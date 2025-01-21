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    BMW X1 xDrive25e Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri

    BMW X1 xDrive25e, 1.5 litre üç silindirli benzinli motor ile elektrik motorunu kombine ederek yüksek performansı düşük yakıt tüketimi ve düşük emisyonla bir araya getiriyor.

    Şarj edilebilir hibrit sisteme sahip BMW X1 xDrive25e Türkiye'de yollara çıkmaya hazırlanıyor. Dinamik tasarımı, dört tekerlekten çekiş sistemi ve son nesil teknolojileriyle dikkat çeken yeni BMW X1 xDrive25e fiyatı 3.141.800 TL'den başlıyor.

    BMW X1 xDrive25e fiyat listesi 💸 (Ocak 2025)
    Versiyon Fiyat
    BMW X1 xDrive25e X-Line 3.141.800 TL
    BMW X1 xDrive25e M Sport 3.257.800 TL

    BMW X1 xDrive25e, özellikleriyle neler sunuyor❓

    Yeni BMW X1 xDrive25e Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    3 silindirli 1.5 litre hacminde benzinli motoru ve şarj edilebilir bataryaya sahip elektrik motoru ile BMW X1 xDrive25e, 245 beygir maksimum güç ve 477 Nm maksimum tork üreterek 0’dan 100 km/s hıza 6.8 saniyede ulaşıyor. BMW X1 xDrive25e, plug in hybrid-benzinli motoru ile tamamen elektrikli sürüş modunda WLTP kriterlerine göre 86 kilometreye varan menziliyle dikkat çekiyor.

    7.4 kW gücünde şarj imkanı sunan BMW X1 xDrive25e, yüzde 0'dan yüzde 100'e şarjlanmasını 2 saat 30 dakikada tamamlıyor. 5. Jenerasyon BMW eDrive teknolojisine sahip bataryalar, 8 yıl veya 120.000 kilometre garantisiyle sunuluyor.

    BMW X1 xDrive25e’nin X-Line ve M Sport olmak üzere iki tasarım seçeneği bulunuyor. Alüminyum dış kaplama, alüminyum tavan rayları ve 19 inç V Kollu Jantları ile şık bir duruş sergileyen X-Line paketinde Veganza Deri Spor Ön Koltuklar ve Luxury Ön Panel, iç mekan ambiyansını farklı bir boyuta taşıyor.

    Yeni BMW X1 xDrive25e Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    M Sport paketinde ise 19 inç Çift Kollu Jantlar, Parlak Siyah Dış Kaplama ve Parlak Siyah Tavan Rayları BMW X1 xDrive 25e’ye estetik bir görünüm katarken Alcantara/Veganza Deri Spor Ön Koltuklar, Antrasit Tavan Döşemesi ve M Deri Direksiyon iç tasarımı sportif detaylarla buluşturuyor. 

    10.25 inç Gösterge Ekranı ve yüksek çözünürlüklü 10.7 inç Kontrol Ekranını içeren sürücü odaklı kavisli tasarıma sahip BMW Live Cockpit Plus, standart olarak sunulan Connected Unlimited ile bağlantılı özellikler ve fonksiyonellik sağlıyor. Bağlantılı özellikler sayesinde hava durumu uygulaması, navigasyon, Akıllı Telefon Arayüzü ve BMW Intelligent Personal Assistant ile sürüş konforu maksimuma taşınırken My BMW uygulaması üzerinden kapı kilitleri ve bağımsız havalandırma fonksiyonları yönetilebiliyor.

    Dar alanlarda manevra yapmayı kolaylaştırmasının yanı sıra otomatik park fonksiyonu ve geri sürüş asistanı da içeren Park Asistanı ve önden çarpışma uyarısı, şerit terk uyarısı, şerit değiştirme uyarısı ve çapraz trafik uyarısını içeren Sürüş Asistanı, güvenli bir sürüş için ihtiyaç duyulan tüm fonksiyonları sürücüyle buluşturuyor.

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    GÖKBEY helikopterinde ilk 3 teslimat tamamlandı

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    BalkanGöçmeniBirBey 2 gün önce

    param olsa alacağım helikopter

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    gun 3 gün önce

    Bu sadece başlangıç toplam 500 tane üretilmesi planlanıyor. Yerli ve ihracat amaçlı.

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