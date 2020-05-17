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    Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Borusan Mannesmann çalışanlarını mobil uygulama ile koronavirüsten koruyor

    Borusan Mannesmann tarafından geliştirilen Sağlık Olsun isimli uygulama, çalışanlara koronavirüs bulaşma ihtimalini azaltıyor ve temaslı takibi yapıyor.
    18 sa.
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    Mobil Uygulamalar
    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    Borusan Mannesmann çalışanlarını mobil uygulama ile koronavirüsten koruyor
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    Koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye’nin büyük çoğunluğu evlere kapansa da üretim sektöründe çalışanlar işe gidip gelmeye devam ediyor. Üretime devam eden şirketlerden Borusan Mannesmann, çalışanlar arasında koronavirüs yayılımını önlemek amacıyla mobil uygulama geliştirdi.

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    Sağlık Olsun isimli uygulama tüm çalışanların sağlık durumunun takip edilmesi ve olası vakalara erken müdahale edilmesini sağlıyor. Çalışanlar her gün işe gelmeden önce uygulamadaki soruları cevaplayarak sağlık durumları hakkında güncel bilgileri kaydediyor. Yanıtların koronavirüs şüphesi uyandırması halinde iş yeri sağlık personelleri, çalışan daha servise binmeden önce ilgili kişiyle ulaşıyor ve durumuna göre evde izolasyon kararı verebiliyor.

    Ayrıca Bkz. "İtalya'da koronavirüs tespiti için karma gerçeklik kaskları kullanılıyor"

    Sağlık Olsun uygulaması çalışanlar arasında temaslı takibinin yapılabilmesi için servislerde koltuk ataması yapıyor. Çalışanlar araca binerken servisteki QR kodu okutuyor ve kendisine ayrılan koltuğa oturuyor. Çalışanın ertesi gün de servis kullanacağını belirtmesi durumunda algoritma vasıtasıyla kendisine aynı araç ve aynı koltuk atanıyor. Sosyal mesafeye uygun şekilde koltuğun çevresi boş tutuluyor.

    Uygulama vasıtasıyla servislerde ve tesislerdeki koronavirüs bulaş durumu erkenden kontrol altına alınıyor. Vaka tespit edilmesi durumunda kimlerin karantinaya alınması gerektiği  kolaylıkla belirlenebiliyor. Koronavirüsün tedavisi bulunana kadar Sağlık Olsun benzeri temaslı takibi uygulamaları hayati önem taşıyor. Kalabalık şirketlerin benzer uygulamalar vasıtasıyla çalışanlarını koronavirüsten koruması gerekiyor.



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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    Rachsuchtig 8 sa.
    Bazı fabrikalar korur bazıları da ceza verir


    evrensel.net/...
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    V4LKyR 16 sa.
    Yazan arkadaşları tebrik etmek lazım, güzel bir fikir, güzel kodlama.
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