Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Imation, M-Class ve S-Class serisi SSD'lerini satışa sundu

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
4,8b
1
8
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Imation, M-Class ve S-Class serisi SSD'lerini satışa sundu
Tam Boyutta Gör

Depolama çözümleri üreticisi Imation, ilk defa Ocak ayında duyurduğu yeni SSD'lerini satışa sundu. Firmanın M-Class ve S-Class serisi altında hazırladığı yeni modellerin 2.5" ve 3.5" boyutunda varyasyonları bulunuyor. 32GB, 64GB ve 128GB gibi üç farklı kapasite seçeneğine sahip olan seriler dahilindeki farkları okuma/yazma hızları ve SATA desteği ayırıyor. Yapılan açıklamaya göre M-Class serisi dahilindeki diskler SATA-I arabirimini desteklerken, S-Class dahilindeki modeller SATA-II arabirimini destekliyor.

SATA desteğinin yanı sıra belirttiğimiz gibi okuma/yazma hızları açısından da seriler arasında farklar bulunuyor. M-Class serisi SSD'ler 150MB/sn okuma ile 90MB/sn yazma hızlarını desteklerken, S-Class serisi SSD çözümleri ise 130MB/sn okuma ve 120MB/sn yazma hızlarını desteklemekte. Fiyatları 189.99$ ile 659.99$ arasında değişen SSD'leri dileyen kullanıcılar, ekstra ücret karşılığında sabit disklerindeki veriyi (işletim sistemi, uygulamalar vb.) satın aldıkları SSD'ye aktarabilecekleri, güncelleme kiti ile tercih edebilecekler.

Merak edenler için M-Class ve S-Class serisi SSD'lerin güncelleme kiti ile birlikte 299.99$'dan başlayan ve modeline göre 1299.99$'a ulaşan fiyatlarla satışa sunulduğunu da belirtelim.

Imation, M-Class ve S-Class serisi SSD'lerini satışa sundu
Tam Boyutta Gör


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
sertacaygun 10 yıl
M serisi adından da anlaşıldığı gibi biraz mobilite iişi için saki...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
HoLY.oNE 10 yıl
bide onune mercedes ekleseler tam olurmus
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
@nano@ 10 yıl
şuna bak ya ben o praya sistemimi yeniler bide raid kurarım en kral ssd halt etmiş ama sessiz olmaları beni bitiriyorrr
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sinanx 10 yıl
maliyet düşmesse fiyatta düşmez rekabette bi yere kadar isterse 50 marka bu işe girsin...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
(((TeAcHeR))) 10 yıl

Orjinalden alıntı: sinanx

maliyet düşmesse fiyatta düşmez rekabette bi yere kadar isterse 50 marka bu işe girsin...

VALLA MALİYET FALAN HİKAYE HOCAM.ADAMLAR İŞİN KAYMAĞINI YİYELİM DİYOR ŞUANDA


Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
teutara 10 yıl
rakamlar sürekli düşüyor ama yaygınlaşması için epey zaman geçecek gibi gözüküyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
TELESCOPE 10 yıl
evet biraz zaman lazım bencede
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
stekemen 10 yıl
hergün ssd'ler çıkıyor ama fiyatlar bir türlü düşmüyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 10 yıl ATI HD4770@1GHz video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Ekrem İmamoğlu Esnafla Diyaloğu
DH Forum
Köpeğim Ölüyor
DH Forum
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim