BMW X1 xDrive25e Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri

- BMW X1 xDrive25e fiyat listesi 💸 (Ocak 2025)
- BMW X1 xDrive25e, özellikleriyle neler sunuyor❓
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Şarj edilebilir hibrit sisteme sahip BMW X1 xDrive25e Türkiye'de yollara çıkmaya hazırlanıyor. Dinamik tasarımı, dört tekerlekten çekiş sistemi ve son nesil teknolojileriyle dikkat çeken yeni BMW X1 xDrive25e fiyatı 3.141.800 TL'den başlıyor.
|Versiyon
|Fiyat
|BMW X1 xDrive25e X-Line
|3.141.800 TL
|BMW X1 xDrive25e M Sport
|3.257.800 TL
BMW X1 xDrive25e, özellikleriyle neler sunuyor❓
7.4 kW gücünde şarj imkanı sunan BMW X1 xDrive25e, yüzde 0'dan yüzde 100'e şarjlanmasını 2 saat 30 dakikada tamamlıyor. 5. Jenerasyon BMW eDrive teknolojisine sahip bataryalar, 8 yıl veya 120.000 kilometre garantisiyle sunuluyor.
BMW X1 xDrive25e’nin X-Line ve M Sport olmak üzere iki tasarım seçeneği bulunuyor. Alüminyum dış kaplama, alüminyum tavan rayları ve 19 inç V Kollu Jantları ile şık bir duruş sergileyen X-Line paketinde Veganza Deri Spor Ön Koltuklar ve Luxury Ön Panel, iç mekan ambiyansını farklı bir boyuta taşıyor.
10.25 inç Gösterge Ekranı ve yüksek çözünürlüklü 10.7 inç Kontrol Ekranını içeren sürücü odaklı kavisli tasarıma sahip BMW Live Cockpit Plus, standart olarak sunulan Connected Unlimited ile bağlantılı özellikler ve fonksiyonellik sağlıyor. Bağlantılı özellikler sayesinde hava durumu uygulaması, navigasyon, Akıllı Telefon Arayüzü ve BMW Intelligent Personal Assistant ile sürüş konforu maksimuma taşınırken My BMW uygulaması üzerinden kapı kilitleri ve bağımsız havalandırma fonksiyonları yönetilebiliyor.
Dar alanlarda manevra yapmayı kolaylaştırmasının yanı sıra otomatik park fonksiyonu ve geri sürüş asistanı da içeren Park Asistanı ve önden çarpışma uyarısı, şerit terk uyarısı, şerit değiştirme uyarısı ve çapraz trafik uyarısını içeren Sürüş Asistanı, güvenli bir sürüş için ihtiyaç duyulan tüm fonksiyonları sürücüyle buluşturuyor.
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