Ge ve Biyosidal Analiz Merkezine ve katkı veren herkese teşekkür ediyorum.” ifadelerine yer verdi.

Klinik testler beklenecek

VSY Biyoteknoloji ve İlaç Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ercan Varlıbaş tarafından yapılan açıklamada ise ‘TR-C 19’ ilacıyla birlikte koronavirüs hastalığına karşı iki farklı ilaç molekül çalışmasının da devam ettiği belirtildi.

Gönüllü hastalar üzerinde yapılacak klinik testlere yönelik olarak ilaç üretimi T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı TÜBİTAK tesislerinde yapılacak. Sonuçların olumlu çıkması halinde ruhsatlandırılacak TR-C 19’un seri üretimini ise VSY Biyoteknoloji ve İlaç Sanayi A.Ş üstlenecek ve ilaç şirketin İstanbul’daki tesislerinde üretilecek.

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