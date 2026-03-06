Yeni Volkswagen Golf için ilk görüntü paylaşıldı: Büyük değişim var

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Volkswagen’in tarihindeki en çok satan modeli olan Golf, yeni nesliyle elektrikli çağa hazırlanıyor. Alman otomobil üreticisi, yıllardır markanın temel modellerinden biri olan Golf’ün dokuzuncu nesli üzerinde çalışırken tamamen elektrikli versiyonuna ait ilk görüntü de gün yüzüne çıktı. Paylaşılan silüet görseli, modelin tasarımında önemli değişimlerin yapılacağını gösteriyor.

Yeni Golf EV ilk kez görüntülendi

Dokuzuncu nesil Golf’ün ilk resmi görüntüsü Almanya’daki IG Metall sendikası tarafından paylaşıldı. Görsel, Volkswagen çalışanlarına Wolfsburg fabrikasında gerçekleştirilen iş konseyi toplantısında gösterildi. Aynı toplantıda şirket, Golf üretiminin gelecekte de Wolfsburg tesisinde devam edeceğini vurguladı.

Paylaşılan silüet görüntüsü detayları tamamen ortaya koymasa da otomobilin genel hatlarında dikkat çekici değişiklikler görülüyor. Mevcut Mk8.5 Golf ile kıyaslandığında modelde daha belirgin tavan spoiler’ı, daha dik arka tasarım ve daha aerodinamik gövde yapısı dikkat çekiyor. Bu tasarım değişikliklerinin özellikle elektrikli versiyon için kritik olan enerji verimliliğini artırmak ve menzili yükseltmek amacıyla yapıldığı değerlendiriliyor. Üst taraftaki render tasarımı da yeni Golf'e ait.

Tam Boyutta Gör Elektrikli Golf, Volkswagen’in yeni nesil araç mimarisi olan SSP (Scalable Systems Platform) üzerinde geliştirilecek. Bu platform, ABD merkezli elektrikli araç üreticisi Rivian ile yapılan teknoloji iş birliği kapsamında geliştiriliyor.

SSP altyapısı sayesinde modelde 800 voltluk elektrik mimarisi kullanılacak. Bu teknoloji, günümüz elektrikli araçlarına kıyasla daha hızlı şarj süreleri ve gelişmiş batarya performansı sunmayı hedefliyor.

Ayrıca platformun tasarımı, aks mesafesinin uzamasına imkan tanıdığı için elektrikli Golf’te daha geniş bir iç mekan sunulması bekleniyor. Silüet görselinde tekerleklerin mevcut Golf’e kıyasla daha geniş aralıkta konumlandırılmış görünmesi de bu mimariye işaret ediyor.

Yeni Golf EV’in en önemli teknolojik yeniliklerinden biri de gelişmiş yazılım mimarisi olacak. Rivian ile geliştirilen yeni sistem sayesinde araç donanımı üzerinde çok daha kapsamlı kontrol sağlanabilecek. Bu altyapı, otomobilin özelliklerinin OTA güncellemeleri ile uzaktan güncellenmesine imkan tanıyacak. Böylece kullanıcılar, aracı servise götürmeden yeni yazılım özellikleri veya performans iyileştirmeleri alabilecek.

BYD, Blade 2 batarya ve 1.500 kW hızlı şarj istasyonunu tanıttı 12 sa. önce eklendi

Volkswagen’in tasarım şefi Andreas Mindt, yeni Golf’ün tasarımında markanın geçmişinden önemli unsurların korunacağını daha önce açıklamıştı. Mindt’e göre özellikle Golf Mk7, markanın tarihindeki en başarılı tasarım örneklerinden biri olarak yeni model için referans noktası olacak.

İç tasarım nasıl olacak?

Bununla birlikte yeni nesil modelin tasarımında, Volkswagen’in uygun fiyatlı elektrikli araç ailesinden esintiler bulunacak. Bu ailede yer alması planlanan ID Polo, ID Cross ve üretim versiyonu hazırlanan ID 1 gibi modellerin tasarım dili de yeni Golf’te etkili olacak.

Yeni Golf’ün iç tasarımının, yakında tanıtılması beklenen ID Polo modelinde görülecek yeni kokpit mimarisini temel alması bekleniyor. Bu tasarımda 10.25 inçlik dijital sürücü ekranı, 13 inçlik merkezi dokunmatik navigasyon ekranı, ve klima ile ses kontrolü gibi temel işlevler için fiziksel tuşlar yer alacak.

Elektrikli ve içten yanmalı seçenekler bir arada

Yeni Golf yalnızca elektrikli olarak sunulmayacak. 2028 yılında tanıtılması planlanan dokuzuncu nesil Golf, hem tam elektrikli versiyon hem de içten yanmalı motorlu versiyon ile satışa sunulacak.

Elektrikli versiyonun “ID Golf” adıyla piyasaya çıkması bekleniyor. İçten yanmalı motorlu model ise mevcut Golf’ün kapsamlı biçimde güncellenmiş bir versiyonu olacak ve farklı hibrit güç aktarma seçenekleri ile sunulacağı belirtiliyor. Tasarım açısından ise iki versiyonun da birbirine oldukça benzer bir görünüm taşıması planlanıyor.

