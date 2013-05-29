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I'm Watch ülkemizde de 899TL fiyat etiketi ile satışa sunuldu

5 yıl
6,5b
1
66
Cep Telefonu Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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I'm Watch ülkemizde de 899TL fiyat etiketi ile satışa sunuldu

Dünyada giderek hız kazanan akıllı saat trendinin en önemli örneklerinden birisi olan i'm Watch, ülkemizde de Aksoy Bilişim tarafından satışa sunuldu.

Model Android tabanlı i'm Droid 2 arayüzünü kullanırken, Android, BlackBerry 10 ve iOS işletim sistemleri ile Bluetooth yoluyla iletişim kurabiliyor. Farklı olarak gelen aramaları doğrudan saatten cevaplayabiliyor ve akıllı telefonunuzu yönetebiliyorsunuz.

I'm Watch, arayan kişinin ismini ve numarasını göstererek aramalara cevap vermenize, numara çevirerek veya rehberinizdeki ismi söyleyerek arama yapmanıza, favori şehirlerinizdeki hava durumunu kontrol etmenize ve otomatik olarak senkronizasyon yapmanıza olanak sağlıyor. Ayrıca Facebook, Twitter ve Instagram'da paylaşılan gönderileri kolayca takip edebiliyor ve beğenebiliyorsunuz.

I'm Watch sadece ihtiyaç duyulduğunda akıllı telefonunuzla bağlantı kuran akıllı bağlanma sistemi kullanıyor. Böylece her iki cihazında batarya gücünü daha az tüketiyor. Ayrıca kablosuz erişim noktası üzerinden internet bağlantısı da sağlayabiliyor.

Yenilikçi i'm Cloud sistemi ve yüksek performansa sahip güçlü bulut teknolojisi sayesinde cihazınızı uzaktan bile kontrol edebiliyor, akıllı telefonunuzdaki uygulamaları ve verileri yönetebiliyorsunuz. Aramayı reddetmek veya kapatmak için sadece bileğinizi sallamanız yeterli.

Uygulama mağazası i'market ile oyunlar, office programları, spor ve fitness'a yönelik bir çok uygulama kullanıcılara sunuluyor. 

I'm Watch modelinde 1.5 inçlik 240x240 piksel çözünürlükte ekran, IMX233 işlemci, 128MB RAM, 4GB depolama kapasitesi, 450mAh batarya, manyetometre, ivmeölçer gibi özellikler yer alıyor.

 I'm Watch modeli 899 TL fiyat etiketiyle Turkcell iletişim noktaları ve Turkcell Mağaza'da satışa sunuldu.

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Stanislas Xavier 5 yıl en beğenilen
Bu fiyat ile aletin ultra gereksizliği birleşince ortaya çıkan şey:Saçmalık...
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furkant1 5 yıl
Amerika'daki Note2 fiyatı.
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alito 5 yıl
Kolumdaki Casio saat 10 yıl pil ömrü sunuyor. 3 yıldır kullanıyorum ama şimdi pili bitse değiştirmeye bile üşenirim. Demek istediğim şey; söz konusu kola takılan bir aksesuar oldumu, insan onu bir kere takıp unutmak istiyor.

Ben kimsenin bu saati zırt pırt şarj etmek isteyeceğine inanmıyorum. Bir süre sonra kullanıcı şarj etmekten sıkılıp bir kenara atar bence.

Gövdesi kayıştan bağımsız olarak çıkarılıp şarj edilebilse çok daha kullanıcı dostu olabilirdi.
Kolumdaki Casio saat 10 yıl pil ömrü sunuyor. 3 yıldır kullanıyorum ama şimdi pili bitse değiştirmeye bile üşenirim. Demek istediğim şey; söz konusu kola takıl...
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Fear of the Dark 5 yıl
Gereksiz.
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DH Misafiri 5 yıl
DH Misafiri
CooKoo Watch bence daha iyi sadece ios cihazlarla bağlantı yapabiliyor ama daha iyi ..

CooKoo ile i'm Watch arasında çok büyük farklar var. İnceleme yapmadan nasıl böyle bir yorum yapabilirsiniz. Cookoo sadece bildirim alabileceğiniz bir teknoloji sunarken i'm Watch bahsettikleri gibi telefona ihtiyaç duymadan İOS VE ANDROİD tüm cihazlarla arama yapabildiğiniz, mail okuyabilediğiniz, sosyal ağları takip edebileceğiniz bir teknoloji sunuyor. Neye göre iyi ya da neye göre kötü??
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DH Misafiri 5 yıl
CooKoo Watch bence daha iyi sadece ios cihazlarla bağlantı yapabiliyor ama daha iyi ..
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Black Sky 5 yıl
Sony'nin Sony Center'da satılan 250 TL'lik Smartwatch'u kesinlikle daha iyi bir seçim olacaktır. Şahsen ben seçimimi bundan yana kullanacağım.
Link: sonymobile.com/...
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artcraft35 5 yıl
NE LAN BU!!!!
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fthkn 5 yıl
Önce aleti gördüm sonra da fiyatı gördüm. Bu iki öğenin birleştiği o kısacık algılama anından sonra anlık da olsa, ama burda bahsettiğim bir anlık yani bir göz kırpışından daha kısa bir süreliğine de olsa intihar etmeyi düşündüm. Evlenecek çiftler çocuk yapmayın falan filan.....
Bu dünya kimin babasının malı. Bu gereksiz üretimlere kim neden izin veriyor. Karbon salınımı bizi etkilemiyor mu? Bu adamlar hammaddeyi babalarının çiftliğinden mi çıkarıyor?
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junkiekral 5 yıl
saatide mi şarj edecez ya lan bırakın bu işleri.Başlarım öyle işe.
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SHERQUAN 5 yıl
Telefon parası olduktan sonra anlamı ne ?
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haQQo 5 yıl
Gerekli bir alet olsaydı Apple zaten böyle bir ürün çıkarırdı. (benzerini zaten çıkarmıştı. Artık üretilmiyor)

Haliyle,

Düz mantık,

Apple üretmiyorsa = Gereksiz

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kurp 5 yıl
Yav smartwatch var sony de 230 lira hemde bu 3 4 yıllık icat :)
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Dopplereffect 5 yıl
yarın herkesin kolunda görürüz
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gokhans19 5 yıl
FreeRun

la o fiyat bazılarının günlük faizden kazandığı para çerez leblebi parası, siz hala pahalı diye tartışın size göre pahalı, bazıları içinde cok ucuz onlar ucuz diye yazıyormu.


Yıllar önce bir Türk filmi izlemiştim. 2 eleman bir villanın önünde konuşuyolardı. Biri diğerine bu villa çok pahalıdır diyordu diğeride oğlum villa çok pahalı değil biz çok fakiriz diyordu. Olay bu aslında.

Bazı insanların o kadar yüksek geliri varki hergün deli gibi harcamalarda yapsalar kazandıkları paranın yanında devede kulak kalır. Zaten bu tip ürünlerde babasının holdingi olan barlarda kafelerde gününü gün eden doğuştan ballı gençler için. Babasının doğum günü hediyesi olarak 1 trilyonluk araba aldığı çocuk 899 TL yi düşünmez sonuçta. Bu saate bu kadar para vermek için sıraya girecek tonla insan var... Sen 50 kuruşluk kahve içerken aynı kahveyi 20 TL ye içen adama ne anlatırsan anlat. Sırf zevk için 10 farklı renk varsa 10unu bile alır


Okisht

128MB RAMler çöpe atılmayacaktı ya? Saat diye 900 liradan satıyorlar işte eski nesilleri.

1 gb ram olsa nolacakki
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kımyasal 5 yıl gokhans19
gokhans19
FreeRun

la o fiyat bazılarının günlük faizden kazandığı para çerez leblebi parası, siz hala pahalı diye tartışın size göre pahalı, bazıları içinde cok ucuz onlar ucuz diye yazıyormu.


Yıllar önce bir Türk filmi izlemiştim. 2 eleman bir villanın önünde konuşuyolardı. Biri diğerine bu villa çok pahalıdır diyordu diğeride oğlum villa çok pahalı değil biz çok fakiriz diyordu. Olay bu aslında.

Bazı insanların o kadar yüksek geliri varki hergün deli gibi harcamalarda yapsalar kazandıkları paranın yanında devede kulak kalır. Zaten bu tip ürünlerde babasının holdingi olan barlarda kafelerde gününü gün eden doğuştan ballı gençler için. Babasının doğum günü hediyesi olarak 1 trilyonluk araba aldığı çocuk 899 TL yi düşünmez sonuçta. Bu saate bu kadar para vermek için sıraya girecek tonla insan var... Sen 50 kuruşluk kahve içerken aynı kahveyi 20 TL ye içen adama ne anlatırsan anlat. Sırf zevk için 10 farklı renk varsa 10unu bile alır


Okisht

128MB RAMler çöpe atılmayacaktı ya? Saat diye 900 liradan satıyorlar işte eski nesilleri.

1 gb ram olsa nolacakki


İnsanlar istediğini yapmakta özgürdür,satın alabilir.Ama asıl enteresan gelen zar zor geçinipte bu tür ürünleri alıp.kendi ezikliğini maddeye bağlayan insanlardır.yazınızda mantığa uyan bir açıklama olsada,ağırlıklı olarak eleştirilen kısım durumu olmayıpta,büyük ihtiyacı varmışçasına bu tür ürünlere talep gösterilmesi.
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IDiamond 5 yıl
Alıcıları çıkacaktır ama tutacağını pek sanmıyorum.Benim tercihim olamaz en azından.
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