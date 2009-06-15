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Inferno Katana: Foxconn'dan NF200 yongalı P55 anakart geliyor

9 yıl
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Inferno Katana: Foxconn'dan NF200 yongalı P55 anakart geliyor
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Dünyanın en büyük anakart üreticilerinden Foxconn, yüksek performans tutkunları ve hız aşırtma meraklıları için hazırladığı Quantum Force serisi özel anakart çözümlerine bir yenisini daha ekliyor. Core 2 jenerasyonu işlemciler için X48 yonga setli BlacOps, Core i7 işlemciler içinse X58 yonga setli Blood Rage modeliyle iddialı olan firma, Intel'in mevcut yol haritasına göre 1 Eylül'de duyurmayı planladığı Lynnfield kod adlı Core i5 işlemciler içinse P55 yonga setli Quantum Force Inferno Katana modelini hazırlıyor.

Foxconn'un P55 yonga setli yeni anakartını şimdiye kadar haberlerini verdiğimiz P55 yonga setli diğer pek çok anakart modelinden ayıran önemli bir fark bulunuyor zira Inferno Katana üzerinde Nvidia'nın çoklu ekran kartı kurulumlarında tam bant genişliği ile daha yüksek performans elde edilebilmesi için geliştirdiği NF200 yongası bulunuyor ve bu sayede çift kartlı SLI ve Crossfire X kurulumlarına ek olarak Nvidia'nın 3-way SLI olarak bilinen 3 kartlı SLI teknolojisine de destek verilecek.

LGA1156 formundaki Core i5 işlemciler ile kullanılmak üzere hazırlanan anakart üzerinde dört adet DDR3 DIMM slotu bulunuyor ve çift kanal bellek desteği sunuluyor. Siyah renkli baskılı devresi, Kırmızı komponentleri ve katı kapasitörleriyle dikkat çeken pasif soğutmalı anakart, 12 fazlı güç tasarımı ile donatılmış. Intel'in Braidwood teknolojisi için NVRAM slotuna da sahip olan Foxconn Inferno Katana üzerinde farklı RAID konfigürasyonları ile uyumlu 6 adet SATA-II konnektörü de bulunuyor.

Hız aşırtmacılara özel olarak kart üstü güç ve reset butonlarına ek olarak Quantum Power, Fuzzy Equalizer ve Quantum BIOS gibi detaylara da sahip olan P55 yonga setli Inferno Katana modelinin diğer özellikleri arasında iki adet eSATA portu, Gigabit Ethernet, Firewire ile 8 kanal yüksek tanımlı ses desteği gibi özellikler bulunuyor. Core i5 işlemci ailesinin lansmanıyla eş zamanlı olarak lanse edilmesi beklenen Inferno Katana'nın Inferno Katana GTI isimli daha ekonomik versiyonunun hazırlanması da beklenebilir.

Inferno Katana: Foxconn'dan NF200 yongalı P55 anakart geliyor
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IhtiyarDelikanli 9 yıl
çift 16x le sli mı yapcas simdi P55 lerde ?
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winnerS 9 yıl
Ordaki pasif soğutmanın altında NF200 yongası var sanırım
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sertacaygun 9 yıl
Yerleşim ve uygun fiyata da yer verirlerse ne ala...
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Titus Pullo 9 yıl
PCIx16 slotlarının hemen yanında kaba bir soğutucu var. Herhangi bir ekran kartında bu soğutucunun hacmi sorun çıkarmasın. En büyük sorunda bu olsa gerek. Kasa içerisinde ki yer sorunu.
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ayzer 9 yıl
al al al beni diyo:)
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