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Infineon'dan düşük maliyetli cep telefonu yongası; X-GOLD 110

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Infineon'dan düşük maliyetli cep telefonu yongası; X-GOLD 110
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Yarıiletken endüstrinin önde gelen oyuncularından Infineon, X-GOLD110 kod adlı 3. jenerasyon mobil iletişim yongasını duyurdu. Firmanın segmentinde en yüksek entegrasyon yeteneğine sahip çözümlerden biri olarak lanse ettiği X-GOLD110 yongası özellikle düşük maliyetli GSM/GPRS telefonları hedef alıyor.

65nm üretim teknolojisiyle hazırlanan yonga, üretici firma Infineon'un XMM 1100 kod adlı cep telefonu platformuna da güç veriyor. Maliyet odaklı (ULC) olduğunu ifade ettiğimiz çözüm renkli ekran, SMS, FM radyo, USB şarj, MP3 oynatma, çift SIM ve kamera desteği de sunmakta.

Yonganın güç verdiği XMM 1100 platformuyla, cep telefonu üreticilerine yeni model hazırlığı esnasında önemli zaman kazanımı sağladığı ve süreyi 12+ ay seviyesinden 3-4 aya kadar çekabildiği ifade edilen Infineon'un komponent sayısını da 200'den 50'ye düşürerek maliyetleri aşağı çektiği bildirilimekte.

Infineon'un 3. jenerasyon ultra-düşük maliyetli mobil iletişim yongası X-GOLD110 ve XMM 1100 platformunun hacimli üretimine yılın ikinci yarısında başlanacak.


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winnerS 10 yıl
foto do çok hoşmuş he :D
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karmaşık 10 yıl
200 yerine bu tasarımda 50 malzeme kullanılıyor güç tüketimi de 65nm olacağından düşük olacaktır bütün bunlar uzun batarya süresi düşük maliyetli uzun batarya süresi telefonlar göreceğiz demektir bu
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theboy32 10 yıl
Kalıp hazarlamakmı :) kulaga hoş geliyor
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punisher_1947 10 yıl
Kalıp hazırlayalım da yakında bunlarada kalıp atarız. (:
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sampiyon bilo 10 yıl
AMD ile İntel bir yana dursun birde bunlarla mı uğraşacağız?
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max975 10 yıl
iyi rekabet olur
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