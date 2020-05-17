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    ABD’li Sorrento, koronavirüsü %100 olarak durduran antikor bulduğunu iddia etti

    ABD’li biyoteknoloji şirketi Sorrento, koronavirüsün sağlıklı hücreleri hasta etme ihtimalini %100 olarak engelleyen bir antikor bulduğunu belirtti.
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Gökhan G.
    Editör
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    ABD’li Sorrento, koronavirüsü %100 olarak durduran antikor bulduğunu iddia etti

    Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınını ortadan kaldırmak için yürütülen çok sayıda ilaç ve aşı çalışması bulunuyor. Birçok ülke ve özel şirket tarafından sürdürülen çalışmalar kapsamında önemli bir haber ABD merkezli biyoteknoloji şirketi Sorrento’dan geldi.

    Kovid-19 hastalığına neden olan SARS-CoV-2 virüsüne karşı kullanılabilecek bir antikor bulduğunu belirten şirket, laboratuvar ortamında yapılan testler sonucu STI-1499 adı verilen antikor sayesinde virüsün sağlıklı hücreleri hasta etmesinin %100 oranında engellendiğini ifade etti. Şirket, Cuma günü yaptığı açıklamada “dört günlük inkübasyon süresi sonrası SARS-CoV-2’nin sağlıklı hücreleri enfekte etme ihtimali %100 oranında engellendi” sözlerini kullandı. Çok düşük antikor seviyesinde dahi etkili olan STI-1499, şirketin üzerinde çalıştığı “antikor kokteylinde” kullanılması planlanan ilk antikor olacak.

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    Şirketin milyarları bulan antikor kütüphanesi arasından sıyrılan STI-1499, SARS-CoV-2’nin sivri uçlu proteini ile hedef olan hücrenin etkileşimini kesiyor yani virüs, sağlıklı insan hücresine kendini bağlayamıyor ve böylece hastalık ortaya çıkmıyor.

    SARS-CoV-2’nin mutasyona ne kadar müsait olduğu konusu ise henüz bilim dünyası tarafından açıklığa kavuşturulamamış bir konu. Dolayısıyla Sorrento’nun üzerinde çalıştığı KOVİD-KALKANI isimli kokteyl, farklı birçok antikordan oluşacak. Bunu bir “koruma kalkanı” olarak ifade eden şirket, virüs mutasyona uğrasa dahi ilacın etkinliğinin korunacağı görüşünde.

    Tek başına bir ilaçta da kullanılabilir

    Sorrento, SARS-CoV-2’nin etkinliğini azaltan bir düzine kadar antikor daha tespit ettiğini belirtirken STI-1499’un virüsün sağlıklı hücrelere bulaşmasını %100 oranında önleyen tek antikor olduğunu söylemiş.

    ABD’li Sorrento, koronavirüsü %100 olarak durduran antikor bulduğunu iddia etti
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    Şirketin hedefleri arasında STI-1499’un tek başına bir ilaçta kullanılması da var. Bunun için yetkili kurumlarla görüşmeler halinde olan Sorrento, izinlerin alınması halinde 1 milyon doz ilaç üretecek kapasiteye ulaşmaya çalışıyor.

    Bakalım şirketin potansiyel ilacı salgın için bir umut olacak mı yoksa potansiyeli olan ancak işe yaramayan bir tedavi yöntemi olarak unutulup gidecek mi? Bunu önümüzdeki günlerde hep birlikte göreceğiz.



    Kaynakça https://techcrunch.com/2020/05/15/sorrento-finds-a-coronavirus-antibody-that-blocks-viral-infection-100-in-preclinical-lab-experiments/ https://www.outlookindia.com/newsscroll/antibody-found-to-block-covid19-virus-100-in-experiments/1836515 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    mokoko_TR 47 dk. yeni yorumcu
    eger dogruyasa kesin ailelerle bağlantısı vardır
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