İnceleme: Comet Lake işlemcisi sıvı soğutmayla 80 dereceyi görüyor

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14 nm’nin bir kere daha kullanılacağı Comet Lake işlemcileriyle ilgili güç tüketim kaygıları büyüyerek devam ediyor. Asya bölgesinde ilk işlemci örneklerine ulaşan inceleme ekiplerinin ortaya çıkardığı sonuçlar endişe verici.

Windows görev yöneticisine göre 2.8 GHz taban frekansa sahip yonga tüm çekirdekleri yük altındayken 4.58 GHz'e yükselmiş. 10/20 çözümün L1'de 640 KB, L2'de 2.5 MB ve L3 seviyesinde ise 20 MB önbelleğe sahip olduğunu da ekleyelim.

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P1'de 170 watt

Test ekibine göre Core i9-10900,tüm çekirdekleriyle tepe frekansa yükseldiği P1 durumunda 170 watt TDP’ye kadar yükseliyor. Olabilecek en yüksek termal sınır olaraksa 224 watt belirlenmiş.

Sıvı soğutma serinletemiyor

Dahası yongayı stok soğutucuyla test eden ekip 90 derece sularını gözlemlemiş. Bunun üzerinde sıvı soğutma çözümleri denendiğinde ise 80 derece seviyesi ölçülmüş.

Ayrıca Bkz. "Core i9-10980HK 135 watt’a kadar tüketebiliyor"

Hız aşırtma kilidi bulunan ve büyük ihtimalle 65 watt TDP ile gelecek bir işlemci için sıvı soğutmayla dahi bu rakamlara ulaşılması Intel’in başını ağrıtacağa benziyor.

https://www.guru3d.com/news-story/comet-lake-dekstop-cpus-reportedly-run-hot.html

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