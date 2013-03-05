In Win'den mid-tower bilgisayar kasası: G7

Bilgisayar bileşeni üreticisi In Win, mid-tower sınıfında konumlandırdığı yeni bilgisayar kasası G7'yi duyurarak ürün gamını genişletiyor.



In Win tarafından 461 mm x 198 mm x 479 mm boyutlarında dizayn edilen G7'nin, 0.6 mm kalınlığında SECC çelikten üretildiği belirtiliyor. Sade görünümüyle ön plana çıkan bilgisayar kasasında, 3 adet 5.25-inç'lik sürücü bölmesi, 4 adet 3.5-inç / 2.5-inç'lik sürücü bölmesi, 2 adet 2.5-inç'lik sürücü bölmesi ve 7 adet PCI, PCI-Express genişletme slotu bizleri karşılıyor. Bilgisayar kasasının üst bölümüne ise 1 adet 3.5-inç / 2.5-inç'lik sürücü (Hot-swap) bağlayabiliyoruz.



Micro-ATX / ATX form faktöründeki anakartlara ve sıvı soğutma çözümlerine destek veren G7'de, ekran kartları için maksimum 408 mm uzunluğunda boşluk bırakılmış. Bu da Nvidia ile AMD'nin bugüne kadar geliştirdiği hiçbir ekran kartıyla yer problemi yaşamayacağımız anlamına geliyor.

Ön yüzünde 1 adet USB 3.0 portu, 2 adet USB 2.0 portu, kulaklık / mikrofon bağlantıları ve fan kontrolcü bulunan bilgisayar kasasına, her biri 120 mm çapında toplamda 7 adet fan montajı yapılabiliyor. Fanlardan 2 adedi ön kısma, 1 adedi arka kısma, 1 adedi alt kısma, 1 adedi üst kısma ve geriye kalan 2 adedi ise sol panele eklenebiliyor.



İç kısmında kablo saklama kanalları unutulmayan G7'nin fiyatı hakkında bilgi verilmemiş. G7'nin daha yüksek çözünürlüklü görsellerine aşağıdaki fotoğraf galerimizden ulaşabilirsiniz.



http://www.inwin-style.com/pd_info.php?id=294&iw_lanid=0#