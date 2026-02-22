Nissan’dan elektrikli araçlar için sıra dışı buluş: Hareketli batarya sistemi

Japon otomobil devinin geliştirdiği sistemde, batarya paketi özel bir taşıyıcı platforma yerleştiriliyor. Bu platform, aktüatörler sayesinde ileri-geri ve sağa-sola hareket edebilme özelliğine sahip. Sistemin kontrolü, araç dinamiklerini izleyen sensörler ve bu verileri analiz eden merkezi bir kontrol ünitesi tarafından sağlanıyor. Sürüş koşullarına göre bataryanın konumu anlık olarak değiştiriliyor.
Ağırlık merkezi sürüşe göre değişiyor
Bu teknolojinin temel amacı ağırlık dağılımını optimize ederek aracın dengesini iyileştirmek, gövde salınımını minimuma indirmek ve yüksek hızlarda stabiliteyi artırmak. Nissan, bu yaklaşımla elektrikli araçların en büyük dezavantajı olarak görülen yüksek batarya ağırlığını bir yük olmaktan çıkarıp, sürüş dinamiğini iyileştiren aktif bir avantaja dönüştürmeyi amaçlıyor.
Her ne kadar söz konusu teknoloji şimdilik patent aşamasında olsa da, Nissan'ın elektrikli araçlardaki ağır bataryayı pasif bir yük olmaktan çıkarıp aktif bir performans unsuruna dönüştürme arayışını ortaya koyuyor. Seri üretime geçip geçmeyeceği henüz net değil, ancak ağır bataryayı avantaja dönüştürme fikri, elektrikli performans anlayışında yeni bir sayfa açabilir.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
Dehşetengiz
Çok kişiyi işsiz bırakacak ama gerçekten büzel duruyor :)
vay be gayet iyi