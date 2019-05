İlk kurulumdan sonra mutlaka yüklemeniz gereken uygulamalar ve çözümler

Mobil cihazlarda mutlaka kullanmanız gereken uygulamaları sizle için derleyip ayrıntılı bir şekilde anlattık. Uygulama detay ve yöntemleri geçmiş videolardaki anlatımlarıyla beraber haberimizde.

Android ve iOS telefonumuzun kurulum aşaması bittikten sonra e-posta desteği için ilk olarak Gmail uygulamasını açalım. Gmail sahip olduğu güçlü altyapı ile size birçok özellik sunmaktadır.

Uygulama üzerinden, Pop 3’de dahil olmak üzere, tüm elektronik postalarınızı görüntülemek ve Push desteğine sahip olmak için Gmail videomuzu seyredebilirsiniz.

Gmail uygulamasından sonra fotoğraflarımızı daha etkin kullanabilmek ve bulut üzerinden tüm arşivimize ulaşabilmek için Fotoğraflar uygulamasını kullanabiliriz. Bu uygulamanın tüm fonksiyonları ile kullanımı için videomuzu seyredebilirsiniz.

Lastpass tüm şifrelerimizi tek bir yerde depolayabileceğimiz ve en kısa yoldan onlara ulaşmamızı sağlayan harika bir uygulama. Web sitelerine kolay erişimden tutun, doğalgaz abone numaramız ya da Windows lisanlarımıza kadar her türlü bilgiye bu uygulama üzerinden ulaşabiliriz. Lastpass için yine inceleme videomuzu izlemenizi tavsiye ederim.

Sabahları erken kalkmak için akıllı telefonlarını kullananlar Timely veya Alarmy uygulamalarını kullanabilir. Ayrıca sabahları rahat uyanabilmek içinde Sleep as Android uygulamasından faydalanabilirsiniz. Bu uygulama uykunuzu, telefonunuzun sensörleri yoluyla ölçerek, sizi uykunuzun en hafif yerinde uyandırabiliyor.

Radyo alıcısı olmayan telefonlarda ise Radyo veya TuneIn Radio uygulamaları bu alandaki eksikliği giderecektir.

Android cihazlarda Google Now hizmetini mutlaka kullanmanızı tavsiye ederim. Google Now artık birçok fonksiyonu ile ülkemizde kullanılabiliyor. Bildirim yoluyla gelen kartlar size evinize olan uzaklığınızı söyleyebiliyor ya da arabanızı park ettiğiniz yeri hatırlayabiliyor. Uçağınızdaki rötardan, Türk futbol takımlarının maç sonuçlarına kadar birçok bilgi Google Now içerisinde yer alıyor. Son olarak Google Now artık Türkçe haber kartlarına da destek vermeye başladı. Aktif hale getirmek için cihaz dilinizi İngilizce yapmak daha sonra ise yeniden Türkçe ’ye çevirmek gerekli.

Samsung cihazlarınızda istemediğiniz uygulamaları devre dışı bırakabilmek için Package Disabler uygulamasını kullanabilirsiniz. Package Disabler uygulamasının kullanımı ve kapatabileceğiniz uygulamaların listesi inceleme videomuzda.

Pushbullet uygulaması Android ve iOS cihazlarınızda kullanabileceğiniz oldukça yetenekli bir uygulama. Bilgisayarınız ve akıllı telefonunuz arasında bağlantı kurarak bildirimlerinizi PC ya da Mac üzerinde görüntüleyebilir veya yine PC üzerinden SMS atabilirsiniz. Uygulamanın detaylı incelemesi videomuzda.

Zedge duvar kâğıtları ve zil seslerini bulabileceğiniz ve bunları direk olarak Android cihazlarınızda tek bir dokunma ile kullanabileceğiniz en başarılı multimedya uygulaması. iOS platformunda ise iTunes bağlantısı ile yine iOS cihazlarınızda kullanabilirsiniz.

Müzik dinlemek için Spotify uygulamasını kullanabilirsiniz. Aylık bir ücret karşılığında sınırsız müziğe, çevrimdışı seçeneği ile de beraber, Spotify üzerinden ulaşmanız mümkün.

Trafikli navigasyon açısından en başarılı iki uygulama Yandex ve Google Maps. Özellikle Google Now desteği ile Google Maps artık Türkiye ’dede hizmet veriyor.

Street View yani sokak görünümü de geçtiğimiz aylarda Türkiye’de hizmet vermeye başladı. Bulunduğunuz bölgenin sokak görünümü için bu uygulamayı kullanabilirsiniz. Bilmediğiniz yerleri keşfetme veya adres tarifleri için Street View uygulamasını size yardımcı olacaktır. Uygulama ayrıca Google Cardboard desteği de veriyor.

Fotoğraf düzenleme konusunda ise sahip olduğu mükemmel özelliklerle PicsArt uygulaması ön plana çıkıyor. Mobil platformda Photoshop tarzı bir uygulama olarak PicsArt’ı kullanmanızı tavsiye ederim. Snapseed uygulaması da yine iOS ve Android platformunda yer alan başarılı bir fotoğraf düzenleme uygulaması. Afterlight, Facetune ve Handy Photo’da diğer kullanabileceğiniz uygulamalar arasında.

Telefonunuzun ara yüzünden sıkıldıysanız ve değişik alternatifler arıyorsanız Nova Launcher tam size göre. Android ‘in en başarılı arayüz uygulamalarından biri olan Nova Launcher detaylarını videomuzda bulabilirsiniz.

Spor yaparken Runtastic Pro performansınızı ölçebilmek açısından en başarılı uygulamalardan biri. Bisiklet sürenler için ise Strava yine oldukça kaliteli bir uygulama. Strava içerisinde ülkemize özel bisiklet parkurlarını ve bu parkurlar üzerinde yapılan dereceleri görebilir ve bunları kendi dereceleriniz ile karşılaştırabilirsiniz.

Bir SMS yazıp bunun ilerleyen saatlerde teslim edilmesini istiyorsunuz. Sendit Later tam bu işlevi görüyor. Swipe Home Button ise parmak hareketlerinizle uygulamaları açmaya veya ana sayfaya geri dönmenize olanak sağlıyor. Bu uygulama ile cihazınızın home tuşunu kullanmanıza gerek kalmıyor. Ayrıca Screen OFF uygulaması ile beraber kullanırsanız da cihaz ekranınızı yine parmak hareketleriyle kapatabilirsiniz.

Netflix ülkemizde aktif bir hale geldi. Uygulamanın detaylı kullanımını sizlerle paylaşmıştık. Android ve iOS cihazlarınızda bu uygulamayı kullanarak film veya dizi seyredebilirsiniz.

Android veya iOS cihazınızdaki orijinal klavyeden sıkıldıysanız alternatif olarak SwiftKey Klavye uygulamasını deneyebilirsiniz. Özellikle Android ortamında son derece başarılı çalışan bu uygulamanın ayrıntılı incelemesi videomuzda mevcut.

Parmak izi okuyucusu olan telefonlarda uygulamalara parmak izi şifresi koyabilmek için Finger Security uygulamasından yararlanabilirsiniz.

Cihazınızın kamerasına alternatif olarak Camera Zoom FX uygulamasını kullabilirsiniz. Özellikle iOS platformunda bu uygulama ile 16:9 formatında resimler de çekebilirsiniz.

Snapdragon işlemcili telefonlar için yayınlanan ancak Snapdragon harici işlemcilerde de oldukça hızlı çalışabilen RBrowser, Google Chrome ya da Firefox gibi tarayıcılara iyi bir alternatif olabilir.Evraklarınızı taramak için Android ’in en başarılı uygulaması Cam Scanner. Uygulamanın iOS versiyonu da mevcut. Scannable uygulamasını da iOS platformunda ayrıca bir alternatif olarak kullanabilirsiniz.