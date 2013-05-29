I'm Watch ülkemizde de 899TL fiyat etiketi ile satışa sunuldu





Dünyada giderek hız kazanan akıllı saat trendinin en önemli örneklerinden birisi olan i'm Watch, ülkemizde de Aksoy Bilişim tarafından satışa sunuldu.





Model Android tabanlı i'm Droid 2 arayüzünü kullanırken, Android, BlackBerry 10 ve iOS işletim sistemleri ile Bluetooth yoluyla iletişim kurabiliyor. Farklı olarak gelen aramaları doğrudan saatten cevaplayabiliyor ve akıllı telefonunuzu yönetebiliyorsunuz.





I'm Watch, arayan kişinin ismini ve numarasını göstererek aramalara cevap vermenize, numara çevirerek veya rehberinizdeki ismi söyleyerek arama yapmanıza, favori şehirlerinizdeki hava durumunu kontrol etmenize ve otomatik olarak senkronizasyon yapmanıza olanak sağlıyor. Ayrıca Facebook, Twitter ve Instagram'da paylaşılan gönderileri kolayca takip edebiliyor ve beğenebiliyorsunuz.





I'm Watch sadece ihtiyaç duyulduğunda akıllı telefonunuzla bağlantı kuran akıllı bağlanma sistemi kullanıyor. Böylece her iki cihazında batarya gücünü daha az tüketiyor. Ayrıca kablosuz erişim noktası üzerinden internet bağlantısı da sağlayabiliyor.





Yenilikçi i'm Cloud sistemi ve yüksek performansa sahip güçlü bulut teknolojisi sayesinde cihazınızı uzaktan bile kontrol edebiliyor, akıllı telefonunuzdaki uygulamaları ve verileri yönetebiliyorsunuz. Aramayı reddetmek veya kapatmak için sadece bileğinizi sallamanız yeterli.





Uygulama mağazası i'market ile oyunlar, office programları, spor ve fitness'a yönelik bir çok uygulama kullanıcılara sunuluyor.





I'm Watch modelinde 1.5 inçlik 240x240 piksel çözünürlükte ekran, IMX233 işlemci, 128MB RAM, 4GB depolama kapasitesi, 450mAh batarya, manyetometre, ivmeölçer gibi özellikler yer alıyor.





I'm Watch modeli 899 TL fiyat etiketiyle Turkcell iletişim noktaları ve Turkcell Mağaza'da satışa sunuldu.