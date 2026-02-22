Nissan’dan elektrikli araçlar için sıra dışı buluş: Hareketli batarya sistemi

2000'li yılların başından bu yana basılı ve online mecralarda teknoloji içeriği üreten Onur, DonanımHaber takipçilerinin ilgiyle okuyacağı haberlere imza atmaya çalışıyor. Sıkı bir Scorsese fanı olmakla birlikte futbola ve yakın tarihe ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Nissan, elektrikli araç dünyasında sürüş dinamiğini kökten değiştirebilecek, son yılların en sıra dışı fikirlerinden biri üzerinde çalışıyor. Gövde içerisinde kontrollü şekilde hareket edebilen bir batarya sisteminden bahsediyoruz. Şirketin aldığı yeni patent, bataryanın araç şasisine sabit şekilde monte edildiği geleneksel elektrikli araç mimarisine alternatif bir yaklaşım sunuyor.

Japon otomobil devinin geliştirdiği sistemde, batarya paketi özel bir taşıyıcı platforma yerleştiriliyor. Bu platform, aktüatörler sayesinde ileri-geri ve sağa-sola hareket edebilme özelliğine sahip. Sistemin kontrolü, araç dinamiklerini izleyen sensörler ve bu verileri analiz eden merkezi bir kontrol ünitesi tarafından sağlanıyor. Sürüş koşullarına göre bataryanın konumu anlık olarak değiştiriliyor.

Ağırlık merkezi sürüşe göre değişiyor

Bu teknolojinin temel amacı ağırlık dağılımını optimize ederek aracın dengesini iyileştirmek, gövde salınımını minimuma indirmek ve yüksek hızlarda stabiliteyi artırmak. Nissan, bu yaklaşımla elektrikli araçların en büyük dezavantajı olarak görülen yüksek batarya ağırlığını bir yük olmaktan çıkarıp, sürüş dinamiğini iyileştiren aktif bir avantaja dönüştürmeyi amaçlıyor.

Tam Boyutta Gör Patent detaylarına göre sistem hızlanma, frenleme ve viraj gibi farklı sürüş senaryolarında ağırlık dağılım vektörünü dinamik biçimde değiştirebilecek. Bu teknoloji sayesinde elektrikli araçlarda yol tutuş ve denge karakteri daha hassas biçimde optimize edilebilir. Daha şimdiden bu hareketli batarya sisteminin gelecekteki Nissan modellerinde kullanılıp kullanılmayacağı merak konusu oldu.

Her ne kadar söz konusu teknoloji şimdilik patent aşamasında olsa da, Nissan'ın elektrikli araçlardaki ağır bataryayı pasif bir yük olmaktan çıkarıp aktif bir performans unsuruna dönüştürme arayışını ortaya koyuyor. Seri üretime geçip geçmeyeceği henüz net değil, ancak ağır bataryayı avantaja dönüştürme fikri, elektrikli performans anlayışında yeni bir sayfa açabilir.

