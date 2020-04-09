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    İnceleme: Comet Lake işlemcisi sıvı soğutmayla 80 dereceyi görüyor

    Intel’in 10. nesil işlemcilerine gün geçtikçe yaklaştığımız şu günlerde yeni modellere dair dikkat çeken detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor.
    10 sa.
    2b
    9
    27
    İşlemci
    Metehan Göktaş
    Yazar
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    İnceleme: Comet Lake işlemcisi sıvı soğutmayla 80 dereceyi görüyor
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    14 nm’nin bir kere daha kullanılacağı Comet Lake işlemcileriyle ilgili güç tüketim kaygıları büyüyerek devam ediyor. Asya bölgesinde ilk işlemci örneklerine ulaşan inceleme ekiplerinin ortaya çıkardığı sonuçlar endişe verici.

    Windows görev yöneticisine göre 2.8 GHz taban frekansa sahip yonga tüm çekirdekleri yük altındayken 4.58 GHz'e yükselmiş. 10/20 çözümün L1'de 640 KB, L2'de 2.5 MB ve L3 seviyesinde ise 20 MB önbelleğe sahip olduğunu da ekleyelim.

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    P1'de 170 watt

    Test ekibine göre Core i9-10900,tüm çekirdekleriyle tepe frekansa yükseldiği P1 durumunda 170 watt TDP’ye kadar yükseliyor. Olabilecek en yüksek termal sınır olaraksa 224 watt belirlenmiş.

    İnceleme: Comet Lake işlemcisi sıvı soğutmayla 80 dereceyi görüyor

    Sıvı soğutma serinletemiyor

    Dahası yongayı stok soğutucuyla test eden ekip 90 derece sularını gözlemlemiş. Bunun üzerinde sıvı soğutma çözümleri denendiğinde ise 80 derece seviyesi ölçülmüş.

    İnceleme: Comet Lake işlemcisi sıvı soğutmayla 80 dereceyi görüyor

    Ayrıca Bkz. "Core i9-10980HK 135 watt’a kadar tüketebiliyor"

    Hız aşırtma kilidi bulunan ve büyük ihtimalle 65 watt TDP ile gelecek bir işlemci için sıvı soğutmayla dahi bu rakamlara ulaşılması Intel’in başını ağrıtacağa benziyor.



    https://www.guru3d.com/news-story/comet-lake-dekstop-cpus-reportedly-run-hot.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    xgny58x (Günay Erat) 9 sa. en beğenilen
    Yıllardır AMD ile dalga geçenler ne düşünüyor merak ediyorum:)
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    sniper23 (Enes Şahinler) 10 sa.
    Anlaşılan 360mm veya 420mm soğutucu bu fırın için şart.
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    Yorumlar (22) Yorum Yaz Forumda Gör
    ruzgarnufel (Rüzgar Nufel Öznohut) 2 sa.
    Peltier bağlayıp geri elektrik bile üretirsin 😂
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    ugrpkr 2 sa.
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    ErTuFx (Ertugrul senel) 3 sa.
    Intel fanboylari icin farketmez soba niyetine kullanirlar da gene laf ettirmezler ??
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    ShadowOfSpirit (Meriç Ünal) 5 sa.
    Benim dell g5 te 8. Nesil i7 vardi...o islemcinin voltaj dusurunce vs sogutulamayacagini hele de laptopta anlayınca sattım kurtuldum... arkadaşlar alienware de bile thermal throttle lar olduğunu görünce g5 ime kizamadan sattım
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    DH Misafiri 6 sa.
    Yakında buzdolabı ekli pc'ler yakındır ki yeni nesil dolaplar o kadar yakmıyor..
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    Conqueror26 (Fatih Fatih) 8 sa.
    Aslan besleyen yemi.. Hahahahaha ??
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    Jon_Kar 8 sa.
    Bunu kalorifere baglayabilir miyiz cok merak ediyorum



    Boyle bir sistem yapilabilir mi
    1 Yanıt Yanıtla +7
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    .V. 8 sa. Jon_Kar
    Kalorifere değil, günümüzde satılan tip 22 panel radyatörlere bağlayabilirsin. Gereken işlemciye uygun sıvı soğutma bloğu, hortum, yeterli güçte devirdaim pompası.
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    AREryilmaz (Ahmet Refik ERYILMAZ) 9 sa.
    inceleme değil o çeviri. İnceleme olsa duramazsın.
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    kaptan666 (Ridvan ) 9 sa.
    Guru3d kaynağında özellikle belirtilmiş, durum bu ama test detayları verilmemiş diye. Zira 1.4v core voltajı ile 3ghz'de bile 80 dereceyi geçer. İşlemci ısınıyor demek için yeterli veri yok. Bu dh haberinde de bunu vurgulamak lazım. En azından guru3d gibi bu işlemcilerin mühendislik örneği olduğunu vermeliydiniz.

    Amd donanım habere para yedirmeye devam ediyor anlaşılan
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    1967 kez okundu.
    22 kişi, toplam 22 yorum yazdı.

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    intel core i9-10900, intel comet lake s ve
    2 etiket daha intel 14 nm+++ Donanım
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