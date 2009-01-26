Infineon'dan düşük maliyetli cep telefonu yongası; X-GOLD 110

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Yarıiletken endüstrinin önde gelen oyuncularından Infineon, X-GOLD110 kod adlı 3. jenerasyon mobil iletişim yongasını duyurdu. Firmanın segmentinde en yüksek entegrasyon yeteneğine sahip çözümlerden biri olarak lanse ettiği X-GOLD110 yongası özellikle düşük maliyetli GSM/GPRS telefonları hedef alıyor.

65nm üretim teknolojisiyle hazırlanan yonga, üretici firma Infineon'un XMM 1100 kod adlı cep telefonu platformuna da güç veriyor. Maliyet odaklı (ULC) olduğunu ifade ettiğimiz çözüm renkli ekran, SMS, FM radyo, USB şarj, MP3 oynatma, çift SIM ve kamera desteği de sunmakta.

Yonganın güç verdiği XMM 1100 platformuyla, cep telefonu üreticilerine yeni model hazırlığı esnasında önemli zaman kazanımı sağladığı ve süreyi 12+ ay seviyesinden 3-4 aya kadar çekabildiği ifade edilen Infineon'un komponent sayısını da 200'den 50'ye düşürerek maliyetleri aşağı çektiği bildirilimekte.

Infineon'un 3. jenerasyon ultra-düşük maliyetli mobil iletişim yongası X-GOLD110 ve XMM 1100 platformunun hacimli üretimine yılın ikinci yarısında başlanacak.