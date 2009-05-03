Imation, M-Class ve S-Class serisi SSD'lerini satışa sundu

Tam Boyutta Gör

Depolama çözümleri üreticisi Imation, ilk defa Ocak ayında duyurduğu yeni SSD'lerini satışa sundu. Firmanın M-Class ve S-Class serisi altında hazırladığı yeni modellerin 2.5" ve 3.5" boyutunda varyasyonları bulunuyor. 32GB, 64GB ve 128GB gibi üç farklı kapasite seçeneğine sahip olan seriler dahilindeki farkları okuma/yazma hızları ve SATA desteği ayırıyor. Yapılan açıklamaya göre M-Class serisi dahilindeki diskler SATA-I arabirimini desteklerken, S-Class dahilindeki modeller SATA-II arabirimini destekliyor.

SATA desteğinin yanı sıra belirttiğimiz gibi okuma/yazma hızları açısından da seriler arasında farklar bulunuyor. M-Class serisi SSD'ler 150MB/sn okuma ile 90MB/sn yazma hızlarını desteklerken, S-Class serisi SSD çözümleri ise 130MB/sn okuma ve 120MB/sn yazma hızlarını desteklemekte. Fiyatları 189.99$ ile 659.99$ arasında değişen SSD'leri dileyen kullanıcılar, ekstra ücret karşılığında sabit disklerindeki veriyi (işletim sistemi, uygulamalar vb.) satın aldıkları SSD'ye aktarabilecekleri, güncelleme kiti ile tercih edebilecekler.

Merak edenler için M-Class ve S-Class serisi SSD'lerin güncelleme kiti ile birlikte 299.99$'dan başlayan ve modeline göre 1299.99$'a ulaşan fiyatlarla satışa sunulduğunu da belirtelim.

Tam Boyutta Gör