Infiniti, elektrikli araç platformu geliştiriyor

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Infiniti Q Inspiration konsepti

Infiniti, ürün yelpazesinde elektrikli araç programına sahip olmayan nadir üreticilerden biri arasında yer alıyordu. Ancak görünen o ki değişime daha fazla kayıtsız kalamadı. Bundan yalnızca üç ay önce Q Inspiration konseptini tanıtan Japon üretici, bu konsepti baz alan yeni bir elektrikli araç platformu üzerinde çalıştıklarını resmi olarak açıkladı.

Önümüzdeki beş yıl içerisinde tamamlanması beklenen yeni platform, üretimi Çin’de gerçekleştirilecek bir elektrikli araç için kullanılacak. Infiniti’nin detaylar konusunda ağzı oldukça sıkı, fakat bu modelin önümüzdeki beş yıl boyunca Çin’de üretilecek 5 yeni araçtan bir tanesi olacağı biliniyor.

Auto China olarak da bilinen Pekin Otomobil Fuarı’nda konuşan Infiniti Başkanı Roland Krueger’in konuyla ilgili açıklamaları şu şekilde: “Infiniti, Q Inspiration konsept aracından esintiler taşıyacak yeni elektrikli araçlar için bir platform geliştiriyor. Bu konsept, otonom ve elektrik çağının yeni tasarım dilini ustalıkla gözler önüne seriyor. Çok daha büyük bir yaşam alanı sunan sportif, performans odaklı bir elektrikli araç konsepti.”

Infiniti daha önce ilk elektrikli aracını 2021 yılı için planladığını açıklamıştı. Bu araç, şirketin e-Power sistemini kullanan diğer bir takım elektrikli modelin yanı sıra satışa sunulacak. E-Power sisteminde de elektrikli motorun yanı sıra küçük hacimli bir benzinli motor menzil uzatıcı olarak kullanılıyor. Bataryaların doluluk oranı azaldığında bu ünite devreye girerek bir nevi jeneratör olarak kullanılıyor.

https://electrek.co/2018/04/23/infiniti-new-electric-vehicle-platform-q-inspiration-concept-car/